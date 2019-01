Alba Berlín será el rival de Unicaja en cuartos de final de Eurocup

Unicaja será segundo del grupo E de la Eurocup. Los malagueños compitieron bien ante Valencia pero finalmente no pudieron cumplir el doble objetivo que se habían puesto: ganar y hacerlo por doce para ser primeros de grupo. Objetivos que durante algún tiempo del partido parecía tangible. Los de Luis Casimiro salieron enchufados al partido. Liderados por un excepcional Jaime Fernández, el equipo malagueño endosaba a su rival un parcial de salida de 13 a 1 que obligó a Jaume Ponsarnau, técnico del Valencia, pedir tiempo muerto. Tras ese parón, el equipo taronja salió más entonado y de la mano de los triples de Matt Thomas las fuerzas se fueron igualando, aunque Unicaja seguía por delante. Casimiro volvió a tirar de la pareja Shermadini - Lessort para hacer frente al juego interior valenciano y el resultado fue inmejorable ya que ni Will Thomas ni Bojan Dubljevic se encontraron cómodos en el partido. El show de Jaime Fernández continuaba y con 16 puntos al descanso hacía creer a la parroquia verde que la victoria por más de doce puntos era posible (45 - 35 al descanso).

Pero el paso por vestuarios no sentó bien a Unicaja. Guillem Vives cogió las riendas del partido y además secó en defensa a Jaime Fernández. Matt Thomas seguía anotando de fuera y Dubljevic ya sí hacía daño en la pintura. Unicaja aún tuvo una oportuidad de creer en el liderato 60 - 49, pero fue el último momento brillante de los locales. Dornekamp también comenzó a hacer daño y Sherdini y Lessort que tanto daño hicoeron al principio ya no recibían cómodos en ataque. Para colmo los tiros de fuera no entraban. Valencia se colocó 69 a 70 a 16 segundos, el último ataque era para Unicaja y la bola le llegó a Wazcynski que sólo desde la esquina falló el triple que hubiera dado la victoria a los malagueños.

Al final Unicaja será segundo y se medirá en cuartos de final al Alba de Berlín de Aíto García Reneses. El fáctor cancha será favorable a los alemanes. La eliminatoria arrancará el 5 de marzo en Berlín.

Unicaja 69 (19+26+15+9): Roberts (9), Jaime (20), Waczynski (13), Lessort (6), Shermadini (10) - cinco inicial - Boatright (4), Salin (-), Milosavljevic (2), Stilma (-), Díez (2), Wiltjer (-), Okouo (3).

Valencia Basket 79 (14+21+19+18): Van Rossom (3), Abalde (-), Sastre (3), Thomas (6), Dubljevic (15) - cinco inicial - Vives (5), Sergi García (-), Rafa Martínez (-), San Emeterio (5), Matt Thomas (18), Doornekamp (11), Tobey (6).

Árbitros: Lottermoser, Baumanis, Udyanskyy. Sin eliminados.

Incidencias: 8.088 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del pequeño Julen.