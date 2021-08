A Jaén, pero...¿por dónde?

Suma y sigue. La plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' exige a los políticos jiennenses arrojo para que se añada el nombre de Jaén en los paneles de las nueva salida 234 de la A92 que conduce a la A44 por Granada, al tiempo que insisten en añadirlo en otras carreteras de Málaga (A45, A46, AP46, A7, MA20, MA45) y reclamar la señalización de destinos turísticos jiennenses con paneles específicos como se solicitó en 2018 a la Diputación

Desde la plataforma se señala que se trata de "otra afrenta más que demuestra el ninguneo a Jaén y cómo nadie presta atención a los intereses de esta provincia. Así, la plataforma 'Jaén Merece Más' denuncia que los vehículos procedentes desde Málaga en dirección a Granada por la A92 se encuentran, en el nuevo nudo de la salida 234 que da acceso a la recién inaugurada circunvalación granadina de la A44, que sólo se señalizan los nombres de Granada, Córdoba, Almería y Murcia pero no el de Jaén. Desde 'Jaén Merece Más' apremian a que los dirigentes políticos exijan que en esos paneles se señalice también el acceso a Jaén tanto al frente por la A92 (donde sólo se ha rotulado Murcia y Almería) y puesto que luego conecta con la A44 como ha venido siendo siempre, como en la nueva salida habilitada donde se indica que se llega a Granada y Córdoba pero no a Jaén y cuando, precisamente, esa vía lleva a la nueva ronda de la A44 que circunvala Granada. Es decir, tanto hacia el frente como en esa salida de la A92 se llega a Jaén y en ninguna de las dos han rotulado el nombre ni las flechas correspondientes, creando incertidumbre al viajero y habiendo quedado Jaén, una vez más, "desaparecida". Otra afrenta tras no salir tampoco Jaén en las carreteras malagueñas A45, A46, AP46, A7, MA20 o MA45 y donde sí se rotula el nombre del resto de provincias andaluzas".









EL "NO" DE DIPUTACIÓN A EXIGIR A JUNTA Y GOBIERNO

El malestar de la plataforma se acentúa porque ya en 2018 presentó una moción en la Diputación jiennense reclamando que el ente provincial instara a Junta y Gobierno a señalizar los destinos turísticos con paneles específicos en diversas autovías de España y no prosperó porque el Psoe votó en contra alegando que es algo que estudiaba el Plan Estratégico. "Han pasado tres años, más los 10 años anteriores que también decían que lo estudiaban y siguen sin hacer nada por Jaén. De hecho esta plataforma presentó gráficos, destinos a señalizar según la normativa tales como ciudades Patrimonio como Úbeda y Baeza, los cuatro Parques Naturales, ciudades declaradas Conjunto Histórico como es el caso de Jaén, o localidades declaradas Conjunto Histórico-Artístico como Baños de la Encina o Alcalá la Real, e incluso destinos histórico-culturales como Cástulo, entre otros", asegura Juan Manuel Camacho, de 'Jaén Merece Más'

CAMBIO DE NOMBRE DE LA AUTOVÍA BAILÉN-MOTRIL

Además de ello, desde 'Jaén Merece Más' recuerdan cómo se rebautizó la antigua autovía de Bailén-Motril como "autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical", borrando de un plumazo toda referencia a Jaén y a pesar de que la asociación de hoteles, campings y empresas de turismo activo, TurJaén, reclamó también en 2018 que dicha A44 se denominara como "autovía de Jaén, Paraíso Interior" y puesto que "vertebra y atraviesa toda la provincia de norte a sur y han borrado toda referencia a Jaén", en palabras de Camacho.

Desde 'Jaén Merece Más' afirman que "pasan los años y los diputados, los senadores y los secretarios generales y presidentes de los partidos políticos de la provincia de Jaén permanecen sumisos a sus siglas y parecen no conseguir cosas tan simples como poner unas pegatinas con el nombre de Jaén en las distintas autovías. Y seguimos a peor porque el tramo inaugurado en Granada vuelve a borrarnos del mapa y estamos hablando de una carretera abierta hace apenas unos meses". La plataforma ciudadana requiere a los políticos jiennenses de todas las siglas a que salgan del acomodo, observen a su alrededor y pasen a la acción ante sus partidos y siglas para que trabajen en bien de Jaén ante los contínuos ninguneos de todo tipo, hasta en los detalles, a esta provincia.