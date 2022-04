El doctor de la Varga explica la lesión de Pedri: "La rotura del bíceps femoral es cada vez más habitual"

El fútbolista español en mejor estado de forma, Pedri, ha dicho adiós a la temporada, el jugador del F.C. Barcelona se lesionó en el transcurso del partido de Europa League frente al Eintracht de Frankfurt y sufre una rotura bíceps femoral de la pierna izquierda le hará perderse el final de la liga.

Esta temporada está siendo especialmente cruel para muchos jugadores han padecido esta lesión durante esta temporada: Militao, Benzema, Mingueza, Jordi Alba, Eric García, Dembelé, Ansu Fati, entre otros jugadores.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N