Adrián en COPE Málaga: “Tanto el club como yo dejamos la puerta abierta cuando me marché”

Tiene 33 años, pronto hará los 34 y el mediocampista madrileño apura sus últimos años de fútbol. Se ve vinculado al fútbol, “ojalá lo pudiera hacer en algún momento en el Málaga", apunta. Llegó en Primera, quiso salvarlo del descenso, no pudo ser, fue capitán al año siguiente, pero no pudo tampoco, y en su último año, si logró salvar al Málaga en un año muy difícil. Luego un obligado y necesario ERE para paliar una nefasta gestión de los anteriores propietarios le hizo salir, pero no tiene nunca un no para Málaga.

??A las 15:15 nos acompañará en directo desde Fuenlabrada, ADRIÁN GONZÁLEZ, excapitán del Málaga, y rival el sábado.



?? 97.1FM•882AM

?? https://t.co/lNtN8SHi7i

??Audio de Whatsapp 650564504 pic.twitter.com/PpaaVf1kZX — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 16, 2022

Es Adrián González, quien firmó este invirno en el Fuenlabrada libre tras rescindir con el Zaragoza y tiene un año opcional. Adrián en COPE Málaga comentaba que, “ninguno de los dos equipos nos veíamos a estas alturas de la Liga en esta situación. Para nosotros es un partido muy importante. Una final", en referencia al sábado.

El madrileño apunta que, "tenemos equipo para más, pero las dinámicas negativas marcan mucho y se llevan por delante muchas cosas. Es una categoría de mucha igualdad y aún puede pasar de todo. También creo que el Málaga tiene equipo también para estar más arriba".

Sobre el extécnico del Málaga, Sergio Pellicer y recientemente destituído dijo que, “Pellicer no puso darle la vuelta a la dinámica de resultados y optó por Sandoval que conoce a muchos jugadores. La cuerda siempre se rompe por el mismo lado". "Sandoval lleva poco tiempo pero es una persona muy positiva y con mucha creencia en el grupo", apunta.

AMOR A MÁLAGA

Del Málaga apunta que, “los dos primeros meses las expectativas del Málaga eran altas, desde fuera veía que habían fichado bien. Pero las dinámicas lo cambian todo. En Zaragoza me hablaban bien de Natxo González y espero que salgan de ahí abajo", señala.

Del marbellí Javier Ontiveros, el propio Adrián evita hablar, "Ontiveros no habla mucho de fútbol. Vive el día a día a su modo. No le quise preguntar por lo que sucedió en verano", se refiere.

Nos atiende el ex malaguista y actual jugador del Fuenlabrada Adrián Glez: "Ninguno de los 2 equipos nos veíamos a estas alturas de la Liga en esta situación. Para nosotros es un partido muy importante. Una final". pic.twitter.com/HcbvBMQbUw — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 16, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero el Málaga le tira mucho y le ha quedado dentro, la ciudad y el club, “Málaga ocupa una parte importante de mi corazón en lo deportivo y en lo personal. Hubieron más momentos difíciles que bonitos pero siempre me sentí muy identificado con el club y la afición. Me hubiera gustado seguir y aportar". "En mi etapa pasó de todo. Siempre he intentado demostrar mi compromiso y agradecimiento al Málaga y a su afición que siempre me ha tratado con un cariño increíble", apunta.

Adrián de todas formas desvela, "tanto el club como yo dejamos la puerta abierta cuando me marché. Me encantaría, estoy preparando para entrenar y tengo claro que seguiré ligado al fútbol. La luz al final del túnel cada vez está más cerca". Un profesional que nunca tuvo una palabra más alta en momentos de dureza en el club malaguista, con ERE, cambio de propietarios y malos resultados.

Escucha la entrevista completa en el audio de arriba.