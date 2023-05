Deportes COPE Málaga 230523

deporte Málaga hola qué tal saludos buenas tardes bienvenidos sintonías deportivas de la Cadena COPE en Málaga recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote como siempre en los viales del deporte malagueño en COPE más Málaga no siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es barra Málaga recibe el saludo de Emilio Guerrero y hay que comer pues muchas cosas más de 2 horas ha durado la comparecencia de prensa del director general del Málaga que que Pérez y de la método judicial José María Muñoz arrancar con puntualidad suiza 12:30 del mediodía he acabado cerca de las 14:40 se ha hablado absolutamente de todo pero a pesar de que la rueda de prensa durado tan Ximo tiempo quedamos en Plaza do todos para conocer cómo va a ser la reestructuración del Málaga Club de Fútbol en la próxima semana seguirán tomando decisiones y también se acometerá Ono un ERE un expediente un expediente de regulación de empleo se habla de decepción en la mitad del judicial ha querido la palabra fracaso algo que parece a mí bastante lamentable y además la noticia más importante en el capítulo deportivo es que el Loren Juarros es ya oficialmente el nuevo director deportivo del Málaga Club de Fútbol hay que contar muchas cosas comentar que no es sencillo mucha expectación muchas preguntas muchas respuestas en muchos casos preguntas y respuestas reiterativas te vamos a intentar que por lo menos las 16 te vayas con una composición de lugar de lo que ha sucedido hoy en esa esperadísima rueda de prensa en la sala de prensa Juan cortes de La Rosaleda no es lo único que ha sucedido en el día de hoy como siempre con los titulares de la jornada que no sirven los amigos de tesesa Javier Batiz a Javi qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes Sánchez del amo en el Hotel Guadalmar cuándo fue cesado del Málaga con aquellos episodios tan lamentables también destorsion que vivió pero quiero estar 2 horas y 10 minutos no llego no 2 hora 2 horas largas ha durado la comparecencia de Kike Pérez y de José María Muñoz han hablado de todo empezaba 12:30 al filo de las 2:40 terminaba hay mucho que contarnos muchas de cota podemos con lo primero con José María Muñoz y con Kike Pérez hablando una reestructuración profunda para el próximo proyecto del Málaga pero nos emplazan a una rueda de prensa próxima no han dicho absolutamente nada claro el administrador judicial el director general han explicado hoy que habrá cambios y esto ya se sabía y es normal y una gran transformación pero no se explica en qué áreas no se descarta la aplicación de un ERE pero se emplaza a una nueva comparecencia pública palabraria de nuevo cuando lo tenga listo también deja claro que no va a ir nadie mientras tenga el respaldo de la jueza esto lo dice el administrador judicial no tengo no tengo ningún interés ni político ni solucionar y me gustaría que se lo graben pero bien grabado ningún interés ni político-institucional ni ambición de ese tipo yo he sido muy feliz durante 35 años con mi despacho de que sigo siendo muy feliz disfrutando y de hecho hemos tomado una decisión el último mes en despacho para potenciarlo a partir de junio con este caso vamos a retrasar a Julio por lo tanto para nada yo perfectamente puedo dimitir pero mientras que tenga la confianza soñar ya no lo veo el Málaga por cierto se sabe cuándo estar aquí cuando va a ser presentado en esta semana como mucho la que viene además que contar que lo ha contado esta mañana Kike Pérez firmara por dos temporadas y una tercera en caso de ascenso ya es oficial lo ha dicho el director general ex director deportivo de la Real Sociedad Kike Pérez afirma que vivió 30 perfiles diferente color en la persona ideal bajo su punto de vista para acometer una reestructuración integral en lo deportivo nos dé un fichador de la categoría y ojo viene solo viene sin equipo cuidado porque algunos componentes de la cueva pueden continuar tener un proyecto un plan deportivo en integral o digo yo al final la decisión no era contratar a un fichador de la categoría sino alguien que tenga experiencia tanto en el vestuario como en los despachos y que y que nos que nos dote de un plan integral desde que los chicos están en carrete este año han ganado campeonato Andalucía cómo ir manejando todo eso todo ese mapa de sucesión para que para crear una cosa creo que creo que le que le falta el Málaga desde hace años bueno pues ese es el perfil que ese ficha por cierto viene con mando en plaza eh todo al área deportiva del Málaga desde el profesional de fútbol base va a ser cosa de Loren Juarros ya director de deporte oficial del Málaga 2 temporada serie con opción a una tercera a una tercera en caso de ascenso que si sube es pues no pasa nada pero si el Málaga por mala se queda dos temporadas en 1ª esa tercera opcionales sí suele equipo cercanos equipo de menor categoría pues está clara consecuencia Javi bajada drástica del presupuesto la nueva realidad el presupuesto mínimo que se va a hacer de 2000000 para el equipo para el Málaga para el primer equipo se pasará de 6000000 por derechos televisivos a 300.000 de un volumen de negocio de 17000000 a una a una cifra drásticamente inferior el palo es defensores enorme háblale a mirador del presupuesto pesimista no estaba moviendo en 2000000 aproximadamente para que sería la confección de la primera plantilla sin tener en cuenta lo que es la Academia que yo saco en claro esto la permanencia de Pellicer está en el aire si está en el aire no se ha dicho que sea 100% el entrenador porque lo va a tener que decidir Loren una vez que esté dentro y vea todo el organigrama interior aunque Kike Pérez reitera evidentemente después de ese fuera el apoyo Pellicer sigue creyendo que es la persona indicada pero la decisión