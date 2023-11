Felipe de Neve el bailenense que fundó "Hollywood"

The Hispanic Council presentará en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén el próximo 15 de noviembre a las 20:00 horas un informe sobre Felipe de Neve, el jiennense que fundó Los Ángeles. Anticipando el 300 aniversario del nacimiento de Felipe de Neve (Bailén, 1724) que se celebrará el año que viene, The Hispanic Council lleva a Jaén, lugar de origen de Felipe de Neve, la presentación de un informe que aspira a convertirse en una referencia para conocer la historia del fundador de Los Ángeles.



Felipe de Neve, el hombre que forjó Los Ángeles es el título del informe elaborado por Vicente G. Olaya, periodista de El País especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. El autor presentará el informe, que cuenta con la colaboración de Gráficas La Paz.





Felipe de Neve fundó la ciudad de Los Ángeles el 4 de septiembre de 1781 con apenas once familias. Hoy es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Olaya contará durante la presentación las dificultades que encontró durante su investigación, la historia detallada de cómo este jiennense llegó a Norteamérica y el legado español vinculado a su figura en Los Ángeles.



"Es un orgullo para The Hispanic Council, y para mí personalmente por haber nacido en Jaén, dar a conocer la figura de Felipe de Neve, el jiennense que fundó Los Ángeles. Este informe es una oportunidad magnífica para acercarnos a su historia, tan desconocida en España. Deseamos que, durante 2024, año en el que celebraremos el 300 aniversario de su nacimiento, todos en Jaén y en España sepan quién fue Felipe de Neve", comentó Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council.



La entrada al evento del próximo 15 de noviembre es libre hasta completar aforo. El informe Felipe de Neve, el hombre que forjó Los Ángeles está disponible en este enlace.





Sobre The Hispanic Council



The Hispanic Council es un think tank independiente que tiene como misión divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Sus actividades principales son el análisis, la investigación y la divulgación histórica.