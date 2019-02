Adrián: "Quiero volver a jugar con el Málaga en primera"

Adrián González esta feliz en el Málaga, el mediocentro del MálagaC.F. ha visto recompensado su rendimiento y compromiso con la entidad con la ampliación de contrato hasta 2021. Si cumple la totalidad de su contrato serán cuatro temporadas en las que defenderá la elástica blanquiazul, en ningún club, excepto en el Real Madrid en sus inicios, jugó tantas temporadas de manera consecutiva: "Muy contento, ha sido algo de lo que venimos hablando desde el principio de temporada, yo lo veía con muy buenos ojos y la verdad es que estoy contento de poder seguir aquí mucho tiempo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que mi intención es poder cumplir todos los años de mi contrato y estar aquí muchos años. Ojalá así sea”.

Adrián atraviesa un buen momento en el equipo. Es titular indiscutible, suma seis goles y junto con Blanco Leschuk es el "pichichi" del equipo: "Es un momento muy bueno, yo creo que todo es positivo. El equipo va arriba, estoy jugando, estoy pudiendo aportar goles y ha llegado en un momento muy positivo. Ojalá que siga así mucho tiempo. Esperemos que el domingo todo siga siendo tan positivo como ahora. Yo me encuentro muy positivo aquí, me encuentro identificado con todo. Estoy encantado con mis compañeros, con la gente que trabaja en el Club que desde el primer día han sido muy cariñosos conmigo. Los inicios no fueron fáciles ni para mí ni para el club, pero siempre he demostrado que quiero estar aquí. Tengo claro que no puedo gustarle a todo el mundo, es imposible en esta vida. Siempre hará gente que por muchas cosas que hagas bien no le entras por el ojo.".

Adrián terminará contrato cuando cumpla 32 años, aunque no quiere pensar más allá y lo que quiere es seguir aportando al Málaga indepndientemente de la categoría en la que juegue: "Obviamente me gustaría volver con el Málaga a Primera, eso sería lo mejor para todos, pero tengo treinta años y tengo que empezar a plantearme otras cosas que me llenan mucho más y esta es una de ellas, el poder estar aquí en el Málaga. Yo tenía muchas ganas de venir aquí antes de haber firmado. Siempre ha sido un sitio que me ha gustado y con esto demuestro que quiero seguir aquí mucho más tiempo y que no tenía que ser algo de corto recorrido. Hay muchos objetivos muchos más cercanos a los que intentar agarrarse e intentar conseguir y uno de esos objetivos este domingo importantísimo", explicó.