la tiene que tomar Loren por como tú bien has dicho vienes con man plaza deja también abierta la posibilidad que haya cambios en la estructura de cantera sábado también del tema del San Félix Kike Pérez hablado del futuro del ahora primer tenido de maná opinión sobre sobre Sergio porque lo he dicho le he dicho reiteradamente estos últimos meses pero bueno lo que está claro es que tampoco es ninguna imposición y yo mi opinión no va hipotecar para nada el proyecto del Málaga en primera red director deportivo tiene que decir algo al respecto y por supuesto como bien indicas habrá que es el Méndez saber la opinión del entreno al respecto del producto por supuesto que predijo que hay tres jugadores que cumplen contrato que se acaba su contrato por aquello del descenso que le han pedido continuar tres jugadores creo creo que los tres jugadores creo que es un lago Junior luego lo pegas como todavía bueno y hablamos del palo otro equipo malagueño que está en lista ya se ha mojado y que se va jugar el ascenso contra el Subiza de Navarra además se novedoso el Subiza es un filial del Osasuna que quedó segundo del grupo 15 y eliminado al Itaroa Huarte y al Peña Sport de Tafalla al mítico equipo con el que ya se vio el Málaga la idea se va a jugar en el palo la vuelta quedarán dos semanas en Subiza Subiza Subiza Subiza come filial del Osasuna Unicaja busca ganar hay baloncesto esta noche busca ganar y la y la derrota de Tenerife para ser cuarto hay que decirlo hoy Unicaja las 9 en Bilbao en Miribilla para estar esa cuarta plaza Unicaja debe de ganar y esperar el trozo de Lenovo Tenerife ante el Casademont Zaragoza en el Santiago Martín de Tenerife Brizuela ha reconocido antes del partido que la cortan plaza está complicada pero ellos van a intentar de su parte y ganar el partido de hoy porque yo también sé jugar mucho a la hora de Darío Brizuela el Bilbao Basket afronta el partido con muchas ganas quiere ganar sobre todo Javi para tener una plaza en la basketball Champions League los bilbaínos emociones para así quieren ganar repara asegurar su plaza europea los hombres de negro cuentan con la duda de Rallyes ABC Anderson y el alta de Sergio Lorente por sarnau Álava Unicaja y dice que su proyecto es muy necesario para eso es muy bueno bueno no yo creo que para españoles bueno que hay al Barça y el Madrid pero también es bueno que haya equipos no de fútbol no que luchen que tenga la ambición que construyen proyectos competitivos para para ser campeones y bueno por supuesto Unicaja en este sentido lo conseguí a base de conseguir formar un roster una plantilla muy física muy bien entrenada y yo diría un día especial que todo lo que es proteger el balón solo son un equipo pues lo dice Jaume Ponsarnau lo dice el entrenador del Bilbao Basket quiere ganar asegurar la décima plaza y tener plaza en la BCL en balonmano el costadelsolmalaga se prepara para esa grandísima final por el título que le va a venir desde el jueves al el esto es histórico en la ya tienen rival ya lo saben elástico de Elche se impuso ya saben al vigente campeón al super amara Bera Bera el primer partido se jugará este jueves en Elche a las 9 luego la vuelta ya viajamalaga partidos donde el primero se decide el domingo este domingo a las 6 en Carranque esta es Rocío camping y hablando ojo que quiere la Liga sobre todo porque bueno sea tenemos títulos de Europa y Copa de la Reina entonces al final después tardan 2 años a car Málaga y en la liga española conseguir una liga algo espectacular esta es mi primer final en una liga española y bueno espero que seque Málaga pues ojalá sea así ojalá se quede en Málaga esa liga sea primera final el higuera en este primer formato de Play o para el costadelsolmalaga pues muchas cosas estás pasando en el deporte malagueño y tengo que contarle todo lo que ha sucedido en esa larguísima rueda de prensa precio de la limón José María Muñoz oficial del Málaga y también el director general Kike Pérez 3:12 de la tarde esto nos dicen el deporte malagueño ha vuelto voy contigo y con las redes sociales Lumbreras y agropopular 1 ronda te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 en trina con la comparecencia de Kike Pérez y de José María Muñoz porque no le convencen para nada no Andrés van a querer dice no no me ha convencido espero más hechos y menos palabras eso si toca confiar en Kike Pérez y en Lore otro día por aquí más que se lo expliquen al del año de aprendizaje me estaba yo esperando para la comparecencia de prensa y no han dicho nada dice su ex Paco dicen no me han convencido absolutamente para nada y menos el tono de José María Muñoz Pedro y dice no no y no van a seguir los mismos y subir a segunda lo veo difícil ascender mira el caso del Deportivo de la Coruña han hablado dos ahora dice Francisco Martín para no decir nada esto es terrible no me fío absolutamente de nada de lo que acaban de comentar para que una rueda de prensa si no han dicho absolutamente nada bueno la gente se queda muy vacía dentro de lo que ha sido esta mañana la comparecencia es verdad que no han dicho nada concreto ha sido todo muy palabras en el aire y no han concretado absolutamente nada y luego verdad que José María Muñoz ha tirado mucho balones fuera en el día de lo más concreto lo de flores no lo de Lore sí que va a haber una titulación pero cuando se habla de reestructuración a estas alturas y cuando te pones delante de la prensa tienes que tener ya algún detalle no ha dicho que vas a ir quién va a llegar no ha dicho absolutamente nada de la línea por dónde va a ir el presupuesto llegar que tengo que puedo acceder cláusula de conciencia de confidencialidad que harías sobre ellos el área deportiva pero ojo Loren guarros Loren Juarros perdón llega el Málaga solo entonces claro ese equipo de trabajo que se va a encontrar en el Málaga es el que tenía llamar a los Gaspar anteriormente por cierto