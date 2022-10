¿Por qué los marineros usan los pantalones con campana?

Siempre que hablamos de los pantalones de campana se nos vienen a la mente un par de imágenes. La primera la de la moda imperante en los años 70 y la de los hippìes ataviados con ellos con los bajos sucios de barro en multitudinarios festivales de rock con los Grateful Dead o los Crosby,Still, Nash and Young en el escenario. La segunda de esas imágenes, no es otra que la de los marineros en las cubiertas de los buques de guerra haciendo sus tareas de tropa.









Según las cuentas las crónicas fue en el siglo XIX cuando la Marina norteamericana escogió para su uniforme el pantalón de campana por unas razones que no tienen discusión. Se trata de un pantalón que, al contrario que el ajustado o “tobillero”, permite quitárselo incluso con las botas puestas. Esto en caso de caer al agua era de vital importancia ya que, por una lado la campana del pantalón ayuda a la flotabilidad en los primeros instantes de la zambullida.

Sin un marinero cae al agua en caso de accidente o naufragio las “campanas” de los pantalones retienen el aire y ayudan en los primeros segundos tras el grito de :¡¡¡“hombre al agua”!!! Además, al ser anchos y ya mojados se pueden quitar con facilidad con las botas puestas y así no entorpecen al marinero a la hora de nadar hacia una chalupa o bote salvavidas.

También este tipo de pantalones era muy útil porque permitía enrollar los perniles fácilmente y baldear y limpiar las cubiertas sin que los marineros tuvieran que quitárselos.

En“disertaciones sobre el unifrome marinero” de Manuel González de Canales podemos leer: “La normativa recogió los detalles del primer pantalón moderno cuya novedad era ser de los llamados de cintura. Pensemos que con anterioridad los pantalones eran de talla y cintura estándar y necesitaban de faja o tirantes para mantenerse en la cintura. En vez de bragueta llevaba una portañuela, mandil a modo de tapa delantera cerrada por botones, similar a la que usan los bebes. Bajo esta tapa el marinero metía las manos, incluso podía tener unos saquitos de tela interiores para guardar perte- nencias a modo de bolsillos.