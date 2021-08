La provincia de Jaén abre agosto al turismo con menos reservas que en el año pasado

Un agosto más flojo es lo que se espera desde el sector tras ver el comportamiento de julio, en el cual ha caído en ocupación según la encuesta; elaborada por TURJAÉN; entre un 10 y un 15% según destinos. Así lo confirman tanto las empresas de turismo activo, camping, guías de patrimonio y alojamientos.

Algo que está perjudicando la planificación y la creación de empleo. Es lo que aseguran desde la patronal, aunque matizan que no obstante, "se ve una mayor continuidad en el trabajo, y la demanda no solo está llegando para agosto, si no que ya se reciben reservas para puentes como el del Pilar"

En estos momentos por zonas de influencia turística, el índice de reserva real para agosto es el siguiente:

P.N. Cazorla, Segura y Las Villas: 65,33%,P.N. Sierra Magina 51,30%, Ciudad de Jaén 44,20%, P.N. Sierra de Andújar 42,00%,P.N. Despeñaperros 40,40%, Úbeda – Baeza 38,25%, Sierra Sur 20,33%