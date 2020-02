Axel Bouteille: "Le he dado el sí a Unicaja"

A falta de confirmación oficial, Axel Bouteille jugará en Unicaja. El alero, concentrado con la selección de Francia para jugar las ventana FIBA, abandonará Bilbao para poner rumbo a Málaga, él mismo jugador así lo ha reconocido: "He dicho que sí después de estar seguro de que es un etapa de crecimiento para mí pues me uno a un gran club. El objetivo principal de Bilbao era la permanencia que ya está casi conseguida... En todo caso así fue como se me presentó la situación. Pero me encanta todo allá en Bilbao: la ciudad, el entrenador, el equipo. Pasé los mejores meses de mi carrera", explica Bouteille que tiene contrato con Bilbao por el que Unicaja deberá pagar un traspaso. El movimiento del equipo malagueño es muy interesante ya que el alero francés es una de las revelaciones de la liga y equipos como Real Madrid, Valencia y Baskonia estaban detrás de sus pasos. Bouteille es el quinto máximo anotador de la Liga Endesa y el que mejor porcentaje obstenta en tiros de 3 con un 47%.

Sobre su experiencia en Bilbao, el jugador reconoce que ha sido espectacular: "Ganamos a todos los equipos de la Euroliga en la ACB. Cuando fuimos a jugar con el Barça para jugar la Copa del Rey, les ganamos en casa en el tiempo extra. Conseguí el tiro de la victoria contra el Real Madrid. Tengo que decir que en seis meses han sucedido muchas cosas, más que en 5-6 años"

Sobre como se gestó su fichaje por Unicaja, también fue claro: "Me dieron la noticia en 2 minutos. Incluso si tenía la opción, me pillaron desprevenido. Bilbao estaba abierto al traspaso desde que comenzaron a hablar con el Unicaja sin hablarme directamente. La situación es especial para mí. Conozco mi papel en el equipo y tengo una relación de confianza con mi entrenador y mis compañeros. Descubrí una nueva forma de jugar, una nueva cultura y estoy tratando de aprovecharla al máximo"

El fichaje de Axel Boutielle se hará oficial una vez que Francia, que se mide esta noche a Montenegro finalice los partidos clasificatorios para el Europeo de 2021. El miércoles podría ya llegar a Málaga y entrenanarse con los que serán sus nuevos compañeros. A la llega de Boutielle hay que unir la de Marko Simonovic que viene para reforzar la posició de 3 y 4.