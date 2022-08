El Jaén Paraíso Interior FS recibe al Barcelona en el Trofeo del Olivo

La actualidad del deporte local pasa porque el jiennense Antonio Pérez, del Barca Futbol Sala, ha hablado para los medios del club catalán sobre lo que significa jugar ante su exequipo hoy, cuando visiten al Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala dentro del XI Trofeo del Olivo.

"Se me hará un poco raro volver a Jaén, el lugar donde he nacido y me he formado como futbolista, defendiendo otra camiseta", ha admitido Antonio, canterano amarillo. "También será muy especial y me hace mucha ilusión porque vendrá toda mi familia a verme y apoyarme", ha explicado a la web del club el jugador de 22 años.

Recordar que el partido por el 'XI Trofeo del Olivo' entre el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala vs el Barca Fútbol Sala será a las 21:00 horas, en el Olivo Arena. Y las entradas tienen un costo de 5 euros para los abonados y de 15 para los no abonados.

Por otro lado, el Atlético Mancha Real ha igualado 1-1 en su partido de pretemporada ante el Club Deportivo Torreperojil. Y su siguiente cita de preparación será el sábado 20 en el Estadio de la Juventud a las 20:00 horas contra el Club Deportivo Manchego.

Mientras que otro equipo jiennense que también ha anunciado un partido más de pretemporada ha sido el Real Jaén, que el próximo 24 de agosto se enfrentará al Martos Club Deportivo en el Trofeo San Bartolomé. Se ha informado que parte de la recaudación de la taquilla irá donada a la Asociación ALES Jaén, la cual está en favor de la lucha contra el cáncer infantil.

Además, se ha presentado la 1 edición del Campeonato de Natación Mixto de Úbeda, el cual se desarrollará el 27 de agosto en el Complejo Municipal de Piscinas. Con el campeonato se intenta fomentar la práctica de la natación y ampliar la oferta deportiva en esta época estival. Se competirá en las categorías de Alevín, Infantil, Junior, Absoluto I y Absoluto II.

Las inscripciones podrán realizarse en la Oficina de Deportes situada en La Central, en la calle Comendaro Messías, número 38, y tendrán un coste de 1 euro para los menores de 18 años y de 2 euros para los mayores de edad.