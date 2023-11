Detenido el autor de la quema de 10 contenedores de basura en Andújar

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de de Andújar, detuvieron a dos hombres españoles, ambos de 35 y 36 años de edad con antecedentes por hechos relacionados con el patrimonio, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, con la particularidad de que uno de ellos estaba encartado en otras diligencias policiales por ser el presunto autor de incendiar 10 contenedores en la localidad de Andújar, los cuales una vez valorados superaban los 10.000€.









Los dos detenidos han sido los protagonistas de las denominadas operaciones “Aline” y “Pino”, llevadas a cabo por los agentes en la localidad, resaltando que ambos detenidos en el momento de su detención portaban escondido, uno de ellos entre su ropa y el otro en una riñonera, elevadas dosis de sustancia estupefaciente preparada y listas para su venta. Fruto de las mismas se incautaron un total de 20 grs de cocaína, 60 grs de hachís y 350 grs de marihuana, sustancias que vendidas en el mercado ilícito hubiera obtenido un beneficio de más de 3.100€. Ambos detenidos procuraban tomar similares medidas de seguridad al objeto de no ser descubiertos mientras llevaban la droga encima.

De una parte, durante el pasado mes de septiembre y en apenas cinco días de diferencia, un total de 10 contenedores, tanto de basura orgánica como de envases y papel, fueron quemados en diferentes puntos de la localidad dejándolos inservibles, superando los 10.000€ de valor.



Fruto de la investigación que los agentes realizaron en aras a ponerle cara a la persona que había llevado a cabo tal acción, resultó identificado un hombre natural de Andújar, quien tras haber sido situado en los diferentes lugares donde habían ardido los contenedores, sumado a otras gestiones realizadas por los agentes, no dejaban dudas de su implicación en los hechos ocurridos.

Dando continuidad a esta investigación, el último fleco no fue otro que la localización para su detención como presunto autor de un delito de daños.



De forma paralela, con el objetivo de localizar e identificar a personas que se dedican al menudeo del tráfico de drogas en la localidad, los investigadores comenzaron a desarrollar la llamada Operación “Pino”, mediante la cual se vigilaban lugares frecuentados por personas que son conocidas por su adicción al consumo de sustancias estupefacientes.



Habida cuenta de la amplia experiencia con la que contaban los agentes, no tardaron en identificar a un varón, a posterior el detenido, quien mostrando una actitud vigilante y con bastante nerviosismo, al parecer con clara intención de detectar la posible presencia policial para eludirla, fue reconocido sin género de duda como la persona que prendió fuego a los contenedores



Dosis listas para su venta de cocaína, marihuana y heroína



Ante la posibilidad de que el hombre que tenían delante se pudiera estar dedicando al tráfico de sustancias estupefacientes y tras las correspondientes pesquisas, éstas despejaron las posibles dudas acerca de su implicación en la venta de droga, al encontrarle en el interior de la riñonera que portaba diferentes envoltorios y bolsas de cocaína, marihuana, heroína así como una balanza de precisión.



Una vez concluido las diligencias policiales en las que figuraba como detenido esta persona, la misma fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente. De otra parte y con poco tiempo de diferencia, en el marco de la operación “Alyne”, próximo a una zona de la localidad que es frecuentada por personas adictas al consumo de sustancias estupefacientes, los investigadores pudieron reconocer a otro varón con un amplio historial delictivo y conocido por estar relacionado con la venta de sustancia estupefaciente a pequeña escala, motivo por el cual lo interceptaron para realizar las comprobaciones pertinentes, interviniéndole en ese momento dos bolsas pequeñas conteniendo en su interior un total de 50 envoltorios de papel de aluminio, dosis preparadas para su venta de cocaína, procediendo a la detención en ese mismo momento.