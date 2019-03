Daniel Fernández, el tatuador de cofrades en Málaga

Se llama Daniel Fernández, es tatuador profesional y se confiesa cofrade, así que ha mezclado estas dos facetas y se ha convertido en un tatuador experto en dibujar en el cuerpo de sus clientes Vírgenes, Cristos y enseres de cofradías.

‘Es un orgullo presentar el tatuaje como una disciplina artística alternativa que no está reconocida’ confiesa Daniel Fernández en el programa ‘Frente a la tribuna’ de COPE MÁS Málaga.

TATUAJE A MANO ALZADA

‘Hay personas que me piden tatuajes que no son para enseñarlos, me los piden en el pecho o al lado del corazón. Y otras personas que quieren lucir su fe y quieren enseñar, en todo su esplendor, su cofradía o su Sagrado Titular en el brazo, antebrazo o en el gemelo’ explica Daniel Fernández, conocido entre los cofrades por su trabajo.

Durante el programa ha explicado que el tatuaje ‘suele ser con una plantilla, con una tinta especial que se adhiere a la piel y así se trabaja normalmente, aunque a mí me gusta la modalidad ‘a mano alzada’, que te permite dibujar directamente en la piel’.

Depende de la parte donde el cliente se quiere tatuar y de lo que se quiere dibujar en la piel, pero en línea general, asegura Fernández que un motivo cofrade, con una iglesia detrás, suele suponer unas doce o trece horas de trabajo.