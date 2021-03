“Sólo el 2% del dinero invertido en Andalucía por el Gobierno de España es para Jaén”

Andalucía Por Sí no entiende que solo un 2% del dinero invertido por el Gobierno central en Andalucía recale en Jaén. “Es absolutamente dantesco que con la situación que padece Jaén solo se invierta en ella 24 de los 1.288 millones de euros que recibe Andalucía”, explica Modesto González, Coordinador Nacional de la formación.

La Coordinadora Territorial de AxSí en la provincia ha sido aún más explícita, Encarna Camacho al referirse a los datos de inversión pública del Gobierno de España en la provincia: “Como jienense me siento estafada y no vamos a consentir que el Gobierno siga obviando las necesidades de nuestra tierra y siga dejando a Jaén en el vagón de cola de forma sistémica”. Al partido andaluz no le valen excusas pues en otras provincias de nuestra tierra, fundamentalmente las occidentales, se han invertido más de 400 millones de euros.

Esta descompensación hace que AxSí reivindique un grito de ¡Basta Ya! para Jaén y anime a la ciudadanía a reivindicar sus derechos y una redistribución de las riquezas acorde con las necesidades de cada entorno. “No podemos permitirlo pero además es que sin la provincia de Jaén el crecimiento de Andalucía estaría mermado y por tanto lastrado. Es un error de cálculo tremendo y de sentido común. Jaén es la puerta de acceso a la comunidad en muchos de los casos, genera uno de los productos estrellas que da conocimiento y valor a nuestra gastronomía mediterránea y se ha situado claramente entre los atractivos turísticos de interior más bellos e importantes de España. Es una sin razón invertir en Andalucía y obviar a Jaén pues precisamente es ésta en muchos casos la que ejerce de escaparate de nuestra tierra”, continúa Modesto González.

Andalucía Por Sí considera una falta de respeto hacia los jienenses que en esta época difícil de recesión económica debido a la pandemia sanitaria se haya recortado la inversión respecto a los años pasados. La inversión total se sitúa en estos momentos en 124 euros por persona cuando el año anterior esa cantidad se elevaba a 159 euros. El dinero que el Gobierno repercute por persona en España se mueve en una media de 305 euros, bajando en Andalucía hasta los 180 euros y desplomándose en la provincia de Jaén a los 124. “En Jaén recibimos menos de la mitad de lo que reciben otros territorios. Los habitantes de Teruel reciben ocho veces más que nosotros por ejemplo y este dato debe abrirnos los ojos y darnos cuenta de que en las elecciones nos jugamos mucho más que una foto de quien nos caigan simpático por la tele, estamos hablando de las carreteras por las que circulan nuestros hijos, los hospitales que cuidan a nuestros abuelos o los trenes que nos comunican con el resto de territorios del estado”, indica Encarna Camacho, que prosigue insistiendo en la idea de que Andalucía necesita un partido propio que la represente.