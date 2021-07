Torres e Imagina Funk, referentes de la música funk en el sur de Europa

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía destaca Imagina Funk como referencia en la música funk del sur de Europa, según ha puesto de manifiesto el delegado territorial, Jesús Estrella, durante la presentación de la 13 edición del festival en el Museo Íbero. Tras el parón de 2020 por la pandemia, el Ayuntamiento de Torres retoma entre el 30 y 31 de julio la celebración de este festival con una larga trayectoria en la presentación de bandas funk con relevancia nacional e internacional. Con un aforo reducido de 50 personas por concierto, ya se han vendido todas las entradas.









Además de Jesús Estrella, el acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde de Torres, Roberto Moreno y el director del festival, Juan Ramón Canovaca. El delegado territorial ha recordado que la iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dentro del mandato de la agencia de dar visibilidad y fortalecer las artes escénicas de Andalucía, especialmente en localidades más pequeñas. “Posicionamos Jaén en el epicentro cultural de Andalucía, España y Europa en lo que a música funk se refiere”, ha señalado el delegado tras agradecer la “determinación y la valentía prudente del Ayuntamiento de Torres a la hora de seguir apostando por la cultura, de forma segura, demostrando que es posible si se toman las medidas adecuadas”.

El delegado ha concluido haciendo referencia a la programación de calidad del festival que se une al atractivo de Sierra Mágina. “Imagina Funk permite universalizar la cultura al llevar una programación del máximo nivel a un municipio pequeño y convertirla en elemento de revitalización del territorio frente a la despoblación. Es una línea de trabajo de la Consejería por lo que esta iniciativa cuenta con todo su apoyo”, ha finalizado el responsable de Cultura en la provincia.

Por su parte, el alcalde de Torres se ha mostrado “agradecido” a todas las instituciones públicas, personas y entidades que colaboran con la iniciativa y ha coincidido con el delegado en destacar el impacto “positivo” del festival en la economía de Torres y la comarca de Sierra Mágina, así como en su promoción como destino turístico. “Imagina Funk sitúa a Jaén en el mapa europeo de festivales musicales y coloca a Torres en el foco internacional con la celebración de un festival de esta importancia”, ha indicado Roberto Moreno. Asimismo, el alcalde se ha referido a la seguridad que garantiza la organización de la cita, utilizando espacios en el exterior y cumpliendo todas las normas sanitarias.







En un entorno privilegiado en el corazón de la Sierra Mágina, Torres se convierte en el escenario de la gran cita funk del sur de Europa con las mejores bandas de funk nacionales e internacionales. Esta edición contará con Watch Out, Lehmanns Brothers, Shirley Davis & The Silverbacks, Fernando Lamadrid y Josh Hoyes & The Sould Colossal.

La primera edición de este festival se celebró en el año 2007. Desde ese momento, este evento musical ha ido creciendo para convertirse hoy en uno de los mejores festivales de música funk a nivel europeo. La banda británica Mamas Gun o el cantante de funk latino Erik Cimafunk son solo algunos de los artistas que han pasado por el escenario de esta gran reunión musical. Tanto la organización del festival, como el público que disfruta año tras año de cada edición, han demostrado el interés por la celebración del #TAKE13, después de que el año pasado tuviera que suspenderse su celebración.