en el tema de la salida de Manolo Gaspar hablado también el administrador y el emperador ha sido claro no ha querido hablar tampoco mucho de ese tema pero ha querido pasar de puntillas sobre ese asunto luego lo vamos a contar ahora vamos a contar que te parece te ha gustado te ha disgustado te esperabas más te esperabas menos de la rueda de prensa que han ofrecido hoy en La Rosaleda el administrador judicial José María Muñoz y el director general Kike Pérez como siempre tenemos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter que no me encanta escucharte a ti vamos las notas de audio de WhatsApp 64504 comenzar cómo están entrando unos unos pocos enseguida vamos con esos mensajes ahora como siempre llegan los amigos de querer y al peque sabes que tu Agencia Negociadora pues para hacerte la vida fácil eso siempre es importante ahora que se habla tanto de la vivienda que necesitase un piso y tú banco no te da el 100% de la hipoteca pues quiero ir al banco que precisamente de eso el 100% de la hipoteca y demás fíjate que negocian por ti que tienes que hacer llamar a crear pese a este número de teléfono que es gratis el 900 234 235 repito 900 234 235 en 15 días tienes la solución a tus problemas también puede visitarlos en su oficina en calle héroe Sostoa 23 o en su página web credialpes punto es en 15 días tienes a ese estudio exhaustivo de tu situación y te dan la respuesta a cualquier tipo de problema son agente de Cofidis se acabaron los acabo de llegar al final de credialpes esto Agencia Negociadora y nos vamos directamente con la última hora del Málaga Club de Fútbol y todo lo que ha sucedido en esa larguísima rueda de prensa de 2 horas y 10 minutos en La Rosaleda rueda de prensa que empezaba Javi con puntualidad 12:30 del mediodía arriba en el estrado el director general del Málaga Kike Pérez oficial José María Muñoz me imagino Javi lo primero con mucha expectación con una inicial de las dos personas de directivas del Málaga y la mitad oficial y de Kike Pérez aparte de los medios de comunicación quién más han estado acompañando las dos figuras del Málaga estaban ellos dos y la directora de comunicación Anabel y poco más en una comparecencia ante los medios han estado todos los medios de comunicación de Málaga a Kike Pérez José María Muñoz si le ha preguntado de todo o sea cuando hablamos muchas veces que la prensa hoy había que preguntar absolutamente de todo la pregunta reiterada la pregunta más repetida la que se le ha hecho hasta que lo que en cinco ocasiones José María Muñoz hacer si va a dar un paso al lado si va a dimitir si entiendes de que su época o etapa ya ha acabado en el club y lo que hemos escuchado en los titulares él no se va a marchar mientras tanto tenga la confianza de la jueza que el vino para ordenar el club y no evidentemente para mantenerlo en segunda o ascender un tema futbolístico y qué más puedo hacer yo ese es el spray que ha dicho José María Muñoz así que con todo ello pues ya empezaba la comparecencia de un de prensa que ha durado como digo casi 2 horas 10 minutos en el día de hoy en La Rosaleda lo que se entretenga lo que se entresaca de todo lo que ha dicho esta mañana José María es que van a hacer un ERE es normal van a tener que amor al el descalabro absoluto del descenso del equipo que tampoco lo ha dejado el 100% claro sí pero yo creo que va en esa reestructuración interna del club y la hacer un ERE un expediente regulación empleo porque el golpe económico es muy duro también sobre el tema deportivo se ha pasado todo mucho en lo deportivo evidentemente lo económico el club ha ido bien si la labor de José María Muñoz en ese aspecto que haya ido mal el problema es que se han tomado decisiones deportivas que no han sido evidentemente muy buena y que el director deportivo interior Manuel Gaspar fue despedido que le cobro el mes de diciembre lo que se ha pasado con tía la pregunta que le hacía a AC Tudela del mar sé que él dijo que se iba también con él y fue y fue José María Muñoz el que le dijo a Manolo Gaspar no te puedes ir lo que ha dicho esta mañana sobre esa asunto la primera pregúntale que yo le hago a la que yo le hago pasa de puntilla y luego lo que hacer una puntualización él dice que no admite que se marche Manolo Gaspar por el bien del club porque porque dice que ya tenía tres firmado para enero y que por lo tanto esa gestión la tenía que terminar y el novio bien en ese momento que se fuera Manolo Gaspar pesa que Manuel Gaspar en noviembre le dice que sé con qué se va con nieve con todo ello hay que contar la otra parte importante de la comparecencia es la llegada del director deportivo de Loren Juarros recordamos dos temporadas como sea una tercera en ascenso se ha preguntado también por en materia deportiva a Kike Pérez Kike Pérez ha dicho que el sábado hablo con 3 jugadores que cumplen contrato por esa cláusula del descenso y qué le han dicho que quiere continuar de los tres jugadores jugaron estás los tres el primero que avanzaban es el de Lago Junior y los otros dos el segundo es el Pablo Chavarría que creo que por ahí va el tema y el tercero creo que puede ser Rubén Castro el tercero puede ser Rubén Castro tres hombres de ataque para el Málaga el lago Junior 100% lo confirmado que le dijo a Kike Pérez que iba a continuar el de Pablo Chavarría estaba hasta última hora pensando si el equipo se mantenía o no están muy contento está muy agusto está recuperado de la rodilla se ha sentido nuevo futbolista en el Málaga en esta última etapa y por tanto quiere continuar y el tercero Rubén Castro que tiene esa espina clavada por el descenso ha confirmado Kike Pérez que hay cuatro solo jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada y solo ella todo el mundo sabe Ramón Juan de Manolo reina y Genaro pero que con los cuatro se va a hablar porque con los cuatro se quiere continuar en un principio pero si tengan