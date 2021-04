Se inicia una campaña de “pago a escote” de las multas por la caravana a Despeñaperros

Llamamiento a la solidaridad de los jiennenses para participar en el “crowdfunding” abierto en la Caja Rural de Jaén, cuenta ES35 3067 0100 2934 3021 0629, a nombre de la plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’ y administrada por el Colegio de Economistas. Se destinará a pagar tanto las multas de la caravana contra el ninguneo político a la provincia, como los gastos del proceso judicial que la sociedad civil emprenderá por la arbitrariedad y nula transparencia política en la concesión de la Base Logística Colce del Ministerio de Defensa





Los convocantes aseguran que hay “indignación creciente entre la ciudadanía de la provincia de Jaén. Tras la masiva manifestación de vehículos a Despeñaperros, convocada por nueve plataformas ciudadanas de Jaén el pasado siete de marzo, y de la que se hicieron eco todas las televisiones de España por ser contra el histórico ninguneo y desprecio político y para reivindicar inversiones, infraestructuras y servicios para la provincia de Jaén, empiezan a llegar las multas a los participantes. Para las plataformas, es indignante que se estén recibiendo decenas de sanciones y puesto que dicha manifestación se hizo en coche precisamente por la situación de Covid y estaba autorizada, fue ejemplar y modélica, sin ningún incidente”.





Ya hace unas semanas que se celebró una tensa reunión de más de tres horas con la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño y, entre otras cosas, se les informó de que la presencia de helicópteros era para garantizar la seguridad en los accesos a los túneles de Despeñaperros, motivo por el que los representantes de las plataformas ciudadanas se muestran sorprendidos de que estén llegando multas captadas desde helicóptero. “Han ido a pillar, incluso se ha sancionado a una persona que paró en el arcén momentáneamente para amarrar un altavoz que se había soltado y con el fin de evitar que cayera y provocara un accidente”, afirman.





Desde las plataformas aseguran que el dispositivo policial fue desproporcionado y que se amedrentaba a los participantes, a muchos de los cuales no dejaron incorporarse a la caravana “que contaba con permiso y autorización y fue totalmente pacífica, a diferencia de otros lugares donde se lanzan adoquines y queman contenedores y no se actúa con tanto celo como se ha hecho contra los jiennenses. Lo que aquí está pasando es que las autoridades políticas quieren lanzar el mensaje a los jiennenses de que no saquen los pies del plato y sigan siendo dóciles ante el ninguneo político histórico hacia esta provincia y que la está condenando por la inacción política y puesto que ahora la sociedad se ha levantado unida para exigir convergencia socioeconómica y no ser discriminados por parte de los poderes públicos y sin distinción de siglas”, aseguran.