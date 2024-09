Baby boom de abonados en el Málaga C.F.

La cantera es el mejor patrimonio que tiene en la actualidad El Málaga C.F. En este inicio de temporada en la Liga Hypermotion se habla del baby Málaga. De Kevin, de Aaron Ochoa, de Larrubia, de Izan Merino, de Dani Lorenzo, y sobre todo de Antoñito Cordero. Jugadores de presente y esperemos que de futuro para El Málaga, pero hay otra cantera que es inagotable y cada vez más numerosa. Una cantera que vive sus mejores momentos y por el que pasa el futuro del Málaga. Y no, no son los jugadores del futuro. En la mayoría de los casos, no serán nunca ni futbolistas.

Nos referimos a la cantera de abonados del Málaga. En el año que el Málaga ha batido el récord de abonados con 26550 socios, los niños son también protagonistas. Las redes sociales nos dejan cada semana vídeos de puro sentimiento y que se vuelven virales.

RÉCORD DE ABONOS INFANTILES

Te voy a adelantar aquí en COPE Málaga un dato. En el año del récord de abonados, 4654 niños son abonados del Málaga CF, como no podía ser de otra manera, es el mayor números de abonados infantiles en la historia del club. Esos niños, tiene ya inoculado el veneno del malaguismo y para eso no hay antídoto, por lo que es de prever, que estas cifras de 26 mil abonados dentro de poco se nos hagan rutinarias. Los niños atraen a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, compran bocinas, camisetas, hacen pancartas y se dejan la garganta como cualquier miembro de la grada de animación.

A tan corta edad estos niños ya protagonizan historias de pasión, como Hugo, que con 4 años se recorrió España entera para un viaje a lo imposible al Anxo Carro de Lugo o Salvi que desde que con 10 años, ha estado con el Málaga en las malas y en las malas y que por fin pudo disfrutar de una alegría con el ascenso en Tarragona.

El Málaga tiene un gran patrimonio, que por su bien tiene que cuidar y mimar, porque en ese nicho de mercado está la supervivencia y el crecimiento del club.