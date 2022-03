El error que puedes cometer al manejar Bizum

No cabe duda de que la aparición de la app Bizum nos ha facilitado la manera de pagar, cobrar o transferir pequeñas cantidades de dinero (hasta el momento la cantidad mínima con la que se puede operar es de 50 céntimos y la máxima 1.000 euros, aunque se podría llegar a los 2.000 en varias operaciones en el mismo día). El manejo de Bizum es tan fácil y simple que podemos cometer errores graves a la hora de hacer la operación si no nos andamos con prudencia.

Así las cosas, desde el Banco de España, ya han advertido de que comprobemos que el número de teléfono y el de la cuenta bancaria a la que vamos a hacer la trasferencia es la que queremos y no otra. Si nos equivocamos al pulsar la tecla sería muy difícil recuperar esa cantidad salvo que el “beneficiario por error” tuviera, de manera voluntaria, la intención de devolvernos el dinero











Para evitar estos posibles errores, lo más recomendable es limpiar nuestra agenda de contactos del teléfono móvil y antes de hacer una transferencia, chequear con la persona a la que va dirigida, que ese número de teléfono es el correcto. Muchos bancosnos dan la posibilidad de reunir un listado de cuentas frecuentes en nuestro dispositivo. Se trata de una opción muy cómoda y a priori segura, ya que si todos los meses pagamos la cuota del gimnasio, la transferencia que hacemos, llegará seguro a nuestro destinatario.

A día de hoy, esta funcionalidad que permite enviar y recibir dinero al instante desde la app del banco, tiene casi 18 millones de usuarios en nuestro país. Desde el lanzamiento de este servicio en 2016, se han movido a través de Bizum más de 14.000 MILLONES de euros. Aquí tienes la lista de bancos con los que la app trabaja





Si usas Bizum no cometas ninguno de estos errores https://t.co/C0acK69vUg — ADSLZone (@adslzone) September 13, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Cuidado con las prisas

El error está cuando guardamos la cuenta de una persona o empresa a la que le hicimos una transferencia puntual en un momento determinado, ya que si es una persona a la que no conocemos y le hacemos una transferencia errónea, nuestro banco solicitará al suyo la devolución, y podría no aceptarla. En este caso, tendríamos que acudir a la vía judicial por un posible delito de apropiación indebida. Aunque podríamos no recuperar nuestro dinero. Por este motivo, los expertos recomiendan siempre tener en ese listado solo a los contactos frecuentes y de máxima confianza.