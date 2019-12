Adrián: "Si hay algo en el vestuario es optimismo"

Palabra de capitán. No está está de más escuchar una voz autorizada en el vestuario malaguista. Se le ve maduro y con ganas de aportar. Está ya recuperado y sus ganas son todas para volver tras no estar cerca de un mes, "estoy recuperado, al ritmo de todo el equipo y con muchas ganas de jugar después de perderme cuatro partidos. La verdad es que me sentía incómodo quedándome en casa sin poder estar con el equipo y viajar con ellos. Ha sido una alegría el poder incorporarme y preparar ya el partido del viernes que estamos con muchas ganas”, apuntó.

Del partido ante el tenerife de este viernes y de lo que le viene al equipo en las próximas jornadas, Adrián desveló que, "es un partido muy importante, hay que ser claros. Ahora mismo están en una situación parecida a la nuestra, y sabemos que si ganamos vamos a pasar a varios equipos y nos vamos a ver en una situación más cómoda para afrontar los dos partidos antes de navidades. Es una buena oportunidad porque además jugamos en casa. Además, el Club está poniendo de su parte con una promoción para hacer que venga la mayor cantidad posible de malaguistas a este partido y contra el Lugo, yo creo que es positivo. La gente nunca nos falla, siempre está ahí y seguramente vivamos un buen ambiente este viernes. Ojalá podamos devolverles en forma de victoria todo el apoyo que nos están dando esta temporada”, apuntó.

Asunto extradeportivo

Es obvio que el capitán no dejó escapar la oportunidad de hablar de todo el ruído extradeportivo. No le molesta, es su papel y función, "el tema extradeportivo está ahí, pero yo lo digo muchas veces: nos acercamos más a la solución haciendo las cosas bien en lo deportivo, que seguramente eso genere un reclamo para lo que tenga que venir en forma de inversión o de lo que tenga que ser. No creemos que haya nada nuevo ni interesante para contarle a la plantilla que les haga distraerse de lo más importante, que es lo deportivo. Como capitán del equipo, no me parecería justo tener mi cabeza o mis pensamientos en otras cosas. No lo siento así, no creo que deba ser así y es por ello por lo que me lo tomo con tranquilidad. El tiempo dirá qué tiene que pasar, pero creo que todo el mundo sabe lo contento que estoy aquí. Lo identificado que me siento con el club, lo a gusto que estoy en la ciudad y lo a gusto que me siento en el club; con la gente que trabaja aquí. Siento esto como mi casa, a pesar de que llevo aquí tres años”, apuntó.

Por último Adrián le lanzó un mensaje a la afición para este tramo final de año y para el futuro de la entidad, "es difícil e injusto pedirles algo más, porque su comportamiento está siendo excepcional. No nos fallan, están animando siempre a pesar de las circunstancias, a pesar del marrón que se tienen que comer, porque ellos no tienen culpa de lo que le está pasando a su Club. Para nosotros siempre es un empujón que tengan esa actitud con nosotros, que tengan ese apoyo constante. Si a final de temporada, después de apoyar así, comportarse como se han comportado y del cariño que nos han mostrado, deciden expresarse de otra forma el último día, por hacer algún tipo de crítica, me parecería justo. No les puedo decir absolutamente nada, solo de forma personal y de parte de mis compañeros, darles las gracias. Seguramente lo tengamos que hacer de aquí a la jornada 42, porque su comportamiento y su apoyo no va a cambiar, ni en La Rosaleda ni fuera de ella con todos los desplazados que van siempre a animar al equipo. Eso demuestra la grandeza del Málaga, del Club y de su afición”, señaló.

Keko de vuelta

De otro lado, Víctor tiene novedades y en forma de buenas noticias. Los discípulos de Víctor Sánchez del Amo iniciaron el trabajo en las galerías interiores del estadio, después de una sesión de vídeo. Tras realizar labor física, los jugadores saltaron al césped para llevar a cabo diversos ejercicios técnicos con balón. En nombres propios, a buen ritmo, los centrocampistas Keko, Adrián y Juanpi, estos dos últimos completando su reincorporación progresiva a la dinámica del plantel.

En el gimnasio permanecieron Lombán y Pacheco (preventivo), mientras Hicham guardó reposo debido al proceso gripal que sufre. Con ficha filial, además de Keidi Bare y Luis Muñoz, estuvieron presentes los porteros Gonzalo y Kellyan más el atacante Antoñín. La novedad del día, el polivalente defensa juvenil Murillo.