Augusto Lima analiza en COPE las opciones de Unicaja contra el Real Madrid: "Va a ser un partidazo"

Se suele decir que el deporte siempre te da una revancha. Algunas se producen a los pocos días y otras tardan más tiempo en producirse. Augusto Lima tuvo que esperar 356 días para tomarse la merecida revancha del partido más duro al que se ha tenido que enfrentar en su vida. Que no es otro que vencer a una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda.

Dos meses y medio después de su reaparición, Lima vuelve a competir con Unicaja y sin lugar a dudas está de vuelta. En una semana grande, donde Unicaja se va a jugar el liderato de la ACB ante el Real Madrid, el pívot brasileño repasa como ha sido todo el proceso de convalecencia y su vuelta a las canchas.

LESIÓN

Lima confiesa que se va encontrando cada vez mejor: “Estoy muy feliz. Cuando pasan tantas cosas duras en un año, todo lo que venga es una maravilla. La verdad que tener salud es lo más importante y volver a jugar cuando piensas que nunca vas a poder jugar, ya ni te digo,” confiesa el pívot de Unicaja.

Fue el 28 de diciembre de 2022 cuando en un partido frente a UCAM Murcia, Lima cayó lesionado: “Fui afortunado, también fui cabezón, porque la primera jugada al salir ya me había lesionado. Lo que pasa es que sigo jugando y ya cuando caigo en la segunda ya termino de romper la rodilla por completo. Pero bueno, mejor, así que tener una rotura parcial. Caí, sabía que me había roto y dije, bueno, vamos a empezar de aquí y ya está”.

LIDERATO EN JUEGO

No va a ser una semana más en Unicaja. Con todo vendido, el equipo malagueño recibe al líder, el Real Madrid, el que gane ese partido, saldrá líder de la ACB a falta de ocho jornadas para que termine la liga regular: “El actual campeón de la Copa, contra el mejor equipo de Europa, va a ser un partidazo. Cualquier jugador le gusta jugar y poder disfrutar de ese partido. Va a estar todo lleno en el Carpena y eso lo sabemos”.





El pívot de Unicaja es optimista con las opciones de victoria de Unicaja: "Hemos podido sacar una victoria ahí en campo de ellos y, bueno, esperamos hacer lo mismo esta semana. Y la verdad que, ¿por qué no? Hemos logrado construir algo que, bueno, ya desde la base del año pasado, es encarar los partidos de tú a tú, da igual con quien sea, el máximo respeto a los rivales. Y creo que hemos dado un paso más y, obviamente, tenemos que disfrutar y estar preparados para esos tipos de partidos de Madrid que nos va a enseñar dónde está el camino.

Augusto Lima se verá las caras con otro de sus ex equipos, jugó una temporada para el Real Madrid: “La temporada que estuve en el Madrid daba igual el partido, siempre van a ganar. Obviamente, hay algunos partidos de liga que saben que va a haber más rotación, pero se encaraban los partidos todos iguales. La verdad que también teníamos un equipo que éramos 16 o 17 jugadores. Rotábamos bastante y la verdad que era una competición dura entre todos los jugadores, todos los partidos”

Para el jugador de Unicaja no es imposible que el equipo malagueño pueda disputarle el liderato al Real Madrid: “Depende también de los resultados. Depende de lo cansado que vayas a estar. No es que vayas a ser Madrid con algún partido de liga, de doble jornada, de Euroliga. Estamos ahí a un pasito y yo creo que sí.”





Lima habla del potente juego interior del Real Madrid con Tavares y Poirier: “Son dos jugadores que valen por seis. Tavares vale por cuatro y Poirier está haciendo una gran temporada. Han puesto el listón muy alto. Y es muy complicado, muy complicado defender a los jugadores así”.





Sobre el liderato tiene claro que mejor ir de tapados: "Nos conviene más ser segundos que primeros, terminar siguiendo la racha que estamos y que siempre diga, tenemos que seguir trabajando para conseguir el objetivo. Creo que terminar en primero puede ser esa burbuja que es lo que no queremos".





ESTADO DE FORMA

Lima habla sobre su estado de forma actual tras dos meses volviendo a sentirse jugador de baloncesto: "Una lesión de rodilla es muy complicada. Yo creo que ahora mismo estoy en 60%. Lo más importante es que con Marcos (preparador físico), con el trabajo diario, he podido igualar prácticamente las fuerzas de las dos rodillas. El equilibrio yo creo que es lo más importante para cada vez estar mejor. Obviamente, estoy mucho mejor que hace dos meses y espero seguir así. Al final también es una línea que tengo que seguir jugando minutos. Aquí es muy complicado porque al final somos cuatro o cinco pívots para jugar la misma posición. Pero estoy muy feliz. Los minutos que me den, muy agradecido".

Lima frente a Pustovyi en un partido frente a Obradoiro | acb Photo / A. Baúlde









TIROS LIBRES

Uno de los mayores retos de Lima es la mejora de los tiros libres, una faceta del juego, donde la mentalidad tiene mucho que ver: "Puedes parar conmigo ahora a la cancha y voy a meter una barbaridad. Y creo que en aquella época, los dos años que tengo de porcentaje horrible, tuve el problema en Cedevita, que nos cortaron a todos y que terminaron en el equipo. Fui a Burgos y a partir de ahí mi porcentaje empezó a ir al suelo. Algo me pasó en la cabeza. Que después fui a Murcia y fue cada vez peor. Pero bueno, ahora cada vez va mejor. El año pasado empecé CON UN 20% y terminé con un 50. Ahora ya voy por un 50 %. Pero los últimos dos meses creo que mi porcentaje es bastante alto. Y va a seguir así. Porque al final también entendí lo que tenía que hacer para volver a meter" se sincera Lima.





FUTURO

Lima acaba contrato el 30 de junio. Unicaja le renovó poco tiempo después de lesionarse la rodilla y ahora el jugador espera que su rendimiento en la pista le sirva para que Unicaja le plantee la renovación: "Obviamente, quiero seguir aquí en el club, estoy muy feliz, quiero seguir jugando aquí, pero, obviamente, sé que tengo que recuperarme bien y enseñar que quiero más, y es lo que estoy haciendo cada día cuando me dan una oportunidad. Me gustaría seguir aquí muchos años, pero, bueno, el futuro no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero ganas, tengo de seguir aquí y trabajo todos los días, es lo que dije al presi, trabajo todos los días para seguir muchos años aquí".