ostensiblemente el contrato y si no admiten esa bajada se llega a un acuerdo y se lo quede los cuatro estoy convencido que no hay ninguno ni salgo Juande y Ramón en un momento no perdón no me voy rompo el contrato el caso es Manolo reina y el de Genaro que yo creo que esto el club no los quiere y ellos van a decir tengo el año de contrato ahí va a estar la negociación el programa de Pedro González se vaya a su casa o se quede en su casa o en donde se encuentre pues con la sensación de que se ha enterado lo que ha ocurrido en esa en esa rueda de prensa he empezado inicio speech inicial de José María Muñoz y de Kike Pérez sí creo que tenemos que dar algún tipo de explicación a la función no primer lugar debo de pedir disculpas porque a nivel personal soy el máximo responsable del club y por lo tanto la responsabilidad mía de todo lo que ocurre sigo triste doloroso este este descenso la planificación deportiva pues ha sido un desastre y los jugadores en las que había tanta confianza pues no han dado para instalar lo que todos esperábamos no pues no hemos rodeado en esta parcela deportiva cuando hablo parcela deportiva no es Manolo Gaspar que todo el mundo lo lo tenía un poco señalados sino parcela deportivas todo lo que afecta al primer equipo y creo que no ha habido no ha ido la información para tomar la decisión correcta en los momentos que tenía que haber si haberse tomado no escenario que no encontramos completamente diferente al que ha tenido el Málaga porque se 25 años estaba en Segunda B y el escenario que me la red muy diferente al que había en aquel momento lógicamente no hace falta que le diga pero el club tiene que tiene que tener una reestructuración importante incluso si tú dices segunda división ya había previsto algún que otro cambio y alguna que otra reestructuración ahora hay que hacerla y va a ser importante no este proceso ya se ha iniciado y estamos y mucho más sobre ello tengo que terminar haciendo la afición el apoyo que hemos tenido durante estos meses incluso con muy poca esperanza de permanencia y eso desplazamiento por mí personalmente como malagueño malaguista pues menos billete verlo lo que hemos hecho yo entiendo la situación en la que estamos todos porque yo soy el primero que me sienta afectado o no y la única solución de salir de estación es que todo estemos lo más unido posible no por mi parte da muchas gracias y tú vas a comentar algo muy buenas tardes a todos muchas gracias por por estar aquí bueno que me uno las palabras que te ha comentado que se ha comentado José María y reforzarse todo este último punto no el la ficción la verdad que simplemente decir que me ha impresionado me ha emocionado y la de verdad que darle las gracias por el perdón yo sé que en estos momentos son palabras y realmente ya lo venimos diciendo estas últimas semanas pero pero yo creo que ahora es el momento ya de hechos y de agradecer ese acompañamiento que nos han hecho tanto en Málaga como en los partidos de fuera de casa que han sido un ejemplo para para toda España no como bien dice José María ya hemos empezado luego una reestructuración profunda del club y una de uno de los pilares de esas restructure como ya habéis apuntado en varios medios pues será un pilar básico que será la contratación del director deportivo de Loren que está de la rúbrica del contrato será presentado esta semana y podremos andar más en el proyecto no y y sin más pues quedamos a pensar bueno pues esa era la locución inicial de tanto José María Muñoz como Kike Pérez y entiendo que todo el mundo se vaya pues con la sensación de que si se ha pedido perdón que hay buenas intenciones pero que no se saca nada en claro yo entiendo que habrá que manejarlo tiempo y que no se puede hacer todo a la torera ha faltado esencia en esta rueda de prensa más allá de nombramiento importante el del Loren que va a ser el arquitecto esperemos de la plantilla del Málaga Club de Fútbol y ojalá del retorno del equipo blanquiazul primera línea de fuego y hay un asunto también y lo decía la temporada pasada Unicaja y me vuelvo a reiterar no sé qué miedo hay a pronunciar la palabra fracaso que ha sucedido esta temporada en el Málaga lo que suceda temporada pasada en el Málaga lo que sea temporada pasada y no encaja es un espantoso fracaso no es decepción fracaso de cada uno ya puesto de su parte había puesto todo me parece genial eso es algo que desde fuera difícil de valorar y al final como han dicho todos los protagonistas depende los resultados y los resultados no han llegado con lo cual es su fracaso vamos a dejar de poner paños calientes y hablar de decepción Emilio ha sido un fracaso morrocotudo totalmente de acuerdo partir de ahí Piar cortar la raíz de lo que esté mal que para enarbolar la palabra fracaso evidentemente tiene que hacer las cosas muy muy y empezar a sembrar con ilusión y si hoy se sientan dos personas hay importante en el Málaga lo que creo que deben de comunicar es precisamente igual va a ser ese nuevo del mal igual va a ser la nueva raíz del proyecto que por H o por B no se puede decir por temas legales de despidos por temas legales de contrataciones entiendo que todo tiene su tiempo que a todos nos gustaría estar con la guadaña y demás pero ves que al final hoy la gente se va como diciendo bueno escuchar a predicar a dos personas pero no me voy con nada en claro más allá de lo de Loren que tampoco sabemos el entrador del Orenes Pellicer tampoco sabemos el director de cantera de Loren va a ser duda y siente bar del filial va a ser fume porque todo eso ha quedado en el no han aclarado absolutamente nada yo está presente se le ha preguntado todo por más que se la aprieta por más que se le pregunta preguntas incómodas nada imposible no han desvelado absolutamente nada que no pasa nada por admitir la palabra fracaso yo en una de las preguntas le he dicho a José María y a Quique que me parece que