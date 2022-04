El "Árbitro de la Paz" denuncia en COPE una persecución en su contra: "Entiendo que es una venganza"

Su nombre es Ángel Andrés Jiménez, conocido como el "Árbitro de la Paz", este árbitro malagueño ha sido noticia durante los últimos meses en numerosos medios de comunicación nacionales por las charlas que ofrecía antes de los partidos que dirige en fútbol base a padres, jugadores y entrenadores en los que hacía ver a los actores del partido de la importancia de jugar limpio, pasarlo bien e implantar "el VAR de la honestidad". Estas charlas pronto se hicieron virales y su buen hacer fue noticia en toda España.

"Yo os pido que juguéis con honestidad. Si me equivoco y lo sabéis, decídmelo (VAR de la honestidad). Os sentiréis muy bien haciéndolo; ya lo veréis. Y, por supuesto, vamos a respetarnos todos, pues sin respeto no hay diversión".

Charla con los padres, en el siguiente tuit. 1/3. pic.twitter.com/jaf2aNURiu — Ángel Andrés Jiménez (@ArbitrodelaPaz) October 30, 2021





Su buen hacer le valió para que la Liga le invitara a arbitrar partidos el pasado mes de marzo al torneo "La Liga Promises" que organiza anualmente junto a la Fundación José Ramón de la Morena y que reune a los mayores talentos de la categoría sub 12. Lo que no imaginaba, Ángel es que este torneo le iba a costar caro. A raíz de su participación en este torneo de manera altruista, el Comité técnico de árbitros de Andalucía le ha sancionado sin poder pitar, algo que ya se prolonga por espacio de casi un mes.

SANCIONADO POR EL COMITÉ DE ÁRBITROS DE ANDALUCÍA

El "Árbitro de la Paz" pasó por los micrófonos de COPE para denunciar esta situación y dejar patente la persecución a la que se está viendo sometido, a raíz de ser conocido por sus vídeos donde promueve el juego limpio: "Tengo un expediente abierto por pitar estos partidos de manera altruista como hago en una liga escolar. Entiendo que es una venganza", decía en primer lugar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta mañana he sido invitado por la Escuela de Tecnificación M2A a charlar sobre fútbol y valores con los chavales y sus familiares.

Gran ambiente el que han creado los responsables de la escuela. Muchas gracias por permitirme participar.

1/2. pic.twitter.com/Zbt3hFskxb — Ángel Andrés Jiménez (@ArbitrodelaPaz) April 12, 2022





Incrédulo aún no entiene el proceder del Comité de Árbitros de Andalucía, que directamente le apartó del arbitraje sin ni siquiera una advertencia: "Me estaban esperando, no hay otra explicación. La única llamada que me hizo el Comité cuando el vídeo se hizo viral, fue para decirme que no me grabara y que no volviera hacer las charlas que daba antes de los partidos. Pero yo he seguido haciéndolo"

AMPARO JURÍDICO DE LA LIGA

Ángel Andrés Jiménez está ahora recurriendo la sanción, para ello cuenta con el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional que le está dotando de ampara jurídico: "Tengo la conciencia tranquila, entiendo que lo que hago es bueno para el fútbol y no entiendo porque no quieren que se haga. LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena me están ayudando y me han facilitado un abogado de gran prestigio para que me pueda defender"

EL "Árbitro de la Paz" también admite que seguirá luchando a pesar los ataques que está recibiendo y que su objetivo es que haga justicia para que pueda volver a hacer lo que más le gusta: Educar a los jóvenes futbolistas desde el arbitraje.

También te puede interesar:

Jaime Fernández da la cara en Unicaja: "Las palabras de Ibón Navarro fueron duras, pero tiene razón"

El doctor de la Varga explica la lesión de Pedri: "La rotura del bíceps femoral es cada vez más habitual"