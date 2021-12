(2-2) El Málaga se rearma y merece más pese a dos "penaltitos" en contra

Al menos un punto es un punto, y más en un campo donde este año muy pocos puntuarán. El Málaga estaba mejor que el Éibar en una buena segunda parte y es muy merecido este empate. El punto es oro e incluso hasta mereció ganar. Ahora acabar bien y hacerlo bueno ante el Leganés. Lo importante es que Hicham volvió bien, que Dani Lorenzo tiene calidad y tuvo ráfagas de jugadorazo y que el grupo se rearmó ante dos penaltitos más que dudosos, interpretables.

El partido comenzó con unos primeros minutos de tanteo, pero en la primera jugada de peligro Victor Gómez centró un balón que llegó a los pies de Sekou Gassama, quien, con un disparo raso y muy bien colocado, envió el balón fuera del alcance de Yoel. Uno de los peores equipos visitantes ponía en serios apuros desde el comienzo a un Eibar que llevaba siete triunfos seguidos en Ipurua, su mejor racha histórica en Segunda. El gol de la panteraa, enmudeció el frío Ipurúa.

Y cuando peor lo tenía el equipo local el árbitro pitó un penalti en el minuto 23 por una mano de Lombán. Lo lanzó Stoichkov por la derecha cerca del poste y Dani Martin no lo pudo atajar, Era el décimo tanto de la temporada para el delantero sanroqueño. La revisión del VAR fue anecdótica. Terrible palo.

En la siguiente jugada un centro de Expósito llegó a los pies de Stoichkov, quién pasó a su derecha a Corpas y este último cruzó muy bien el balón, logrando su quinto gol. Dos minutos mágicos que dieron la vuelta al resultado desfavorable para el Eibar, Algo inesperado viendo el desarrollo que hasta ese momento tenía el encuentro, de un Málaga desquiciado, pésimo y ramplón.

Stoichkov volvió a llevar el peligro en el minuto 30, con un disparo que desvió la defensa malagueña y se fue por encima del poste por muy poco, El Málaga trató de reaccionar y Paulino con un disparo lejano casi sorprendió a Yoel. El partido había entrado en una dinámica descontrolada y poco después Javi Muñoz la tuvo para el Eibar con un cabezazo a bocajarro, En las postrimerías del primer tiempo Blanco Leschuk la cruzó muy bien y casi logró el tercero para el Eibar.

El Málaga trató de recomponer sus filas en la segunda mitad y salió con mejor cara que en los últimos minutos del primer período, en los que estuvo a merced del Eibar. Pero su reacción la cortó de cuajo el colegiado tras sancionar con un penalti en el minuto 52 una nueva mano de Victor Gómez. Terrible mano, interpretativa. El mismo fue lanzado por Edu Expósito que lo cruzó excesivamente y salió fuera por la izquierda, Respiro de alivio del Málaga ya que podía haber sido la puntilla. Y les avivió.

En la siguiente jugada Sekou Gassama tuvo el empate con un cabezazo cerca de la portería que detuvo bien Yoel, El encuentro no se acababa de definir para ninguno de los dos equipos y lo corto de la ventaja armera daba alas al Málaga que tenía esperanzas de arrancar algo de Ipurua. Jairo desde lejos con un tiro seco trató de sorprender a Yoel, que detuvo bien, El Málaga seguía proponiendo ante el repliegue del Eibar, Expósito volvió a reactivar a los locales con un tiro desde lejos que atajó Dani Martín sin problemas.

José Alberto López sobre los dos penaltis en contra: “En el de Lombán no hay una imagen clara, no se que pita. Y el segundo no me parece mano. Edu hizo justicia. Pitar es complicado. El tema de las manos es una locura, no puede ser todo interpretable, debe haber una norma clara”