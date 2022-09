El PP exige al gobierno de España que construya las conducciones de la presa de Siles

El Partido Popular de Jaén ha valorado el esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno para dar solución al grave problema de la sequía y que en Andalucía es aún más preocupante. “Diálogo con el Gobierno de España y medidas en el ámbito de sus competencias, eso es lo que está haciendo el Gobierno andaluz mientras Sánchez sigue cruzado de brazos”, ha manifestado el presidente provincial, diputado autonómico y portavoz de Agricultura en el Parlamento andaluz, Erik Domínguez. Ejemplo de ello es la presa de Siles en la provincia de Jaén. El Gobierno de Juanma Moreno ha tendido la mano al Gobierno de España para consensuar un calendario y un plan de obras conjunto, entre ellas la presa de Siles, y que sea público. Pero para eso debe escuchar las propuestas que el Gobierno andaluz les está haciendo llegar como aumentar los fondos Next Generation. “En la provincia de Jaén seguimos esperando que el Gobierno de Sánchez construya las conducciones de la presa de Siles. Nosotros ya hicimos nuestros deberes nada más llegar a la Junta y delimitamos las zonas regables, ahora falta que Sánchez haga los suyos porque los agricultores y vecinos de la zona de influencia de la presa no pueden seguir esperando”.

Así se lo comunicó Carmen Crespo al Gobierno de España en su última reunión y “así lo seguiremos reivindicando desde el Partido Popular de Jaén y esperamos que el PSOE y Paco Reyes hagan lo mismo porque la sequía es un problema de todos y no puede seguir excusando que Sánchez no construya las canalizaciones de la presa”. Es más, Domínguez ha agradecido el ofrecimiento de la consejera de Agricultura quien le ha propuesto a Sánchez, “si en última instancia no asume sus competencias y obligaciones, compartir la inversión para hacer las conducciones de la presa de Siles “porque la prioridad son los vecinos de esta comarca que necesitan el agua, no hacer una guerra política”. Y ha apostillado Domínguez que “más no se puede hacer, Crespo ya ha tendido su mano y quienes perderán si no la cogen no es el PSOE, son los vecinos de la zona dependiente de la presa”. Por eso lo que tienen que decirle los socialistas a su jefe Sánchez es que “por favor nos ayuden que estamos hablando de una obra de sumo interés” puesto que hay agua almacenada que “no podemos usar ni para el riego ni para el abastecimiento”.

El dirigente popular ha señalado que ahora “exigimos a Sánchez que deje de cruzarse de brazos porque desde el Gobierno de España pueden hacer mucho para dar soluciones al grave problema de la sequía”. Y por supuesto “exigimos al PSOE de Jaén que deje de ser su cómplice y exija a su jefe ponerse manos a la obra porque esto no va de ser del PSOE o del PP, esto va de que nunca nos falte un recurso tan esencial como es el agua y, además, que nuestra agricultura pueda seguir funcionando para que no peligre la economía de tantas familias jiennenses”. Porque sin agua no hay turismo, ni agricultura, ni sectores productivos y “lamentablemente tenemos bastante agua embalsada, a pesar de la sequía, pero no llega a los ciudadanos simplemente porque el Gobierno de España no ha hecho las obras oportunas”.