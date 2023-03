Jaén es la 2ª provincia de España que más marca la "X" a favor de la Iglesia en la declaración de la Renta

La Conferencia Episcopal Española hacía públicos, este martes, los datos de la campaña de la Renta del año 2022 que corresponde al ejercicio fiscal de 2021, de estos se desprende que Jaén es la segunda provincia española donde más se marca la X en la casilla de la Iglesia, solo por detrás de la vecina Ciudad Real.



3.789 jiennenses más han marcado la X en la última declaración de la renta respecto al ejercicio anterior, este es el dato más significativo de los ofrecidos por la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia Católica. Asimismo, el incremento del número de declaraciones ha supuesto a la vez un aumento de más de 430 mil euros.



El Obispo de Jaén, Don Sebastián Chico Martínez, quiere dar la gracias a todos los jiennenses que “comprometidos con la Iglesia han marcado la X en su declaración, porque este gesto no solo repercute en el sostenimiento de la iglesia diocesana, sino que trasciende al mantenimiento de toda la Iglesia española, a través de las ayudas a las instituciones que la Iglesia ponen al servicio de la sociedad: educación, sanidad, acción caritativa…”. En este sentido, el Prelado jiennense ha subrayado el orgullo por ese compromiso con la fe de los fieles, todo ello en una provincia, la de Jaén, con un alto porcentaje de personas desempleadas y con un nivel de renta bajo, o que por ingresos no tienen que presentar la declaración.



Datos nacionales



Por otro lado, cabe destacar que, en el ámbito nacional, más de 8,5 millones de españoles marcan la casilla de la Iglesia. De ellos, más de 84.000 personas marcaron por primera vez la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta en el último ejercicio computado.



El importe total asignado a la Iglesia se sitúa en los 320.723.062 euros, lo que supone un incremento del 8,5% que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil. De media, la aportación que recibe la Iglesia de cada contribuyente que marca la casilla de la X es de 37,73 euros.



Si la cantidad percibida está en relación con la capacidad y fortaleza económica que hay en cada provincia, los mecanismos de distribución tienen como criterio la solidaridad y la comunión entre las diversas diócesis. De modo que las diócesis que están en provincias con rentas altas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia ayudan a sostener a las diócesis de la España despoblada y, por tanto, con menor capacidad para su sostenimiento. Es un auténtico mecanismo de comunión eclesial de recursos que permite mantener la acción pastoral en lugares en los que, de otro modo, sería casi imposible.



Por otra parte, la asignación tributaria supone, como media, el 22% de la financiación de las diócesis. Eso significa una progresiva mejora de su capacidad de financiación propia por otras vías al margen de la declaración de la renta (aumento de las colectas propias, trabajo de las oficinas de sostenimiento en las diócesis, etc.).



Declaraciones y porcentaje de asignación por comunidades



El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 14 de las 17 comunidades autónomas (especialmente Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad valenciana) y 10 comunidades se sitúan por encima de la media en % de asignantes, destacando Castilla-La Mancha (44,2%), La Rioja (43,5%), Extremadura (43,4%), Murcia (42,6%) y Castilla y León (41,7%). En relación con el importe asignado, se ha producido un incremento de la cantidad recaudada en todas las comunidades autónomas. En términos absolutos, los mayores aumentos en euros asignados se producen en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.



Dentro del compromiso de la Iglesia con la transparencia, el Secretariado para el Sostenimiento hace público el especial de los datos hoy presentando en su web portantos.es/gracias, que ofrece la información más relevante de una manera visual y accesible para todos los públicos. La Iglesia agradece el compromiso de todas las personas que sostienen su actividad. Algunos de ellos fueron protagonistas de la campaña del año pasado “Por tantas razones” y hoy agradecen el sencillo gesto que cambia vidas como las suyas.



Muchas personas sostienen la vida de la Iglesia en España con su oración, con la entrega de su tiempo y con la aportación económica, que se hace visible de manera especial en la casilla de la declaración de la renta. A todos ellos va un agradecimiento especial. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia (portantos.es) informa del modo en que se puede ayudar a la Iglesia. Por su parte, el portal donoamiiglesia.es permite donar directamente a cualquier parroquia de España, para hacer llegar directamente las ayudas a las instituciones que las ponen al servicio de la sociedad.



La Oficina de Transparencia de la CEE prepara ya la Memoria de actividades de la Iglesia católica en España 2021, donde dará cuenta detallada de la aplicación de esta cantidad resultante de la X de la declaración de la renta y de toda la actividad de la Iglesia en España en 2021. Esta Memoria de actividades será presentada a mediados del próximo mes de mayo.