Adrián Miramón campeón del mundo de remo de mar

Adrián Miramón ha vuelto a coronarse por tercera vez en el Campeonato del Mundo de Remo de Mar en CM1x, celebrado en Hong Kong (China). También ha logrado una medalla de bronce en categoría doble mixto.





Miramón, que ha ido defendiendo los colores del Club Náutico Campello, suma su tercera corona en distancia de 6.000 metros, tras haber logrado anteriormente este gesta en Perú y en Mónaco. Tras la competición Adrián Miramón se ha mostrado muy feliz y agradecido a sus patrocinadores, Málaga 2020 y Puerto Banús, sin los cuales su participación en este mundial no hubiera sido posible.



Según afirma el remero malagueño, “en Hong Kong llevo desde el lunes y un poco asustado porque la semana pasada en China tuve bastantes problemas estomacales y fiebre, a pocos días del Mundial. No estaba en mi mejor momento. La organización en general ha sido buena en este Mundial, aunque no tanto la coordinación de los barcos para entrenar. Solo he podido entrenar tres días de cinco", explicó.



El triple campeón del mundo relata como fue su experiencia en Hong Kong: "en la prueba clasificatoria eran tres tandas de barcos y en la mía coincidimos los que habíamos quedado segundo, tercero, cuarto y quinto en el mundial del año pasado, en el que yo fui cuarto. Por lo tanto, era una manga muy complicada y la gané con mucha solvencia. Lo vi muy claro y me fue muy fácil desde el principio. Mi entrenador de Campello confiaba mucho en mis posibilidades, yo no tanto, y me decía que si hacía las cosas normales, no tenía ni que salir bien, que íbamos a ganar".

Una vez en la final Miramón nos habla de sus sensaciones: " En la final, la salida la he hecho un poco regular, pero enseguida nos pusimos en cabeza el alemán y yo. A partir de los 1.000 metros ya cogí el primer puesto de regata y empecé cada vez a meterle más distancia al alemán hasta llegar a los 3.000, donde estaba muy claro que si no había ninguna rotura u otro percance iba a ganar. En los 5.000 metros le superaba ya en 30 segundos y pensando que luego tenía otra regata de doble mixto, decidí soltar. Los últimos 1.000 metros los hice casi rodando, para intentar guardar algo de fuerza para poder competir en el doble. Al final, creo que he entrado con una diferencia de 15 segundos.Estoy muy contento, porque ha ido todo muy bien".

Con el título logrado poro tercera vez en su carrera se disponía a competir en el doble mixto: "Me ha resultado más dura, después de haber hecho la prueba de skiff. Mi compañera Nadia Felipe es muy buena remera y nos hemos acoplado bastante bien. En la clasificatoria del sábado nos fue regular, es la peor regata que hemos hecho los dos. Pero hoy en la final salimos primero desde el principio. Tuvimos también algo de suerte, porque uno de los rivales directos, Francia, con una ola se le derivó el barco, se cruzaron y chocaron contra otro. A nosotros nos vino bien, porque ahí eliminamos a uno de los rivales más fuertes y al final hemos podido conseguir el bronce, que también es un resultado muy bueno.Estoy muy contento con los resultados, el fin de semana pasado logré un oro y una plata y este fin de semana un oro y un bronce”, explica Adrián Miramón que sigue alargando su leyenda en el remo de mar.