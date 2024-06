La afición del Málaga prepara un peculiar recibimiento al bus del equipo: "Lo nunca visto"

El sábado se prepara un nuevo recibimiento multitudinario al Málaga C.F. Los malaguistas se han citado a las seis y media en la recta de tribuna para recibir el autobús del Málaga antes de su decisivo partido frente al Nastic de Tarragona. Las imágenes y los cánticos que nos dejan esos recibimientos suelen dar la vuelta al mundo por su espectacularidad. Ese sentimiento malaguista ponen la piel de gallina a cualquiera que pertenezca la familia blanquiazul. Botes de humo azul, bengalas... y miles de personas jaleando con sus gargantas a la plantilla malaguista suele ser la principal imagen de esos recibimientos. Pero el recibimiento del Málaga para este sábado nos puede dejar otra imagen impactante.





RECIBIMIENTO ESPECIAL

La peña Malaguista Benamiel pretende que el sábado ese recibimiento vaya a más y anima a los malaguistas que reciban al autobús del equipo a su paso con cañones de confetis: "Yo no lo he visto antes, a lo mejor se ha hecho. El otro día ya se tiraron desde arriba al paso del bus pero estaría bien que invitáramos a todo el Mundo a hacerlo desde abajo. Por un euro o euro y medio que cuesta los cañones de confeti, y se puede comprar en cualquier tienda de barrio. Y además es algo que es inofensivo para los niños, que no es peligroso, que no contamina. Al fin al cabo no, no es algo que te vaya a quemar la camiseta, como pasa con las bengalas y con los botes de humo, que luego, pues eso te deja a lo mejor una, una mala sensación alrededor que los niños, y pensamos en toda la familia", explica Miguel Infante, presidente de la Peña Malaguista Benamiel, e impulsor de la idea.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La peña malaguista Benamiel es de las más activas en cuanto a animación y a organización de viajes. Pero cuantos confetis tienen pensado aportar ellos entre sus miembros y qué respuesta están recibiendo: “Hemos hablado con la Federación Malaguista de Peñas para que difunda esta idea. Puede dejar imágenes para el recuerdo, ver a miles de personas con los cañones de confeti. Esperamos que el Málaga pueda hacerse eco a través de sus redes sociales y nos dé un impulso. Queremos que sea una fiesta para todo el mundo y que aparte de las bengalas, que te pueden quemar la camiseta, como a mí me ha pasado, también haya confetis y que todo sea compatible. Nosotros somos 300 socios en la peña y estamos intentando movilizar a la gente”; subraya Manuel.