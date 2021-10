(0-0) Gálvez Rascón le "rasca" una victoria del Málaga en Huesca

El árbitro del encuentro, Gálvez Rascón, se dejó llevar por el compañero del VAR, el asturiano Areces Franco y generó la misma polémica de hace semanss en la acción de Eric García junto a Mbappé. Cristian Salvador habilita a Genaro y éste remata. Es gol, ésta vez lo anuló el árbitro principal. No nos ponemos entonces de acuerdo.

En cuanto al partido, el Huesca generó la primera opción de gol en el minuto 11 por medio de Joaquín, que vio que Dani estaba muy adelantado y disparó desde lejos, pero el esférico se estrelló en un poste. De nuevo un poste desbarató la segunda ocasión de gol del Huesca, en el minuto 18. Marc Mateu lanzó un tiro con gran potencia que rechazó una escuadra cuando ya se cantaba tanto en las gradas.

José Alberto López: "He estado hablando ahora con los árbitros y no lo han visto. Yo si lo he visto. Hace poco España perdió una final por esto. Y el árbitro se equivoca de una persona que está sentada en Madrid. Es la misma acción de Eric García, que fue al suelo, y esta arriba" — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) October 19, 2021

El Huesca llevó el peligro cuando dominó claramente al Málaga y también cuando tuvo que jugar a la contra al adelantar las líneas el conjunto malacitano, como en el minuto 27. Escriche se fue por velocidad de sus defensores, pero no supo batir a Dani con todo a su favor. El Málaga apenás creó peligro en los primeros cuarenta y cinco minutos. Su mejor acción en ataque fue un remate de cabeza del defensa central Lombán en el minuto 42, tras el saque de una falta, que salió alto.

EL MÁLAGA MEJORA

En el comienzo de la segunda parte el Málaga salió más centrado en el partido que el Huesca, que pareció acusar el esfuerzo de la primera mitad. El duelo se igualó, pero con poco fútbol y continuas interrupciones. Entró el partido en una fase de ida y vuelta, con una buena ocasión del Málaga a cargo de Escassi que despejó Andrés Fernández con una extraordinaria intervención en la falta que sacó el paleño.

Paulino remata de cabeza, Cristian Salvador (6), trata de despejar, le llega el balón en alto a Genaro, que no estaba en fuera de juego ya que le habilita el jugador local, remata de cabeza a gol… y el árbitro lo anula. Entonces ¿Eric García si hace una “salvada” a Mbappé? ����‍♂️ pic.twitter.com/STqpQP8cay — Javier Bautista  (@fjbautista) October 19, 2021

El equipo local buscó la portería contraria, pero se topó con un rival que se defendió bien y no dejó resquicios por donde le pudieran hacer mucho daño. Y llegó la jugada final, la de la polémica. Paulino remata de cabeza, Cristian Salvador (6), trata de despejar, le llega el balón en alto a Genaro, que no estaba en fuera de juego ya que le habilita el jugador local, remata de cabeza a gol… y el árbitro lo anula. Entonces ¿Eric García si hace una “salvada” a Mbappé?. No nos ponemos de acuerdo, mientras, al Málaga le vuelan dos puntos que pudo conseguir.

- Ficha Técnica:

(0) SD Huesca: Andrés Fernández; Buffarini, Cristian Salvador I. Miquel, Florian Miguel (Ratiu, m. 58); Seoane, Nwakali (Juan Carlos, m. 81), Mikel Rico (Mosquera, m. 58), Marc Mateu; Joaquín (Lombardo, m. 38) y Escriche (Gaich, m. 58).

(0) Málaga: Dani; Victor, Lombán, Peybernes, J. Jiménez; Paulino, Genaro, Escassi, Kevin (Jozabed, m. 83); Gassama (Roberto, m. 83) y Brandon (Genaro, m. 90).

Arbitro: Gávez Roscón. (CTA de Madrid). Amonestó a los locales Mateu, Ratiu, I. Miquel y Seoane; y por parte del Málaga a Brandon y Escassi.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga SmartBank disputado en El Alcoraz ante 6.333 espectadores.