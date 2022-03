Este es el dispositivo de seguridad para las procesiones de Semana Santa en Jaén

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha explicado el amplio dispositivo diseñado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que las procesiones de Semana Santa se puedan desarrollar este año “con la máxima normalidad posible, después del paréntesis que ha provocado la pandemia de la Covid-19”. Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Jaén, que ha copresidido junto con el alcalde de la capital, Julio Millán, y en la que han participado, entre otros, el comisario jefe de la Policía Nacional, Adriano José Rubio y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Francisco José Lozano. “El objetivo de la reunión ha sido poner en común toda la información y coordinar los distintos planes específicos para que las distintas estaciones de penitencia puedan estar en la calle, si es que se dan las condiciones para ello, y la ciudadanía pueda disfrutar con tranquilidad”, ha explicado la subdelegada. En la mesa también han estado representados varios miembros del equipo de Gobierno municipal, responsables de la Policía Local de Jaén, de la Unidad Adscrita, de los Bomberos de Jaén y de Protección Civil, así como el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Sierra.





En este sentido, Catalina Madueño ha alabado “la excelente coordinación” que existe con el Ayuntamiento de Jaén, “para que haya un intercambio continuo de información y se puedan articular los servicios y dispositivos de seguridad de la manera más eficiente posible para garantizar el orden público, y prevenir los incidentes y los delitos que pudieran producirse”.

Al respecto, la subdelegada ha analizado el despliegue diseñado por la Policía Nacional de Jaén, que se basa en un incremento de la presencia de agentes en las principales calles en las que se espera más aglomeración de personas. Al hilo, ha especificado que la Comisaría pondrá en servicio 209 funcionarios entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección: “Habrá patrullas de forma permanente para atender cualquier problema que pudiera surgir relativo a la seguridad ciudadana, con un dispositivo especial más reforzado el Jueves y el Viernes Santo, días en los que habrá funcionarios del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), ya que no podemos olvidar que seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista”, ha anunciado.

Igualmente, Madueño ha especificado que la Guardia Civil también ha programado un dispositivo especial para controlar los principales accesos de la capital y en el que participarán más de 200 efectivos durante esa semana. “Participarán agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), para ejercer una función disuasoria, con controles específicos en las entradas y salidas de la capital”, ha explicado la subdelegada. Del mismo modo, las patrullas de servicio incrementarán su presencia en las zonas residenciales cercanas a Jaén que pertenecen a la demarcación territorial de la Comandancia, “y que pueden quedarse más desprotegidas debido a que sus habitantes se desplazan a la ciudad para ver las procesiones”.

La subdelegada ha puesto en valor que estos dispositivos trabajarán de forma conjunta y coordinada con la Policía Local de Jaén, que prestará más de 700 servicios durante la Semana Santa. “Me consta que existe muy buena colaboración entre todos los Cuerpos. De hecho, se realizarán actuaciones conjuntas encaminadas, por ejemplo, a que no se produzca botellón en la vía o que garanticen el orden público. Se va a notar la presencia policial en la calle, porque no en vano, entre todos los Cuerpos de Seguridad, realizarán más de 1.200 servicios en esos días”, ha señalado Catalina Madueño. En este punto, la máxima representante del Ejecutivo central en la provincia ha aprovechado para realizar un llamamiento a la responsabilidad individual en un doble sentido: “Por un lado, no debemos olvidar que estamos todavía en pandemia y hay que cumplir las normas y recomendaciones sanitarias que estén vigentes en cada momento. Por otro lado, es importante que la ciudadanía colabore con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y alerte de cualquier comportamiento que pueda resultar sospechoso durante estos días en los que, seguramente, haya mucha gente en la calle”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Jaén ha destacado los buenos resultados obtenidos de la reunión de la Junta Local de Seguridad: “La coordinación es máxima y llevamos meses trabajando con la Agrupación de Cofradías para evitar puntos en los que se puedan producer concentraciones y aglomeraciones, así como prever espacios de evacuación en caso de necesidad”, ha añadido Julio Millán, que ha hecho hincapié en la estrecha colaboración de las distintas áreas municipales que están relacionadas con la ocupación de la vía pública, el mantenimiento y la limpieza. En este sentido, el alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha pedido colaboración a la ciudadanía para que “entre todos, esta Semana Santa transcurra sin incidentes y aprovechemos estos días para mostrar la mejor imagen de nuestra ciudad a todas las personas que aprovecharán estas fechas para visitarnos”.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Sierra, ha alabado el amplio dispositivo y la colaboración de todas las instituciones para que la ciudadanía jiennense pueda disfrutar de la Semana Santa.