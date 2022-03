Premios Terra Oleum a los mejores AOVE de la campaña

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible proyecta la calidad del aceite de oliva en el Concurso Terra Óleum. La delegada territorial y presidenta ejecutiva de la Fundación del Olivar, Soledad Aranda, ha dado a conocer hoy el fallo del jurado de un certamen que impulsa la excelencia de los olivareros en la elaboración del producto y pone en el escaparate el aceite de oliva como una grasa saludable que generan miles de agricultores con su esfuerzo diario.

“Los premios Terra Óleum, junto con los de Expoliva, son los de mayor tradición en el contexto oleícola internacional desde 1986. Se convoca los años en los que no tenemos Expoliva para que ese impulso al sector no pare y continuar animando a los productores a elaborar calidad en las distintas modalidades y categorías”, afirma Soledad Aranda. Además, continúa: “Tenemos claro que este galardón no solo supone un estímulo para los productores, sino que es un reconocimiento de la calidad por un jurado cualificado que seguro que sirve para continuar conquistando mercados y que se valore el esfuerzo y la dedicación que ponen miles de familias cada día a la hora de elaborar estos aceites”.

En esta quinta edición del concurso se han recibido 80 muestras, que proceden de las principales zonas productoras de España y otros países, lo que supone un incremento del 15% con respecto a la última edición de los premios. El jurado del concurso ha estado integrado por expertos en valoración sensorial procedentes de los laboratorios agroalimentarios oficiales de Andalucía, el Instituto de la Grasa, el Laboratorio Arbitral del Ministerio de Agricultura, el Centro Tecnológico Citoliva, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Universidad de Jaén. Además, ha contado con el apoyo de la tecnología Interpanel durante las sesiones de cata.

La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará durante el quinto Foro de Expertos y Productores de Aceite de Oliva Virgen Extra, que tendrá lugar en el Museo Terra Óleum entre el 30 de marzo al 1 de abril próximo. Asimismo, esta selección formará parte de la exposición permanente de aceites de oliva vírgenes extra que durante todo el año se exhibe en la oleoteca del Museo Terra Óleum para su valoración y degustación por profesionales y visitantes que asistan a este espacio.





Galardonados:

Modalidad Mayor Producción Convencional o Integrada

Aceites Frutados Intensos

Premio : Oleosubbética DOP Priego de Córdoba, de la entidad Marín Serrano El Lagar S.L. (Carcabuey, Córdoba)

Mención: Parqueoliva Serie Oro DOP Priego de Córdoba, de la entidad Almazaras de la Subbética, S.C.A. (Carcabuey, Córdoba)

Mención: Molino del Genil Picual, de la entidad Molino del Genil S.L. (Córdoba)

Mención: Omed Picual, de la entidad Venchipa S.L. (Ácula, Granada)

Aceites Frutados Medios

Premio : Tuccioliva Gran Selección, de la entidad S.C.A San Amador (Martos, Jaén)

Mención: Molino del Genil Arbequina, de la entidad Molino del Genil S.L. (Córdoba)

Mención: El Empiedro DOP Priego de Córdoba, de la entidad S.C.A. Olivarera la Purísima (Priego de Córdoba, Córdoba)

Mención: Oro Bailen Hojiblanca, de la entidad Aceites Oro Bailen Galgón S.L.U. (Villanueva de la Reina, Jaén)

Aceites Frutados Ligeros

Premio : Oro Bailen Arbequina, de la entidad Aceites Oro Bailen Galgón S.L.U. (Villanueva de la Reina, Jaén)

Mención: Puerta de las Villas, de la entidad S.C.A. San Vicente (Mogón-Villacarrillo, Jaén)

Mención: Molisabor Coupage, de la entidad Oleícola Jaén S.A. (Baeza, Jaén)

Mención: Magnolio, de la entidad Aceites Olivar del Valle S.L. (Bolaños, Ciudad Real)

