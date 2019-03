Adrián es seria duda para este lunes por una lumbalgia por espondilosis

Otro contratiempo para el Málaga en forma de lesión. Si hace una semana caía lesionado Dani Pacheco ahora es Adrián González. El goleador tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión en la espalda en el encuentro del pasado sábado ante Córdoba en El Arcángel a los ocho minutos de partido. Y es que Adrián González será duda hasta el final para el partido clave que el Málaga debe afrontar el próximo lunes ante el Osasuna en La Rosaleda.

El club malaguista ha remitido más información acerca de la dolencia del centrocampista blanquiazul, lesionado el pasado sábado en Córdoba, “Las pruebas a las que fue sometido ayer lunes Adrián González confirman que el futbolista sufre una lumbalgia por espondilosis”, fue el parte oficial emitido por la entidad de Martiricos. Según se puede apreciar en diversos portales médicos, la espondilosis es el nombre genérico de las enfermedades o afecciones degenerativas de la columna vertebral y se da en gente mayor de 50 años.

Las fuentes oficiales consultadas no se atreven a prever un plazo certero de vuelta. “La evolución de su dolencia marcará su regreso a los terrenos de juego”, explica el club a instancias de su servicio médico. En ese sentido será clave su integración en los entrenamientos para determinar si puede o no jugar el importante partido ante el equipo rojillo. Será duda hasta el final. La lesión se produjo en los primeros compases del derbi regional ante el Córdoba. Adrián sintió un pinchazo en la espalda en un salto y se le paralizaron las piernas. Trató de seguir, pero no pudo continuar y fue suplido por Erik Morán.