era una temporada pero Gonzo sea pero era una palabra era una opinión mía cosa José María Muñoz no ha querido tampoco es responder a opiniones personales de cada prevista que le ha preguntado pero la textualmente lo tengo aquí anotado la palabra fracaso la veo muy fuerte para ni la palabra fracaso es otra cosa ha sido horroroso pero eso es otra cosa el eres una posibilidad más de las muchas que nos permite nuestros derechos para reestructurar el club pero dice que le abra la fracaso la ve muy fuerte eso es lo que ha dicho hoy el administrador judicial sobre este sobre este asunto vamos a empezar por el principio a que realidad se expone el Málaga la próxima temporada escuchar a los titulares el tema de los 2000000 para la primera plantilla lo que escucho lo que habla el administrador judicial perdida importante de derechos televisivos fíjense se va a pasar de 6000000 a un máximo de 300000 máximo de 300 un accidente de 200 y 300 y de casi 17000000 de presupuesto a un presupuesto que para primera plantilla 2000000 en el peor escenario y un volumen total cantera personal no deportivo y demás en torno a los siete millones thegrefg se baja drásticamente el presupuesto del Málaga en 10000000 esta es la nueva realidad del Málaga con varias partidas la primera hay que reducir 6000000 medio de acuerdo tenemos una explicación de aproximadamente qué es la mitad de un escenario malo de acuerdo ya me gustaría que currar situaciones como la correo A Coruña no que tuvo más abonado e en primera vez que segunda pero entiendo que la ficción también que darle algo no son y por supuesto que tenemos la ayuda aproximadamente unos 4 millones que le ayuda al descenso que no se cobra de golpe de acuerdo más queremos el tema de tienda la previsión es que no va a haber una gran perdida en tienda la gente va sigue comprando camiseta y especialmente como haya resultados positivos el año pasado creo recordar que en julio no quiero más camiseta que la época de Champions que ha recordado lo de memories de acuerdo entonces manejamos diccionario por ejemplo tenemos contemplado solo 200000 de esponsorización es imposible pero es el escenario más pesimista no que nos vamos en 7000000 minutos y medio Javi en este asunto mientras cubrían la rueda de prensa para que todos los oyentes se lleven a su casa el mensaje que ha salido esa sala de prensa molestado en llamar a nuestro compañero de Coruña a Pepe torrente me he molestado en llamar a nuestro compañero de Córdoba Toni Cruz y me he molestado en llamar a nuestro compañero de Murcia a Vicente Luis Cánovas para ver cuál es la línea cuál es el presupuesto que se está manejando en el resto de equipos de esa primera red rivales con los que se enfrenta al Málaga casual Deportivo La Coruña todavía veremos a ver qué es lo que ocurre no me cuenta Toni Cruz de Córdoba porque allí hay un grupo que no está un poco demasiado transparente cada cada ficción tiene su cruz lamentablemente 1,8 millones de euros el presupuesto de primera plantilla que en Málaga están hablando de dos si me voy al presupuesto total de Murcia el presupuesto total es de 3000000 y me ha molado que el mal estaría en torno a los 6 según ha explicado José María Muñoz + 6 y medio que otra cosa es que te haría con un presupuesto importante y si me voy al Deportivo de la Coruña que quizás es el espejo donde el Málaga presupuestariamente hablando se tiene que mirar me mandáis una captura de pantalla de abanca qué es el principal a Cenizate del Club Deportivo el presupuesto total del Deportivo de la Coruña esta temporada ha sido de 8000000 de la primera plantilla lo que ese presupuesto primera plantilla este 3,4 millones de euros un plan de gastos de 12000000 medio de euros ingresos de 7,7 millones de euro y ojo es una pérdida estimada de 4,7 millones de euro todo eso en el Portal de Transparencia del Deportivo de la Coruña aunque a nosotros porque a mí yo cuando escucha lo de los 2000000 lo de los dos millones una cosa perdona cariño me crecerá composición de lugar porque estaba acostumbrado a escuchar cifra de dos dígitos cuando escuchas una baja de presupuesto tan drástica te temen lo peor que tengo un presupuesto lamentable compara con otras temporadas lamentable si lo compara con primera reparece qué es de lo más puntero que pueda ver faltaría más me dirán ustedes efectivamente pero cuando escuché lo de los 2000000 sobre sobre ese tema José todavía en Málaga no lo tiene por lo tanto no pueden disponer de él y el Málaga si ha confirmado esta mañana y está en la frase de José María Muñoz el Málaga está sin deudas está saneado gracias a Dios y ha dicho además si se cobran los cuatro millones de Ontiveros no serán para la primera plantilla eso es absurdo lo que ha dicho José María Muñoz puede ser que el Málaga no suba y habrá que guardar cierta parte si las instituciones y empresas mantienen su apuesta por el Málaga refería ese presupuesto y hay dos detalles muy importante en la primera red en la primera vez no hay límite salarial así que el jugador puede cobrar 12 millones millones lo que quiera consiguió cómo se puede cobrar 50000 ni hay ni un toque así que por tanto eso va también en consonancia lo que el Málaga tenga previsto para la próxima temporada no estaré también importante reducción de presupuesto en la pues ya está me ha dicho que ya la ha mandado a la jueza su plan de dinero que también se reduciría drásticamente el momento de su despacho no solo de él sino del despacho que está ahora mismo trabajando para para el marqués el despacho en resumen la reestructuración dice José María que ya ha empezado que no la puede decir públicamente porque están todavía en esas negociaciones pero que la semana que viene posiblemente ya haya noticia lo que si sabemos es que llegará un director deportivo que va a llegar solo pero que APARTE van a llegar otras personas que van a entrar dentro del organigrama