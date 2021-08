Bertín Osborne cuenta por qué se fue de TVE: “Se negaban a emitir un programa y no estábamos dispuestos"

En el año 2015, La 1 de TVE estrenó el programa “En la tuya o en la mía”.

Comenzó a emitirse en septiembre de ese año y era un formato original de la tele pública, que tuvo un gran éxito de audiencia.El presentador era Bertín Osborne y se trataba básicamente, de un encuentro con un invitado para charlar mientras preparaban de comer.

Bertín Osborne ha estado en La Noche de Adolfo Arjona para recordar la puesta en marcha del programa.

PRIMERA TEMPORADA

La primera temporada estuvo compuesta por nueve programas. ‘La primera invitada fue Mariló Montero’ recuerda Bertín con cierta dificultad. ‘Luego no me acuerdo bien de quién pasó por el programa… estuvo Pablo Alborán, pero no recuerdo quiénes fueron los primeros porque han sido más de 140’.

A la hora de elegir los invitados era muy fácil, ‘teníamos tanto donde elegir’, asegura el presentador. ‘Recuerdo las sesiones, sentados dando nombres, y luego todo el mundo aceptaba hacerlo, sobre todo cuando pasaron los dos o tres primeros’.

En aquella primera temporada, Bertín no recuerda a nadie que dijera que no a la invitación.

Dada la naturalidad de Bertín Osborne ante las cámaras, es razonable pensar que parte del guion se dejaba a la improvisación, y el presentador nos lo confirmó. ‘No había guion, yo lo que tengo es una guía mental. Yo lo que pretendo es enseñar al personaje humanamente, no profesionalmente. Desde el punto de visa profesional todos son conocidos, pero nadie sabe cómo eran en el colegio, si eran buenos en matemáticas o no, si les gustaba el fútbol o de qué equipo son’ asegura Osborne. ‘Yo he procurado en cada programa hacer un repaso cronológico a la vida de cada uno’.

DESACUERDO CON TVE

La primera temporada tuvo tanto éxito en la televisión pública que renueva por 18 programas más, para pasar luego a emitirse en Telecinco, por un desacuerdo con TVE.

‘Yo me hubiera quedado en TVE, pero hubo dos motivos para romper el acuerdo. Uno fue un problema con Pedro J. Ramírez, porque no querían emitir un programa con él y yo no se los motivos’ asegura Bertín. ‘Nosotros no estábamos dispuestos a comernos un programa, porque además era un programa en el que la protagonista era su mujer, Ágata Ruiz de la Prada y Pedro estaba invitado, comía y luego me hablaba de sus libros y me contaba una serie de cosas que creo que eran paralelas a la línea del programa’.

El otro motivo fue la falta de continuidad. ‘Después de dar cifras de audiencia que jamás soñaron, nos renovaron por 4 programas más y nosotros tardamos cuatro semanas en montar un programa, por lo que no podíamos asumir ese reto. Teníamos un acuerdo con Antonio Banderas para grabar el programa y no pudimos darle una fecha porque no sabíamos si íbamos a renovar o no’.

EL ÉXITO DEL PROGRAMA

A partir de la etapa en Telecinco pasa a llamarse “Mi casa es la tuya” y “Mi casa es la vuestra” y ya va por la décima temporada.

El éxito de un programa aparentemente sencillo donde la gente va a cocinar, a comer y a charlar, es muy sencillo. ‘La gente se siente tan a gusto, tan cómoda, que cuentan cosas que no les cuentan a los demás’ dice Bertín. ‘Si que es verdad que yo les suelo dar un par de copitas a los invitados y eso les afloja bastante’ comenta el presentador entre risas. ‘La gente del equipo son encantadores, no es una entrevista al uso, yo no soy periodista, por lo tanto, no me interesa meter el dedo en el ojo y nos soy nada cotilla, solo vamos a charlar y nadie nunca que ha dicho lo que no puedo preguntar o sobre lo que no puedo hablar’

Beríín Osborne recibió una oferta para hacer el programa en Estados Unidos, pero finalmente no la aceptó. 'No tenía tiempo para hacerlo' asegura el presentador.