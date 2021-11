Lotería de Navidad: los engaños y riesgos más extendidos con motivo del sorteo

La Policía Nacional advierte sobre los engaños y riesgos más extendidos con motivo del sorteo navideño y ofrece 10 consejos para que no caigamos en este tipo de fraudes. A través de sus perfiles en redes sociales, @policia en Twitter/TikTok y @policianacional en Facebook/Instagram, los agentes recordarán estos consejos a los ciudadanos para evitar que lleguen a convertirse en víctimas de estos delitos.









Apenas queda un mes para que se celebre el sorteo de lotería más importante del año, fechas en las que se incrementará masivamente la Nota de prensa adquisición de décimos y participaciones. Ese aumento de ventas también provocará el incremento de ser víctima de posibles fraudes relacionados con la compra de décimos, problemas a la hora de cobrar premios cuyo boleto comparten varias personas, dudas sobre la adquisición segura en la Red, participaciones falsas o venta de décimos supuestamente premiados, entre otros.

Para evitarlo, la Policía Nacional difunde una serie de consejos de seguridad, explicando también en qué consisten algunos de los fraudes más denunciados en relación con el sorteo navideño. Conocer cómo se realizan los timos navideños puede ayudar al consumidor a identificar si está siendo víctima de una estafa.

Para que te toque, hay que jugar

Uno de los métodos más comunes consiste en que la víctima recibe una llamada de teléfono, un mensaje de texto, un correo electrónico o un mensaje a través de redes sociales. Este mensaje supuestamente proviene de una institución de confianza a la que suplantan la identidad corporativa y nos comunica que hemos sido agraciados con un premio de un sorteo en el que ni siquiera hemos participado. La intención de los estafadores puede ser desde hacerse con nuestros datos privados – incluso bancarios- hasta solicitar una transacción económica a su favor en concepto de cuota para acceder al premio, o con cualquier otra excusa. En este tipo de situaciones, debemos evitar llamar a cualquier número que nos indiquen –suele tratarse de teléfonos de alta tarificación-, seguir el enlace web que nos propongan con la excusa de proceder al cobro del supuesto premio y, por supuesto, realizar cualquier pago. Cuando la comunicación se produce por escrito, podemos identificarlos también porque suelen cometer numerosas faltas de ortografía y tienen una deficiente redacción.

Venta de décimos falsos

La compra de billetes de Lotería puede convertirse también en una excusa para los estafadores. Todos los décimos deben comprarse en lugares autorizados para evitar falsificaciones y, en todo caso, debemos comprobar que el boleto cuente el logo, el código, el sello de la entidad expendedora o que indique que se trata de un fraccionamiento autorizado. En ocasiones, los delincuentes utilizan la Red para simular ser vendedores autorizados a través de webs fraudulentas. Las páginas oficiales de venta deberán disponer de una URL (dirección web) con los caracteres https, cuya “s” indica que se trata de una página fiable. Si no indican desde dónde se produce el envío postal de tu compra, el coste, un medio de contacto fiable con la empresa o la fecha de entrega, es posible que se trate de un intento de estafa.

Tocomocho o número premiado

A pesar de tratarse de una estafa casi tan antigua como el propio sorteo navideño, muchos ciudadanos siguen denunciado haber sido víctimas de este timo. El término “tocomocho” deriva de la expresión “tocó mucho” y consiste en que la víctima es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo. Le muestran incluso una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Si accede, le acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad no está premiada. Las víctimas suelen ser personas de edad avanzada, pero aunque podamos pensar que es fácil identificar a los estafadores, se trata de auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles, por lo que puede ser fácil caer en la trampa.

Decálogo de la Policía Nacional

1. Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online

2. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla del la gestión si es necesario

3. Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado

4. Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación

5. Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos

6. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses

7. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes 8. Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado

9. Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi

10. Y si no has caído en el fraude pero tienes datos sobre ello, infórmanos enwww.policia.es