Arrasate: "Ganar al Málaga sería dar un paso de gigante"

Jagoba Arrasate no se anda con rodeos, el técnico de Osasuna saben lo que se juegan ante el Málaga aunque reconoce la difícil empresa que supone ganar en la Rosaleda: "Pensamos en nosotros porque sabemos que si ganamos damos un paso de gigante y dejamos a un rival un poco tocado, pero solo pensamos en nosotros, en hacer un buen partido porque si no no vamos a tener opciones. El Málaga es un equipo que defiende muy bien y además es muy solidario, todos trabajan, es un equipo, y luego los partidos los llevan a su terreno y es difícil que nos encontremos cómodos. Esa es una de las claves, que podamos hacer nuestro juego, que es algo que normalmente los rivales contra el Málaga no pueden hacer", ha afirmado.

El técnico de Osasuna también ha hablado del Málaga equipo al que respeta: "Ellos son ganadores de duelos, es un equipo que corre muchísimo, muy generoso en el esfuerzo y a balón parado es uno de los mejores equipos. En algunas facetas del juego nos va a exigir el máximo. Creo que en los dos últimos partidos, y en la segunda parte de Soria, hemos bajado nuestro nivel y tenemos que recuperarlo para poder tener opciones de hacer algo el lunes", ha avisado. Arrasate sabe que se encontrará una Rosaleda que será una caldera: "Habrá un gran ambiente y el público estará con el equipo. Es un equipo que cuando no está bien empata y cuando está bien te gana. Es un gran equipo y está con todas las opciones del mundo para ascender".

Igualmente, ha confirmado que el mediapunta Rubén García ha entrenado durante toda la semana y que el extremo Rober Ibáñez, que causó baja en el último partido ante el Nàstic, también ha podido completar las sesiones: "Es un partido en el que la exigencia va a ser máxima y tengo que acertar y elegir bien", ha afirmado para agregar que, si en algunas posiciones se juega "a medio gas, no tenemos nada que hacer".

El de Berriatua ha esperado que a su equipo no le influya el hecho de afrontar el choque conociendo el resto de resultados de LaLiga 123 y ha deseado que los mismos sean "satisfactorios" para el cuadro navarro.

El técnico no podrá contar con el centrocampista Luis Perea, el extremo Kike Barja y el defensa Lillo, aún en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones