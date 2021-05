Porcuna vive un segundo año sin su centenaria romería de Alharilla

Por segundo año consecutivo el pueblo jienense de Porcuna no ha podido celebrara debido a la covid-19 su tradicional y varias veces centenaria romería de Alharilla, sin embargo, el culto y el fervor ha estado presente en el santuario y calles de esta población distante unos 40 kilómetros de la capital jiennense. Fachadas adornadas con colgaduras y farolillos, sevillanas sonando por cada esquina, guitarras, palmas y alegría combinadas con el sonido de los cascos de caballos al pasar, así está Porcuna.



"El año pasado, a pesar de estar confinados, se creó una unión maravillosa entre balcón y balcón, este año no hay calle que no esté adornada” ha explicado a efe Francisco Chiachio Nieto, presidente de la Cofradía Matríz de Alharilla. Para los porcuneros la romería de Alharilla es “la bandera que con más orgullo luce cualquier hijo del pueblo” enfatiza Chiachio.









Los fieles han tenido que reinventarse para poder realizar la peregrinación y para ello la Hermandad Matriz ha adaptado los actos según las medidas de covid-19. "Siempre que haya ganas de trabajar intentamos, por todos los medios, que la Virgen no se quede sin recibir su culto por la pandemia” apunta Francisco Chiachio. Los festejos dieron el pistoletazo de salida este jueves con el comienzo de la ofrenda floral que este año ha tenido como novedad la entrega de ramos en el santuario de Alharilla frente a la imagen de la Virgen, a diferencia de años anteriores que se realizaba en la Plaza de Andalucía de Porcuna.



Asimismo, el Pregón también se ha visto alterado, se ha realizado a través de diferentes redes sociales y se ha expuesto un vídeo resumen de anteriores pregones con motivo de la celebración de las “casi cuarenta ediciones que el año que viene se cumplirían”, explica el presidente de la Hermandad. Los porcuneros tampoco se han quedado sin su “Salve” y en la noche del sábado pudieron disfrutarla junto a los cantos romeros del coro, “todos los años acudo a escuchar la salve y al coro “Alegría del llano”, estoy muy contenta de que a pesar de las circunstancias este año sí se haya podido celebrar” apunta Natalia de Dios, vecina de Porcuna.









Hoy, día grande de la romería, se ha instalado fuera de la ermita sillas y megafonía para que todos los fieles que "posean una invitación” puedan tener su sitio y seguir la misa desde el exterior sin ningún problema, además la Hermandad ha permitido el acceso para que cualquier devoto pudiera escucharla, sus vecinos esperan que el año que vienen pueda llevarse a cabo con total normalidad y puedan disfrutar de su día más grande. "Ojalá podamos celebrar la romería en 2022, que estará cargada de emoción ya que llevarla a cabo querrá decir que hemos superado esta pandemia" cuenta Chiachio.



La Romería de Alharilla es una de las más antiguas de España, tanto el Ayuntamiento como la Hermandad han conservado documentos cuyas fechas datan del siglo XV. Su peregrinación tiene lugar en la aldea del mismo nombre que su Virgen, a cuatro kilómetros de Porcuna y congrega cada año a unas 25.000 personas llegadas de toda Andalucía, además los pueblos colindantes de Arjona, Arjonilla, Escañuela y Lopera, poseen Hermandades. La leyenda cuenta que el 25 de marzo de 1248 dos pastores, tras una noche de tormenta, encontraron en el llano de Alhara -así se le conocía a la aldea en tiempos moriscos- la imagen de la Santísima Virgen de Alharilla envuelta en destellos y desde entonces sus fieles se han congregado allí festejando la aparición de su madre.









La fecha de celebración ha sufrido cambios a lo largo de su historia, "antiguamente" se rendía peregrinaje en torno al 25 marzo, sin embargo, “por coincidir en cuaresma, en época lluviosa y entre semana” los antepasados de porcuna "deciden cambiarla" al segundo domingo de mayo, subraya el presidente de la Hermandad. Carrozas, casetas, flores, caballos, volantes y sombreros cordobeses han vestido siempre la aldea de Alharilla en mayo y así quieren volver a verla en su pueblo, Porcuna, que espera que para el 2022 pueda celebrarse la peregrinación.

"Es parte de nosotros, un sentimiento difícil de explicar el cual nos ayuda nos da fuerzas y nos guía a seguir, no es solamente una época del año, Alharilla significa un modo de vida, por ello aunque no haya procesionado nos sobra con saber que el día que lo haga será porque todo haya vuelto a la normalidad", manifiesta María de Alharilla Toribio, secretaria de la Cofradía Matriz.

Laura Sánchez Millán

Imágenes de la Real Cofradía Matriz de Nuestra Señora de Alharilla Coronada