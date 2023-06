Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Mbappé

Se nos avecinan unos meses apasionantes. No sólo por los pactos poselectorales y las elecciones generales del 23-J, sino porque repetimos el culebrón del fichaje de Kylian Mbappé. Cuando parecía que nos tomábamos un respiro, con abstinencia de fútbol hasta el 12 de agosto, que comienza LaLiga, se desata el emocionante mercado de fichajes. Vamos a presenciar lo más parecido a un curso de verano gratuito on line sobre estrategias de financiación y negociación deportiva, a cargo del presidente de ACS, Florentino Pérez y su homólogo Nasser Al-Khelaïfi. El club más laureado de Europa se ha encontrado con el pie cambiado al estar en plena planificación deportiva para sustituir al goleador Karim Benzema.

El nuevo estadio Santiago Bernabéu quería albergar a varios jugadores de calidad, con un promedio elevado de goles por temporada como el inglés Harry Kane o el alemán Havertz. Entonces el diario parisino “L’Équipe” lanza la bomba informativa de que el astro de padre camerunés y madre argelina no renovará con el PSG en 2025. Esto significa que le queda un año de contrato con el club propiedad de “Catar Investment”, y que a partir del próximo enero se marcharía sin prima de traspaso. Al actual club, once veces campeón de la Ligue 1 francesa, se le presenta el dilema de negociar ahora el precio de su traspaso o que se vaya gratis al finalizar su contrato. Todo apunta a que el club-Estado parisino, en plena crisis de hundimiento de proyecto deportivo, con la hégira de Messi, Neymar y Ramos, opte por conseguir ahora el precio del traspaso del actual campeón del mundo con Francia. La apuesta de los jeques cataríes se vuelca en la compra del Manchester United. En esta negociación Kylian tiene mucho que decir —como ocurriera con Cristiano—, y, sobre todo, elegirá el equipo en el que quiere jugar, que todo apunta al Real Madrid. La otra parte del acuerdo consiste en fijar la cantidad que tendrá que pagar el club madridista para hacerse con los servicios del jugador. El año pasado el club más laureado de Europa ofreció por él 200 millones de euros, pero en esta ocasión las circunstancias han cambiado.

A Mbappé no le satisface la experiencia de estar encerrado en una jaula de oro, y quizás pretenda, además de ganar dinero, conseguir importantes títulos deportivos en el club más idóneo. Como acaba de manifestar en su presentación el joven talento de 19 años, Jude Bellingham: “El dinero no es tan importante”. En ese sentido la opción madridista parece atractiva, aunque podría no desechar algún otro club-Estado europeo como el reciente campeón de la Champions, el Manchester City. Le tiene que remorder la conciencia a Kylian por el grave error del año pasado. Se podría atenuar la responsabilidad por la presión del presidente de la República, Macron, pero en modo alguno se justifican las formas, al traicionar un compromiso suscrito. Este gesto indecoroso provocó la animadversión madridista, pero como “Arrepentidos los quiere el Señor”, si manifiesta profunda contrición se le perdonará, si su aportación contribuye a la Decimoquinta. Así queda reflejado en las encuestas, porque quién no se ha equivocado alguna vez, siempre que se evite la reincidencia. Un jugador como Kylian, que asegura una media de cerca de 30 goles por temporada, tiene entrada en una delantera con Vinicius y Rodrigo. Presenta condiciones, como recambio de su compatriota lionés de ascendencia argelina, para conseguir tantos éxitos deportivos como él, hasta igualar sus cinco “Orejonas”, solo superadas por Francisco Gento.

El éxito deportivo del club de Concha Espina radica en que, según Arsène Wenger, sigue tomando buenas decisiones. Eso le lleva a presentar unas finanzas saneadas, a disminuir la masa salarial con salidas de jugadores y conseguir mejores patrocinios de Nike y Adidas. Aquí se aplica la frase evangélica de los talentos: “Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará”. Si llega a cumplirse el sueño de este genial delantero, también se hará realidad la felicidad de millones de madridistas. Ahora, a la tercera, puede que sea la vencida o ya nunca más. La dignidad madridista no soportaría otra cobra. Antes de la fiesta de la Virgen de agosto, comprobaremos si el tridente de color y ensueño de la delantera blanca marca época.