del club van a profesionalizar entre comillas y un detalle muy importante sobre el tema de los consejeros consultivos del Málaga que hoy le hemos preguntado le hemos estamos hablando de la reestructuración sí en esa reestructuración va a continuar gente que no tiene ninguna retribución económica que están a coste cero en el Málaga como son José Antonio Ruiz guerra Paco Martínez de La Ibense la idea del club aunque o José María ha tirado balones fuera y no ha dicho públicamente que esos tres personas no van a continuar en el club si han dicho que están hablando con personas importantes fuerzas vivas de la ciudad personas importantes para la sociedad malagueña en el ámbito empresarial cultural y deportivo que van a colaborar con el club para mí me vienen a la cabeza dos personas que me han dicho hoy pero queda mucho que vayan a aceptar el club no la voy a decir porque evidentemente luego tengo contratado de jugadores de empresarios importantes de la ciudad que podrían estar como abanderados o como como como era la embajada embajadores del club sea están hablando con algunos exjugadores pero también con empresario escuchando cosas que han pasado en esa sala de prensa vamos a acabar con el bloque del administrador más o menos el Javi te ha contado lo que ha sucedido posible venta es posible vender al Málaga en esta tesitura documentación y no con los qataríes pero no me ha querido contar nadie nada más eso es lo que dice la mitad del juicio al si es posible laventadelmar gente que me cuenta que tiene el acuerdo prácticamente cerrado incluso habido gente que me ha dicho que ya tiene un acuerdo cerrado que han intercambiado contratos pero lo que es a día de hoy yo no tengo información más que que la que muchas se publica y vosotros siempre es viable pero a mí eso solo me afectara el día que aparezca alguien que han comprado propietario del Málaga lo comuniquen al juzgado y se sanidad puede acuerde lo que sea usted el administración judicial retardado porque él no puede porque una persona aunque tenga el máximo control en este caso de las Spain y si quieres sociedad que controla el Málaga hay que convocar una Junta accionistas en Málaga parece un nuevo Consejo meditación o un periodo transitorio pero eso siempre siempre factible la venta de Elche sobre la venta del Málaga hay una última hora ya sea de vez que Pedro Morata nos acompañara de COPE dijo públicamente que se Qatar Sports investments s propietario del fondo soberano de Qatar y del París Saint-Germain que se intereso por el Málaga ya hablo en su día Nasser Al khelaifi bueno pues la última hora es que hay un intercambio de documentación que el jeque Al Thani posiblemente ceda ante que se y ante el fondo soberano de Qatar pese al descenso quieren seguir comprando al Málaga porque al margen del Club Sport ciudad Sport entorno Sport posibilidades porque es la cuarta quinta ciudad de España y porque hay un negocio hay importantes con el trasfondo del fútbol la noticia es que el fondo soberano de Qatar sigue interesado aunque haya defendido el equipo qué recorrido tiene esa noticia lo que pase que pase ya a ver si ahora se va a empezar una planificación y en el mes de septiembre va a tener que cambiar absolutamente todo lo que pase por Dios que seas que se haya por cierto ayer por la tarde la Asociación de pequeñas cenizas del Málaga dice que están trabajando en presentar una propuesta para el cambio de gestión del administrador judicial y que se pase una comisión colegiada sin remuneración económica que une a todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad a nivel político y deportivo y social es decir las fuerzas vivas del presentan al Málaga Club de Fútbol al llamar Eva Cabrera y que me pegué satamente esto cómo se hace y qué Comisión colegiada ST cómo se pinta que quién manda ahí que nos expliquen mañana tendremos que hablar con Antonio galera el presidente los pequeños fiestas del Málaga por último del administrador judicial habla de los litigios que tiene el Málaga pendiente presten atención y mercados este verano invierno y verano y son 4000 lo que nos deben digo es tardado un poco más porque hemos intentado obtener la mayor cantidad de documentación posible quedamos y cuando hemos tenido bastante no lo hemos hecho una reclamación por 5000000 que por 11 250 te has ido al final obviamente y por eso tardo en hacerlo no pero la demanda ya se ha planteado ante FIFA y estamos pendiente que FIFA ha bañado vaya acordando no esos son los dos casos más significativos que tenemos lo que tenemos oro porque yo entienden que en el contrato que se hace con Andrea mi llegada hay una cláusula en la que no queda muy claro quién es el que paga los impuestos que no somos nosotros tenemos que no vayas y nada pone nada más se lo que este también está encerrada de prensa ese recurso de casación que Luis Hernández precisamente por el R cabrio el Málaga con la plantilla de jugadores el director general del Málaga normal lo despidos son mucho más fáciles pero el Málaga no es un club normal porque está intervenido judicialmente un despido no es tan fácil en este club Kike Pérez reconoce esta gente que han fallado todos los ha hecho bien las cosas y eso es así no hay que poner paños calientes de hecho la primera autocrítica en la estamos haciendo desde dentro lo primero que pedí el mes es una lista de autocrítica de la gente del club nuestra interna de lo que para cada uno del club ha fallado el club en su área esto de área para una visión global y porque efectivamente hemos fallado todos los regalos abiertamente Kike Pérez hablado del perfil de Lorena contar un poco la historia cuando baje el Alavés y la Real Sociedad Segunda División este proceso concursal los dos el Alavés se va a la que entonces era segunda vez en 4 años juega la Champions el conjunto de la Real Sociedad con Loren Juarros en la dirección deportiva y ahora más