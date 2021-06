La ITI de Jaén es una "decepción" para el CES provincial

El Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén ha expresado su "sorpresa y decepción" después de conocer que la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) "no son fondos añadidos", de manera que no constituye un instrumento de discriminación positiva para la provincia. Así se ha pronunciado el citado organismo consultivo en un comunicado tras la reciente comparecencia ante su pleno de la directora general de Fondos Europeos, Esperanza Samblás Quintana, y de la subdirectora general de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda, Cristina Rehberger Bescos.













En este encuentro, según ha explicado, se ha puesto de manifiesto que los fondos ITI "no son fondos añadidos, sino convocatorias que integran varios fondos europeos, a las que los jiennenses acuden en igualdad de condiciones que los demás". El presidente del CES, Manuel Parras, ha agradecido a las comparecientes su presencia y les ha trasladado que los miembros de este organismo y la mayor parte de la sociedad jiennense "había entendido que los fondos de la ITI eran fondos extra, fondos adicionales, necesarios para que la provincia de Jaén avanzara y que vinieran a mitigar el olvido presupuestario histórico" que sufre este territorio.

En este sentido, ha añadido que habían entendido que la ITI respondía a varias causas que hacían necesarios fondos adicionales: el despoblamiento, el desempleo y el menor PIB provincial. "Creíamos que era un instrumento de discriminación positiva. Sin embargo, no lo es. Es una ITI ausente, tal y como nos la habían comunicado", ha lamentado. Parras ha apuntado que, en su día, pidieron al CES y a la Oficina del Plan Estratégico de la provincia de Jaén que presentaran proyectos. Y la sociedad jiennense entendió que la ITI era un instrumento de discriminación positiva para la provincia de Jaén. Sin embargo, "las comparecientes, defendiendo la importancia de la ITI, han manifestado que no son fondos adicionales".













De ahí, que desde el Consejo Económico y Social se haya expresado "la sorpresa, la decepción y la frustración por una ITI que en poco va a ayudar al progreso de la provincia" jiennense. Además, ha criticado "que se decidan fondos desde Madrid sin contar con la colaboración de los agentes provinciales", de modo que "no se entiende que los agentes sociales de la provincia no participen en la gobernanza diseñada por el Gobierno de España". Entre los proyectos financiados con fondos ITI figuran todos los proyectos de investigación obtenidos por los investigadores de la Universidad de Jaén en convocatorias públicas, a las que se concursa en concurrencia competitiva, sin ninguna discriminación hacia la Universidad de Jaén. También aparece la línea Grañena-Jaén, tramo ferroviario de 8,12 kilómetros, por 18,3 millones de euros.

Al respecto, el CES Provincial ha lamentado que una gran cantidad de proyectos se justifiquen con fondos de la Iniciativa Territorial Integrada --impulsada desde el Gobierno de España y la Junta de Andalucía-- "cuando son proyectos que se financian en presupuestos ordinarios".

Finalmente, su presidente ha considerado que "ha habido una mala comunicación a la ciudadanía" sobre lo qué es la ITI. "Se ha creado confusión, se han despertado falsas expectativas desde el inicio de la ITI, provocando ahora la lógica decepción y frustración del propio CES y la sociedad jiennense", ha dicho.

JAÉN MERECE MÁS HABLA DE "ESTAFA"

Por su parte, desde la plataforma ciudadana Jaén Merece Más han criticado la "gran estafa política" a la provincia. "No nos resignamos a que nos digan que no nos enteramos, porque nosotros sí tenemos muy claro que la ITI es un plus, una inversión adicional extraordinaria de 443 (o más) millones de euros para la provincia de Jaén", expone en su perfil de Facebook.

Por ello, ha reclamado a la Junta de Andalucía y el Gobierno central ese "aporte extraordinario", al tiempo que ha pedido a organismos económicos y sociales de la provincia que "alcen la voz y no se conformen", ya que "la ITI sí son fondos extraordinarios exclusivos que corresponden a Jaén". "Hay que reclamarlos y no pasar página. No hay que ceder. Luchemos por nuestra tierra", asegura.