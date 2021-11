Las diez palabras del inglés que más usamos en España

Hasta no hace mucho tiempo meter citas en latín (los conocidos latinajos) en los escritos y conversaciones parecían que daban un plus de elegancia o sapiencia. Un estar al día de lo que se comentaba subrayando con citas clásicas nuestros discursos. Eso está cambiando y el “excusatio non petita, accusatio manifesta” está dando paso a los anglicismos con los que trufamos nuestro idioma.

El lenguaje es un ente vivo que adopta o abandona expresiones según su uso. Los hablantes lo van cambiando, evolucionando y llevándolo a lugares, que con la globalización en la que vivismo, creíamos impensables. Uno de los idiomas que más vocablos presta al español es el inglés. La mayoría de ellos por buscar ese añadido de adornar nuestras expresiones con la que está de moda o con aquello que creemos afianza nuestra postura.









Palabras inglesas como córner o penalti han pasado al español desde el ámbito futbolístico. Dos expresiones que sí han tenido éxito en contraposición con otras similares como: espiquer (locutor) u “orsai” (fuera de juego) que acabaron en el olvido a pesar de ser muy populares en la segunda mitad del pasado siglo. Cómo comentaba son los hablantes los que aceptan o rechazan estos préstamos que, con su uso continuado pasan a ser aceptadas e inlcuidas en el Diccionario de la Real Academia

Incluso hace unos años se puso en marcha una campaña de la RAE para "defender" nuestor idioma de la invasión sajona









Esta es la lista de loas 10 palabras, provenientes del inglés, que se suelen usar más en España

Casual: hay que pronunciarlo con acento en la primera a. Se refiere a todo aquello con carácter informal, relajado o desenfadado

Catering: La comida preparada que se sirve en diferentes acontecimientos sociales. También denomina a la empresa que se dedica a este tipo de servicios

Marketing: esta palabra aceptada por la RAE se refiere a los mercados o mercadear. Este verbo que prácticamente ha desparecido para aludir algo relacionado con los negocios o la venta de productos.

Test: Por examen o prueba. No son pocos los que la convierten en verbo: testear por hacer pruebas Light: referirse a algo ligero o liviano. Se suele usar, sobre todo en alimentación, dietas o para remarcar productos “más sanos”

Celebrity: Ahora es la forma en la que se denominan a los famosos o conocidos, Los programas y revistas del corazón y los programas de televisión han popularizado este término

Casting: el proceso de selección de actores, modelos y demás trabajadores del mundo del espectáculo

Bistec: el filete tiene su origen en dos palabras de procedencia inglesa. “beef” y “setas” son las que provocaron que los españoles entendiéramos este alimento con la definición actual.

Suéter: procedente del verbo “to sweat” más el sufijo -er que se refiere a agente, o algo que causa el sudor, esta palabra se usa para una de las prendas más utilizadas en español.

Cóctel: aunque suele ser utilizada para referirse a una bebida alcohólica, esta palabra se refiere a distintas mezclas de diferentes conceptos.

A estas diez se pueden unir decenas de anglicismos que entran y salen de nuestras covnersaciones con total naturalidad como escribió Carlos Herrera; “cualquiera ya no hace gimnasia, sino aerobic, ni guarda cosas en la fiambrera, sino en la topper, ni come panceta, sino bacon. Pocos tienen vestíbulo en casa, que se ha transformado en el hall y aún son menos los que exponen en puntos de venta, sino en stands. Las señoras dejaron de usar medias hace años: exactamente los mismos que hace que usan panties”