que un fichador quiere conocer sobre todo un hombre que reforma integral mente el plano deportivo del Málaga y habla de que viene con mando en plaza mando en plaza que incluye también Loren tendrá la decisión no sé si desde el juvenil de honor del cadete en mi experiencia lo que lo que tiene que lo que he visto en mi carrera que ha funcionado es así no sé parar el fútbol profesional del porque realmente con en un club de tanta cantera no lo veo no lo veo lógico he hecho ya os lo comenté hace una semana ese pase de juvenil al filial del filial al primer equipo los entrenamientos yo veía que ahí no yo no soy profesional de eso pero si te vea que tengo la experiencia para ver que en principio el plan de que haga Loren para parar Málaga será será integral y nos vamos a ver sin saber quién vas raya parte Adif en Villaverde para reformar y que tienen un plan integral vamos a ver cuando hablamos de un plan integral es renovar todo es todo renovar todo cuando te dice voy a echar el cual abajo le voy a poner eso es lo que quiere que quiere o se dice eso que quiere de verdad de saber que ya calor en con mando en plaza con Pellicer o sin Pellicer porque hoy no lo he dejado claro aquí en la COPE en otro medio ha dicho que su entrenador ya va tirando balones fuera que por otro lado es entendible porque sería pegarse un tiro de pie con el con el descenso y luego ese plan integral va también a firmar es que el Málaga tiene que ser del orden de 15 jugadores 15 jugadores de la primera red no de segundón descarte primera no de la primera red con tan poco presupuesto es Loren Juarros el ideal para ello porque además Loren llega solo es la cueva la que va a ayudarle Lorena en principio viene viene solo como como ha estado comentando José María hasta ahora en cuanto te entiendo perfectamente que quizá la vosotros la ficción se vaya un poco con ganas de saber un poco más de esas reestructuración es que es lógico pero vendrá el momento de esa rueda de prensa de la reestructuración porque vendrá porque va a venir y por qué es necesaria y en un principio efectivamente si vas a ir tampoco lo que está comentando José María el en un principio pues se vendrá vendrá solo vendrá solo mes y se pone que bailando y Leandro me imagino que de la cueva tampoco mucho me imagino a mí me ha puesto ya la duda con esto a mí con esto me pone la duda la verdad es que no no entiendo no lo entiendo de verdad hoy es verdad que a veces sola pero que conforman su grupo de trabajo sí sí de la cueva y 7 o 4 o 3 o 2 y le vale uno le vale dos pues muy bien pero me imagino que no le valdrá a todo el mundo muchas preguntas que han quedado todas a todo esto estamos 13 de mayo mayo bien a pensarse en la próxima pretemporada del Málaga Club de Fútbol qué pasa con los heridos los Roberto Kevin David Larrubia Dani Lorenzo todos los jugadores que han marcado esta temporada en el Málaga en principio todo regresa y ya al final tanto el Loren como el entrenador Pellicer otro definan si se queda mono situaciones Setién contrato vuelven a volver a su club y ahora ahora ya es el momento de de ver esos esos canteranos de será el trabajo del director deportivo de junto con el entrenador de analizar quién quién se queda y quien no ahora no vuelven todos tienen contrato y en principio harán la pretemporada y tomar la decisión os cito a nivel de socios abonados y campaña de abonos de la temporada se ha mencionado algo si es lo que quieres con la ayuda de la gente con la ayuda de la gente quiere es la próxima campaña de abonados no quiere que te enteras evidentemente el mayor estandarte del Málaga ahora en la ficción con ellos ha querido tener una parte el propio el propio Kike Pérez a José María Muñoz se le ha preguntado por la palabra cortijo porque claro la palabra cortijo también ha estado muy bien y muy época de casi toda la afición y de aquella manifestación que hubo en la previa del día del Mirandés único que ha dicho José María que no lo entiende que el Málaga no es un cortijo un cortijo sería sí que fuere Pérez fuera su primo y su sobrina fuera anaverasite ha querido poner un eje Granada situación en la Liga te obliga y que no hay ningún tipo de derecho a decir que esto es un cortijo es lo que ha dicho con ella respeta y que respeta todo lo que digan las peñas y verdaderamente porque le ha dicho que se vaya mañana si no mantuviera el cargo que mantienen el Málaga estaría en esa manifestación y han emplazado alguna fecha en concreto para esa rueda de prensa de reestructuración quitando escuchado yo creo que la semana que viene se dirá Loreen confirmado nos ha dicho que esta semana esta semana pues no que el viernes hablará pediré la última rueda de prensa la temporada es que no se me salen el jueves no sé si será suele ser por cierto dice presentación en Málaga no sé si será este jueves será el lunes una vez que ya haya acabado la Emilio yo no está la gente hoy más preocupada que cuando el equipo ya certifico su descenso porque el problema es que el Málaga la próxima temporada tiene que subir con los que han descendido al equipo entonces no ha habido hoy nada nuevo no ha dicho la ministra d'Or yo como soy la cabeza visible y me buscar doy un paso al costado como eso no ha sucedido cómo se mantiene la idea de proyecto del año pasado pues Emilio yo la verdad que me voy hoy de La Rosaleda más preocupado de cuando llegue yo me esperaba hoy en la rueda de prensa más directa al contar cosas no pasa nada ya lo que tú perdona me lo que tú bien has descrito no pasa nada por levantar la mano y decir señores es que esto no pasa nada y no pasa nada por decir oiga señora jueza de boj por cierto ahora mismo se ha preguntado eso sí y dice que es la jueza la que tiene que tomar la decisión y no hay nada más en lo laboral para el que le pueda perjudicar al hilo de lo que parece que se comenta que a lo mejor el loro puede dar el paso porque en un futuro