(0-0) El Málaga suma y sigue pero sin brillar

El Málaga suma y sigue, no le queda otra, la de arañar puntos, la de pelear en cada partido y la de tratar de no perder tanto. Así sale de abajo, eso si. Puntos como el sumado en Extremadura hay que hacerlo bueno en La Rosaleda este próximo sábado en el último partido del año ante el Lugo. Antes le quedará la Copa, el martes ante el Escobedo, pero en la Liga no debe bajar la guardia. El Málaga sumó su tercer partido sin encajar gol gracias a la solidez defensiva, los puñales del Extremadura chocaron ante la zaga malaguista y eso bastó, aunque tuvo chispazos de Kike Márquez o Gio Zarfino.

Era una oportunidad de dar un pequeño golpe sobre la mesa y adelantar más posiciones pero, sabiendo lo que les está costando, pero los dos conjuntos guardaron sus espaldas con la esperanza de no caer derrotados. En la primera parte no brilló el juego de ninguno de los dos, con los andaluces sin apenas incidencias en el ataque y con los extremeños que se acercaron más a la meta a través de saques de esquina que no inquietaron a Munir.Los locales, como es costumbre ya por su entrenador, Manuel Mosquera, presionaron la salida del balón del portero, que se dedicó a lanzar en largo sin complicar a sus compañeros de zaga.

Tanto azulgranas como los de rosa parecían estar cómodos y tranquilos sobre el tapete, como si esperaran un error del rival para sacar renta, lo que hizo que este primer tramo estuviera muy parejo. Destacaba más el duelo de cánticos de las aficiones en las gradas, con unos 250 malagueños que no pararon de apoyar a su equipo y con los de Almendralejo que, al ser mediodía del club, notaron la falta de seguidores. En ese momento la esquina de los malaguistas comenzaron a gritat “¡Al Thani vete ya!” y el resto del estadio hizo suyo la protesta.

El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, dio entrada a Renato en la segunda mitad con la que ganó profundidad y en la que se basó gran parte del juego. Por otro lado, el Extremadura dispuso de dos oportunidades muy claras para adelantarse en el marcador, pero antes reclamó un penalti de Munir a Gio Zarfino que el colegiado, Varón Aceitón, no decretó. Nono, en el minuto 70, cabeceó un centro por la derecha que dio en el palo y que Munir sacó bajo la línea cuando el extremo pacense pensó que había entrado.

Sin embargo, el árbitro señaló falta en el remate y quedó anulada la jugada. En el 84 llegó la otra ocasión clara. El capitán Willy se adelantó a la defensa malagueña y consiguió rematar un balón que le vino por alto y que el portero despejó a córner. Los de Sánchez del Amo tuvieron un último acercamiento a la meta de Casto con una incursión de Renato por la derecha cuyo disparo se marchó alto.

Los minutos finales casi no se disputaron porque se lesionó Luis Hernández, que tuvo que ser retirado en camilla. Con este empate, el Málaga se sitúa momentáneamente 16 con 21 puntos y encadena otro partido sin encajar un gol, mientras que el Extremadura sube un puesto, hasta la antepenúltima plaza, con 18 puntos. Y ahí se resume todo. Renato Santos estuvo impreciso en el último pase, y tuvo en sus botas la mejor oportunidad del partido para el Málaga. La tuvo sobre el final y echó el cuerpo más arriba.

Lesión y baja de Luis Hernández

Lo peor del punto sumado en Extremadura fue la baja del central madrileño para este próximo sábado en casa ante el Lugo. Sobre el minuto 22 del primer tiempo, Ángel Bastos llegaba la pelota por su banda y Luis Hernández fue a cortar la acción. El defensa del Málaga se quedó sin tocar balón y derribó al jugador azulgrana por lo que vio, a criterio del colegiado la amarilla. Luego sobre el final, en una acción de Kike Márquez en el ataque, le pisa y tiene que acabar el Málaga con 10 el partido por la lesión del madrileño que se fue en camilla.

Ficha técnica:

0 Extremadura UD: Casto; Álex Díez, Pardo, Borja Granero, Fran Cruz (Valverde, min. 78), Bastos; Gio Zarfino, Lomotey, Kike Márquez (Pastrana, min. 90+1), Pinchi (Nono, min. 60); y Willy.

0 Málaga CF: Munir; Cifuentes, Luis Hernández, Diego González, Mikel; Bare, Adrián, Juankar (Juanpi, min. 57), Antoñín, Benkhemassa (Renato, min. 45); y Sadiku (Julio, min. 88).

Árbitro: Varón Aceitón (Comité Balear). Amonestó a Zarfino (min. 61) y a Kike Márquez (min. 90+1) del Extremadura y a Luis Hernández (min. 20) y Diego González (min. 73) del Málaga.

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Francisco de la Hera (Almendralejo) ante 3.250 espectadores.