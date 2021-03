Jaén y el tren: desmontan el intercambiador de Alcolea para instalarlo entre Granada y Almería

Lo del tren en la provincia de Jaén y las promesas incumplidas es ya un único concepto. En 2007, la que fuera ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció las instalación de un intercambiador de vía en Alcolea para mejorar la comunicación entre Jaén y Córdoba. Dos años más tarde se ponía en marcha el sistema que permitía utilizar el trazado del AVE, lo que en el caso de la capital jienense permitiría acortar el viaje a Córdoba, Sevilla y Málaga.

Según contaron en 2009 este sisteme serviría para que los trenes de Jaén con un eje de ruedas de ancho ibérico pasarán a ancho internacional, por lo que los mismos trenes podrán usar la vía del AVE. Pues bien 13 años después y casi sin funcionar, desde 2012, ese intercambiador se desmantela para llevárselo a Granada La plaza Jaén por la Paz de la capital jiennense ha sido escenario este jueves de una concentración para reclamar la recuperación de los trenes que fueron suprimidos como consecuencia de la pandemia de covid-19, ya que en la provincia circulan "menos de la mitad" que hace un año, así como mejoras en infraestructuras y servicios para sacarla del "aislamiento" ferroviario que sufre desde hace años.

La Plataforma por el Tren Rural Andaluz (PTRA) ha convocado esta protesta, cuyo permiso tramitó a través de la CGT, según ha explicado a los periodistas Miguel Montenegro, secretario general del sindicato en Andalucía, Ceuta y Melilla. Ha contado, además, con el respaldo de colectivos como las plataformas en Defensa del Ferrocarril en Linares-Baeza y Jaén o Jaén Merece Más. Junto a ello, ha hecho hincapié en la necesidad de actuar en las infraestructuras ferroviarias de la provincia, "que cada vez en un peor estado y hace que los trenes vayan cada vez más lentos", y mejorar la dotación de personal. "Nos estamos quedando sin ferrocarril", ha alertado. En este sentido, Luque ha apuntado que "suena que el Talgo de Almería-Madrid (que actualmente pasa por Linares-Baeza) va a irse por Granada", una vez se ponga en marcha el intercambiador de Granada con Almería. Algo que "sin duda va a perjudicar" a Jaén. "Están hablando de una mejora en tiempo de poco más de media hora, nosotros calculamos que menos, pero claro, dejan a toda la provincia de Jaén sin conexión con Almería", ha agregado. También ha aludido a esta cuestión Luis Marín, de la Plataforma en Defensa del ferrocarril en Linares-Baeza y Jaén", quien ha precisado que "el intercambiador de Alcolea (que se planteó hace años como elemento para mejorar la conexión de Jaén hacia Córdoba y Sevilla) ha sido trasladado al intercambiador de Granada-Almería" y "se va a poner allí para que el Talgo no entre por Jaén".

NINGUNEO E INACCIÓN

"Estamos prácticamente desahuciados", ha lamentado sobre la situación del tren en el territorio jiennense. Una situación que ha atribuido al "ninguneo" y la "inacción" de los responsables de los responsables políticos de los últimos 25 años. Y ello, cuando a su juicio, sería "muy fácil reflotar el ferrocarril" con una apuesta por las líneas convencionales que permitan una verdadera vertebración territorial y social. Como cuestiones principales, ha señalado "recuperar los trenes de media distancia" suprimidos y "arreglar la infraestructura para que los trenes puedan desarrollar velocidad", alcanzando al menos los 160 kilómetros por hora.

Unas actuaciones que ha defendido frente a planteamientos como "desviar el tren de Jaén hacia Córdoba para Madrid". "Ahora quieren poner otro intercambiador. Para ponerme un intercambiador en Alcolea, póngame una línea en condiciones, aunque sea de vía única, pero que se pueda circular a 160. Luego si quiere, me mete el AVE", ha subrayado Marín, quien ha censurado que existan unas infraestructuras "sin mantenimiento" y que "no se usan". Junto a ello, ha demandado servicios de cercanías y potenciar el transporte de mercancías por tren, ya que el 96 por ciento se realiza por carretera. Con ello, se revertiría la "debacle" fruto del desmantelamiento del 90 por ciento de servicios ferroviarios en los últimos 25 años. En definitiva, según ha puesto de relieve el secretario general de la CGT en Andalucía, se ha denunciado las "graves carencias en materia de movilidad que tiene la provincia de Jaén" y que ha hecho extensivas al autobús. En este medio de transporte, "la nueva normalidad no ha llegado a Jaén" y la comunidad, "puesto que los servicios públicos que había el 14 de marzo (de 2020) no están repuestos" y "hay pueblos y ciudades que siguen sin transporte público".