no podría esos dice que es la jueza la que lo tiene que ir también al portal estamos llamando una fuerza bueno pero eso lo sabíamos desde el mes de febrero del año 2020 pues espero que más o menos se vayan con una idea de lo que ha sucedido en esa sala de prensa Juan cortes de La Rosaleda y hombre al hilo de lo que ha acontecido en el día de hoy está claro que hacen hacen falta cambios estructurales y de personas hay en las oficinas de La Rosaleda ellos a con claro es que de puertas hacia fuera todas las tintas aunque no sea me queda mucho ese nombre se la lleva el arquitecto está plantilla qué es Manolo Gaspar y que se encomienda según hemos escuchado a Kike Pérez a la figura de Loren que es la que tiene que revertir toda la estructura deportiva del Málaga desde el fútbol base desde los chavalines hasta el último jugador del primer equipo y creo ya lo que se encomienda el Málaga Club de Fútbol lo que hemos escuchado en el día de hoy y eso es lo que ha acontecido yo lo que espero es el objetivo que no se llama la hora de empezar el programa entre que se ha terminado a las 2:40 y lo larga que ha sido lo espero que por lo menos ahora cuando termine este programa de radio al menos se ha llevado pues una idea de lo que sucedió hoy la sala de prensa Juan cortes del estadio de La Rosaleda 8 para llegar a las 16 que no interesa demasiado esta tarde vuelve en Málaga los entrenamientos el sábado partido frente al Ibiza las 18:30 a ver quién juega a ver qué hacéis todos los que yo lo pondría todo esta tarde conmigo entrenamiento y por cierto que el fiel malaguista de nuevo puede descargarse una entrada para el partido del sábado completamente GRATIS no sé si regresa entrades un martirio o es un regalo de amigo no lo sé pero bueno la opción la tienes si eres firma la lista de descargar la entrada 8 para las 16 esto está sucediendo en el lunes de Málaga Club de Fútbol en el universo del palo que también hay que hablar de ello equipo de tercera red está dos partidos de jugar la segunda Renfe está en esa última eliminatoria la final por eso a la segunda rebajar contra el Subiza de Navarra ha quedado segundo en el Grupo 15 es un oficial del Osasuna viene de eliminar al Peña Sport de Tafalla se acuerda no el rival del Málaga hace un par de copas de pues va a ser el rival del palo Laida este fin de semana en San Ignacio la vuelta en tierra navarras en dos semanas 7 para llegar a las 16 ahora ya los amigos de AG solar como siempre con buena noticia estoy viendo que sale por ahí un rayito de sol eh después de 4 días sin poder verlo y te hablo de sol y te hablo de AG se solar porque en verano no he empeñado mucho decir enciendo no enciende el aire acondicionado verdad el crujido de la factura de la luz pues no te preocupes adelántate al verano llama a Gestesa las tu empresa de confianza sino lo que vives en el plumón más espacio para la vida más información en lumon.es de problemas pon a punto tu moto BMW en talleres Solís 20 % de descuento en recambios y mano de obra especialistas en BMW Mercedes y por Talleres Solís tu coche en las mejores manos 4 minutos más de Santa cómo pasar el tiempo 4 minutos para llegar a las 16 también hay que hablar de baloncesto esta noche juega el Unicaja se juega el cuarto puesto y recuerda que nos hemos Unicaja ser cuarto si va a ser quinto para ser cuarto ya sabes tiene que ganar en Miribilla en Bilbao y esperar que pierda el Lenovo Tenerife en casa frente al Casademont Zaragoza los dos partidos a las 21 si Unicaja que era cuarto el poleo se jugaría el domingo a las 9 en el Martín Carpena si Unicaja queda quinto el playoff comenzaría el domingo a las 21 pero en el Santiago Martín el segundo partido sería Alcalá el jueves 1 de junio y el tercer partido si fuera necesario sería el día 4 de junio en principio a las 21 en el Santiago Martín también de Tenerife recuerda que el Play o se juega el primer partido o allí se le ofrece COPE más Málaga íntegramente los partidos de cuartos de final contra el Lenovo Tenerife con la narración de Emilio Guerrero Ortiz los comentarios de Juan Carlos Bonilla clínica podológica Málaga centro y Unicaja Banco las cosas en los pabellones en los recintos deportivos lo lleva todos Ivonne Navarro para la cita de hoy excepto Darío Brizuela mejores Jonathan Barreiro Brizuela del ambiente de las claves para ganarle a Bilbao juega la décima plaza incluso perdiendo si pierde van a Manresa décima plaza y se hace con ella casi seguro un puesto en la competición europea en la basketball Champions League el ABC siempre ha sido así yo no sé si es la gente Bilbao por cómo animar en el pabellón o no pero bueno sabemos que en casos más peligrosos el nivel de acierto en casa es mucho más alto del que tienen fuera sino no hay que estar solitos atrás intentar hacernos un juego hijo a los 40 minutos así yo creo que tenemos liada te he dicho estás sólidos atrás que no se sientan cómodos que no que no corran que no encuentren Tigres fáciles porque yo soy muy cómodos ahí ya te digo ahí en casa son difíciles de ganar por eso ser duros en defensa intentar correr les al final es nuestro juego nuestras señas de identidad y yo creo que si hacemos bien esas dos cosas así controlamos el sobre todo ahí estará el Bilbao parece que se iba a estar radio Sevi no va a estar ubali parece también por estar Andreson Ponsarnau virtudes de Unicaja lo pone por las nubes colores de recupera muchos balones pues hacerles ha llevado a tener una marca competitiva también táctica muy buena contigo es con equilibrio poste bajo no que ellos nos quede tienen pues trabajo que tienen muy buen post que bajo no pues el juego de transición muy difícil de defender o ah pues muchísimas cosas que la resolución de esta liga regular para el Unicaja y para el Bilbao Basket con Javier bautiza con servidor Emilio guerrero no despedimos hasta mañana que pases buena tarde hasta luego adiós