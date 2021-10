(2-1) El Málaga se lleva un palo en Oviedo

El colmo de la mala suerte. Y además, el karma para el Málaga. Todo se le juntó en Oviedo. Tenía el partido empatado y controlado, estaba para el segundo y del palo de Antoñín se pasó al remate de cabeza en el segundo palo de Bastón que hizo doble y el de la victoria en el minuto 90. Un exmalaguista que sentenciaba a su anterior equipo de una forma cruel, si bien hay que decir que el Málaga no jugó nada bien.

El Oviedo se adelantó en el marcador en un saque de esquina que cazó Borja Bastón en el minuto 20 y conservó su ventaja ante un rival falto de ideas que no creó peligro hasta la segunda mitad. Lombán salió en la foto del gol oviedista. Ni se inmutó en el salto con el punta.

El tanto del jugador madrileño, que lleva cuatro jornadas consecutivas viendo puerta y ya acumula siete dianas, fue renta suficiente para que los azules llegaran al descanso por delante de un Málaga que no firmó ni un solo tiro a puerta y que únicamente importunó a Femenías con dos disparos desde lejos de Paulino y Genaro, el del sevillano el más peligroso, rozando la escuadra.

Tras la reanudación, el conjunto entrenado por José Alberto López ganó presencia en el área contraria con las entradas de Brandon y Haitam al campo, aunque quien siguió creando peligro fue Viti, que a punto estuvo de convertir una pérdida de Genaro en el segundo tanto de los carbayones.

Kevin fue el que más lo intentó en el conjunto malaguista, de nuevo masacrado hasta pedir el cambio. Un centro suyo con mucho peligro no alcanzaron a rematarlo ni Brandon ni Víctor Gómez, y después disparó a puerta (el primer tiro de su equipo en todo el partido), pero el balón acabó en manos de Femenías y el atacante tuvo que pedir el cambio por lesión.

Paulino dio verticalidad por la banda derecha y en una falta forzada por el extremo cántabro llegó el tanto del empate. Lo marcó Genaro de cabeza tras un buen balón puesto en el área por Víctor Gómez.

El partido se volvió de ida y vuelta. Haitam se estrelló contra el larguero en una mala salida de Femenías y luego fue Dani Martín quien evitó el tanto local tras un gran remate de Brugman.

JAL: “Esto es futbol y necesitas contundencia en las dos áreas. El balón al palo de Antoñín lo normal es que vaya dentro… y luego hay que defender. No me preocupa no ganar fuera por lo que veo, aunque no puede ser que entre solo un jugador en el último minuto”