Modalidad Mayor Producción Ecológica

Aceites Frutados Intensos

Premio : Finca la Torre Selección Hojiblanca, de la entidad Aceites Finca la Torre S.L.U. (Bobadilla, Málaga)

Mención: Oro del Desierto Picual, de la entidad Rafael Alonso Aguilera S.L. (Tabernas, Almería)

Mención: Oro Bailen Picual Bio, de la entidad Aceites Oro Bailen Galgón S.L.U. (Villanueva de la Reina, Jaén)

Aceites Frutados Medios

Premio : Rincón de la Subbética DOP Priego de Córdoba, de la entidad Almazaras de la Subbética, S.C.A. (Carcabuey, Córdoba)

Mención: Cortijo de Suerte Alta Coupage Natural, de la entidad Cortijo de Suerte Alta S.L. (Albendín-Baena, Córdoba)

Mención: Paraje la Cabaña L’Alquería, de la entidad Almazara la Alquería S.L. (Muro de Alcoy, Alicante)

Mención: Oro del Desierto Coupage, de la entidad Rafael Alonso Aguilera S.L. (Tabernas, Almería)

Modalidad Producción Limitada Convencional o Integrada

Aceites Frutados Intensos

Premio : Parqueoliva Serie Oro DOP Priego de Córdoba, de la entidad Almazaras de la Subbética, S.C.A. (Carcabuey, Córdoba)

Mención: Olibaeza, de la entidad S.C.A. del Campo El Alcázar (Baeza, Jaén)

Mención: Campos de Biatia, de la entidad S.C.A. Oleícola Baeza (Baeza, Jaén)

Mención: Pradolivo Cosecha Temprana, de la entidad Oleoperales S.L. (Baeza, Jaén)

Mención: Magnasur, de la entidad S.C.A. Bedmarense (Bedmar, Jaén)

Aceites Frutados Medios

Premio : Esencial, de la entidad S.C.A Ntra. Sra. De la Encarnación (Peal de Becerro, Jaén)

Mención: Tuccioliva Gran Selección, de la entidad S.C.A San Amador (Martos, Jaén)

Mención: Dóminus Cosecha Temprana, de la entidad Monva S.L. (Mancha Real, Jaén)

Mención: Verde Divino, de la entidad Aceites Moral S.L. (Jaén)

Aceites Frutados Ligeros

Premio : Olivo Real Frantoio, de la entidad Almazara Cruz de Esteban S.L. (Mancha Real, Jaén)

Mención: Señorío de Mesía, de la entidad S.C.A San Sebastián (La Guardia, Jaén)

Mención: Hacienda La Laguna, de la entidad Cortijo la Labor S.L. (Puente del Obispo, Jaén)

Mención: Claramunt Extra Virgin, de la entidad Olivar de la Monja S.L. (Baeza, Jaén)

Modalidad Producción Limitada Ecológica

Aceites Frutados Intensos

Premio : Rincón de la Subbética DOP Priego de Córdoba, de la entidad Almazaras de la Subbética, S.C.A. (Carcabuey, Córdoba)

Mención: Huerta los Caños, de la entidad Monva S.L. (Mancha Real, Jaén)

Aceites Frutados Medios

Premio : Puerta de las Villas, de la entidad S.C.A. San Vicente (Mogón-Villacarrillo, Jaén)

Mención: Encinas de Montequinto Bio, de la entidad Encinas de Montequinto S.L. (Torredonjimeno, Jaén)

Mención: Mares de Plata, de la entidad Almazara del Olivar S.L. (Castellar, Jaén)

Mención: Esencial, de la entidad S.C.A Ntra. Sra. De la Encarnación (Peal de Becerro, Jaén)

Aceites Frutados Ligeros

Premio : Paraje la Cabaña L’Alquería, de la entidad Almazara la Alquería S.L. (Muro de Alcoy, Alicante)

Mención: Mueloliva Bio, de la entidad Almazara de Muela S.L. (Priego de Córdoba, Córdoba)