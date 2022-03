La razón por la que debes avisar a la DGT si pintas tu coche

si decides cambiar el color de tu coche, si decides repintarlo por uno motivo o por otro, debes tener en cuenta que debes notificar a la Dirección General de Tráfico por una sencilla razón. Si revisar el permiso de circulación de tu coche, además de todas las características técnicas, se refleja el color con el que salió de fábrica. Así que si lo cambias debes notificarlo a las autoridades para que haga el cambio pertinente en el permiso de circulación. De no hacerlo y pararte los agentes en cualquier podrías tener algún problema al no coincidir el color del coche con el que refleja la documentación.









Lo que si podemos señalar es que para pasar la Inspección Técnica de Vehículos no es necesario notificarlo. No se trata de ningún defecto grave y podrás superar la revisión si mayor problema ya que el color del coche no se tiene en cuenta.





¿Cuánto cuesta pintar un coche?

Todo depende mucho del modelo, la calidad de la pintura elegida o el lugar de España en el que estemos para llevarlo al taller. Es muy interesante consultar la página web de una aseguradora como Mapfre para tener una fotografía, más o menos aproximada, de los precios más habituales

La media global es de 1.372 euros, de acuerdo con los presupuestos de los talleres colaboradores del comparador Tallerator.

Guipúzcua llega a los 2.000 euros.

Zaragoza supera los 1.750 euros.

Valencia se queda muy cerca de los 1.700 euros.

Barcelona llega a los 1.500 euros. S

evilla supera los 1.400 euros.

Madrid ronda los 1.250 euros.

Las Palmas, Cádiz y La Rioja ofrecen presupuestos cercanos a los 1.100 euros. Badajoz no supera los 850 euros.









Hay colores más seguros que otros

Por cierto que el color del coche también afecta a nuestro seguro. Dependiendo del tono la póliza será más o menos cara. Así que si repintamos el coche habría que notificarlo a nuestra compañía de seguros, ya que los vehículos con colores claros son menos propensos a sufrir o verse involucrados en accidentes (el blanco y el gris son los colores que menos accidentes contabilizan en las estadísticas).

Por el lado contrario… los colores oscuros empeoran la visibilidad del vehículo. Vehículos de color marrón, negro o verde están arriba en las estadísticas en cuanto a accidentes.

Qué se entiende por una modificación o reforma de importancia

Se entiende, siempre según la DGT, por una modificación o reforma de importancia cualquier cambio que afecte a:

La identificación del vehículo

La unidad motriz o motor

Transmisión, ejes, suspensión, dirección o frenos

La carrocería

Dispositivos de alumbrado y señalización

Uniones entre los vehículos tractores y los remolques o semirremolques que llevan

También la modificación de cualquier dato que aparezca en la ITV