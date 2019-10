El alcalde de Málaga pide "soluciones" y que sean "rápidas y solventes"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó este miércoles que está "preocupado" porque "no hay noticias" de que el Málaga CF esté cumpliendo el plan de viabilidad presentado en LaLiga y solicitó "soluciones" en este asunto, pero que "sean rápidas y solventes".

De la Torre, en declaraciones a los medios de comunicación hoy en el Ayuntamiento de Málaga, indicó que "el tiempo pasa y ya hacen falta soluciones que no sean fuentes de pleitos" y que permitan "cumplir con las obligaciones que marca el plan de viabilidad", apuntó.

El primer edil de la capital costasoleña destacó que en el Ayuntamiento están "abiertos" a que lleguen posibles inversores para comprar el club y relató que el objetivo de normalizar el Málaga "se puede conseguir de buenas maneras, siempre que haya solvencia, solidez, buena fe y deseo de aportar".

De la Torre se refirió al pleito judicial que mantienen el actual presidente del club, el jeque catarí Abdullah Al Thani, y BlueBay, sociedad que reclama la propiedad de un gran paquete accionarial del Málaga, y dijo que puede existir una tercera vía "que tenga capacidad de diálogo con las dos partes hoy enfrentadas, que se despeje la situación y se convierta en la persona o empresa capaz de lograr el impulso que le club necesita y la ciudad quiere".

El alcalde destacó que hará "los esfuerzos necesarios para buscar soluciones" y que no le importa "ir a Catar o ir a Francia para poder resolver este tema". Sobre este asunto si que dejó en el aire su viaje a Qatar. De la Torre no confirmó ni desmintió a los periodistas si viajó finalmente al país asiático y tampoco afirmó que se viera con el Emir, aunque si subrayó que, "he dejado los mensajes para que le lleguen", señaló. Cabe apuntar por último que sí se vio con los representantes de Blue Bay, la hotelera que está en litigio abierto con Al Thani.