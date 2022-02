El peligroso error que cometes con tu puerta al salir de casa: será más fácil robarte

Siempre creemos que lo de los robos en casa les pasa a otros. Nada más lejos de la realidad. Todos podemos ser víctimas de los cacos que puedan entrar en nuestro domicilio y eso se podría evitar siguiiendo unos sencillos consejos de la Policía Nacional que evitarían ponérselo fácil a los amigos de lo ajeno. Parace una perogrullada pero siempre que salgamos de casa y no quede nadie en el interior hay que cerrarkla con llave. Dejar la puerta sólo con el pestillo es un tremnedo error que podemos pagar muy caro. Y Así n os lo recuierdan desde las RRSS

Aunque sea solo un momentito... no olvides cerrar la puerta de casa con llave



Si no lo haces se lo estarás poniendo muy fácil a los que quieran entrar#Seguridadpic.twitter.com/Hyz94ldjIH — Policía Nacional (@policia) February 16, 2022









CONSEJOS A SEGUIR

Cuando salgas de casa, las puertas y ventanas de acceso a la vivienda deben estar cerradas, sobre todo accesos a patios, ya que son zonas desprotegidas y con riesgo mínimo para los delincuentes.

Siempre que salgas de casa, aunque sea por un instante, cierra la puerta con llave.

Si has perdido tus llaves o acabas de mudarte, cambia las cerraduras.

Siempre que sea posible, guarda los objetos de mayor valor en una caja de seguridad. Además, realiza un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo nº de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

OJO MÉTODO BUMPING Dejamos q 1 alarma q la mayoría de las veces no vale para nada vigile tu casa o formamos más @guardiacivil y @policiapic.twitter.com/khZb7UHeF1 — Unión de Oficiales Guardia Civil (@UnionOficiales) November 8, 2016









Cuida que la abundancia de correo en tu buzón no delate tu ausencia: pídele a algún vecino de tu confianza que te lo retire con frecuencia.

No cuentes ante desconocidos ni en Redes Sociales tus planes de veraneo: podrías dejarles demasiadas pistas si sus intenciones no son buenas.

Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos.

Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas.

No facilites la entrada en tu inmueble a personas desconocidas. Exige siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmala telefónicamente.

Arrestados in fraganti 4 miembros de una célula operativa especializada en desvalijar viviendas por el método del bumping y recuperados más de 2.000 objetos #Madridhttps://t.co/2wn8hbxflPpic.twitter.com/nmNlWMf6U1 — Policía Nacional (@policia) March 24, 2018









Además, si te vas de vacaciones:

Instala una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma.

No desconectes el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia.

No divulgues tu ausencia a los vecinos, comunica sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte.

Deja la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.

No abandones a tus animales de compañía: necesitan ser atendidos adecuadamente y podría derivar en responsabilidades.