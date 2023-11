La plaza de Santa María de Jaén se desbordó clamando contra la amnistía

Unas 10.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno y cerca de 15.000, según el PP abarrotaron este domingo la plaza de Santa María de Jaén y las calles aledañas para mostrar su rechazo a la amnistía y la impunidad y en defensa del Estado de Derecho y de la igualdad de todos los españoles. “Andaluces de Jaén, que se nos escuche en Madrid”, con estas palabras copmenzó su intervención el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, en la que insistió en que “en cada rincón de nuestro territorio decimos: no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía. Hoy ha quedado claro que la provincia de Jaén está en contra de esta y a favor de la igualdad de los españoles” que el PSOE y Pedro Sánchez pretenden romper con sus pactos.

"Tu corazón es libre. Ten el coraje de seguirlo". – Malcom Wallace - Braveheart#Jaén#EspañaNoSeRinde





Todos los miembros de la dirección provincial, con Domínguez al frente, han estado presentes en la concentración, en la que se ha leído un manifiesto en el que ha recalcado el presidente de los populares jiennenses que “vamos a dar la batalla contra la impunidad”. “Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy”, ha recalcado. En el texto, que lamenta que Sánchez se ha puesto al frente del independentismo, se ha denunciado la deriva a la que está conduciendo al país con sus acuerdos para perpetuarse en el poder.

“¿Queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España? ¿Queremos una nación así para nuestros hijos?”, ha preguntado Domínguez ante miles de jiennenses que han respondido con un enérgico “no”, entre cánticos en favor de la unidad de España y de la igualdad entre territorios en una plaza hasta la bandera y con las calles de alrededor, Maestra, Campanas, Carrera de Jesús y Obispo González, también llenas en una concentración que ha transcurrido de forma pacífica y sin incidentes.

“Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla”, añadió el presidente provincial, que ha agradecido su presencia a todos los ciudadanos que se han congregado en la plaza Santa María porque “la indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor”. “Hemos unido en una sola voz un pensamiento común en contra de la amnistía, de la Justicia a la carta, de los privilegios a los que desafían nuestra convivencia” y en contra de utilizar el dinero de todos los jiennenses para comprar la Presidencia del Gobierno. “Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡Jaén y España no se rinden!”, terminó diciendo Domínguez.