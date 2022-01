El 98% de las cooperativas y almazaras de Jaén secundan el paro agrario

Prácticamente toda la provincia, el 98% de las cooperativas y almazaras de Jaén, ha secundado el paro agrario convocado por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e INFAOLIVA. Una protesta motivada por el varapalo económico que supondrá la reforma de la PAC para la provincia y el desorbitado aumento de los costes de producción, que hace que los buenos precios del aceite de oliva no beneficien a los agricultores. De hecho, la nueva PAC en Jaén será una auténtica catástrofe, ya que hay agricultores y ganaderos que perderán ayudas de forma más acusada en comarcas como La Loma, Cazorla, Segura y El Condado. Las cooperativas y almazaras han secundado un paro agrario que ha venido acompañado de concentraciones de dos horas, entre las 10 y las 12 de la mañana.

INFAOLIVA Jaén, con su presidente, apoyando el paro agrario contra la reforma de la PAC y el inasumible aumento de los costes de producción pic.twitter.com/HtAY31t3MP — Infaoliva (@Infaoliva) January 20, 2022





Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA, ha afirmado: "El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado al sector primario de Jaén en el corredor de la muerte a través de las medidas tomadas por sus ministros. Con el de Agricultura es la primera vez que con un borrador de la PAC se registran pérdidas cifradas en millones de euros, a las que hay que sumar los ecoesquemas; con el de Transición Ecológica, dejando a través de los nuevos borradores del Plan Hidrológico sin agua al olivar de Jaén, con lo que eso supone; el de Consumo se ha enzarzado con los ganaderos en una provincia que tiene el 50% de vocación forestal, y por lo tanto ganadera; y la de Trabajo nos planta una reforma laboral que supone un atropello, puesto que el trabajo en el campo es algo temporal”.

El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha asegurado: “La aplicación de la reforma de la PAC hecha por el ministro de Agricultura es una reforma de reparto territorial, para contentar a unos y a otros, y eso le va a suponer a la provincia de Jaén entre 60 y 80 millones de euros. El reparto que se quiere hacer va en contra de la Ley 19 del 1995 de Modernización de Explotaciones. No puede ser que aquí lo que se pretenda es ir en contra del agricultor o ganadero que solo vive de su actividad en el campo. Vamos a intentar parar una reforma que no solamente es ilógica, sino que es totalmente ilegal. Esto comienza aquí. Hoy teníamos que estar a las puertas del Ministerio de Agricultura y no lo estamos por responsabilidad, pero en cuanto podamos vamos a estar allí con más contundencia que nunca”.

??Desde Villargordo también se han sumado al #paroagrario que hemos convocado hoy como una forma de protestar contra la PAC???? pic.twitter.com/CCxusCIHQ0 — ASAJA Jaén (@asajajaen) January 20, 2022





El gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Antonio Guzmán, ha resaltado el gran seguimiento al paro y ha agradecido a los cooperativistas que hayan secundado la movilización, conscientes, ha dicho, del perjuicio que supondrá la aplicación del reparto de las ayudas de la PAC que plantea el Ministerio de Agricultura. Guzmán ha aclarado que, con esta movilización, histórica en Jaén, el sector no demanda nada nuevo, sino el mantenimiento de los derechos adquiridos. Ha añadido que la propuesta constituye un duro ataque al olivar de la provincia.

Maña 20 de enero, convocado paro agrario en la provincia de Jaén. #Jaenseparacontraplanaspic.twitter.com/3eSjnCPE0i — COAG Jaén (@COAGJaen) January 19, 2022





El vicesecretario general de UPA Jaén, Elio Sánchez, ha hecho hincapié que este paro agrario, respaldado por concentraciones en las cooperativas, se realiza motivado por la situación “tan nefasta” que está sufriendo el campo jiennense. “Nuestro campo ya no puede más con unos costes de producción desorbitados y una reforma de la PAC que nos afecta demasiado. El paro ha sido secundado por la mayoría de las cooperativas y almazaras de la provincia y nos consta que mucha gente se ha quedado sin ir a los tajos. Por qué, muy sencillo, porque queremos reivindicar a las administraciones que presten la atención debida al campo, que nos respalden ya de una vez por todas con la dignidad que nos merecemos, porque vivimos una crisis insostenible".

Son muchas las razones por las que el sector olivarero de Jaén para hoy. La #PAC, los desorbitados precios de los insumos, la falta de control de las importaciones, la apuesta por el relevo generacional..... Y esas razones las expone nuestro compañero @eliosanchez_pic.twitter.com/6VUUSRRgND — UPA-JAEN (@UPAJAEN) January 20, 2022





Manuel Alfonso Torres, presidente de INFAOLIVA Jaén, ha dejado claro el porqué del paro: “La subida de los inputs en la fabricación del aceite de oliva hace que no podamos repercutir en precios, por lo que acaba finalmente afectando a los propios agricultores. Por otro lado, la reforma de la PAC, cuyo primer recorte va a llegar a Jaén en 2023, va a suponer una merma en la entrada de dinero de alrededor de 80 millones de euros anuales. Y no solo se van a ver perjudicados los grandes preceptores de ayudas, sino también las pequeñas explotaciones y el olivar tradicional. Desde Jaén pedimos que no nos quiten lo que ya tenemos y que deje de perjudicarse a esta tierra, pues estas reformas solo van en detrimento del agricultor jiennense.