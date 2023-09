Dejar de fumar es posible. Te explicamos cómo

Sabemos que, sin fumar, la vida sabe mejor.

Por eso, si has decidido dar el importante paso de abandonar el consumo de tabaco, ¡enhorabuena! Es la mejor decisión que has podido tomar. Si realmente estás motivado y no sabes cómo dejar de fumar, puedes conseguirlo con la ayuda de los profesionales de la Asociación Española Contra el Cáncer.

¿Cómo? Ponen a tu disposición una serie de herramientas dirigidas a dejar de fumar, haciendo hincapié en el hecho de que fumar es una conducta aprendida y que, por tanto, puede ser controlada y modificada. Cuentan con servicios gratuitos presenciales y online para dejar de fumar, con una guía disponible para descarga y una aplicación móvil que te acompañará y facilitará el proceso de abandono del tabaco.

Todos sus servicios son gratuitos, elige la ayuda que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Y si tienes dudas Llama al teléfono gratuito de Infocáncer: 900 100 036

#Respirapp, nuestra app para dejar de fumar, tiene un botón SOS con todas las herramientas para controlar el deseo de fumar.

Juegos, ejercicios de relajación, consejos y nuestro teléfono gratuito están a tu disposición.

??Descubre más aquí: https://t.co/W6gK39BOsL — Asociación Española Contra el Cáncer (@ContraCancerEs) September 2, 2023











Si alguien de tu entorno también está decidido a dejar de fumar, proponle hacerlo juntos y poneos fecha para dejar de fumar. ¡Os podéis apoyar mutuamente y acompañaros en el proceso!

Algunos consejos para empezar



Establece una fecha de inicio: Elige una fecha concreta para dejar de fumar y comprométete a seguirla. Esto te dará un objetivo claro. Encuentra apoyo: Habla con amigos, familiares o un profesional de la salud sobre tu decisión. El apoyo emocional es fundamental. Identifica tus desencadenantes: Reconoce las situaciones, lugares o emociones que te hacen querer fumar. Estos son tus desencadenantes. Una vez identificados, busca formas de evitarlos o enfrentarlos de manera diferente. Busca alternativas saludables: En lugar de fumar, considera masticar chicle sin azúcar, chupar caramelos de menta o llevar contigo una botella de agua para mantener tu boca ocupada. Haz ejercicio: El ejercicio regular no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también puede reducir el deseo de fumar. Intenta incluir actividad física en tu rutina diaria. Practica técnicas de relajación: La meditación, la respiración profunda y el yoga pueden ayudarte a controlar el estrés y la ansiedad, que a menudo están relacionados con fumar. Usa aplicaciones y recursos en línea: Hay muchas aplicaciones y sitios web diseñados para ayudar a las personas a dejar de fumar. Estos pueden ofrecer seguimiento, consejos y apoyo continuo. Considera la terapia de reemplazo de nicotina (TRN): Los parches, chicles o inhaladores de nicotina pueden ayudarte a reducir gradualmente tu dependencia de la nicotina. Mantén un registro: Lleva un registro de tus logros y del dinero que estás ahorrando al dejar de comprar cigarrillos. Esto puede ser una fuente adicional de motivación. Solicita ayuda profesional: Si encuentras que es difícil dejar de fumar por ti mismo, considera hablar con un médico o un especialista en cesación tabáquica. Pueden ofrecer tratamientos y estrategias personalizadas. No te rindas: Es normal tener recaídas en el camino. Si vuelves a fumar, no te castigues. Aprende de la experiencia y sigue adelante con tu objetivo de dejarlo. Imagina los beneficios: Visualiza los beneficios de dejar de fumar, como una mejor salud, un mayor sentido del gusto y el olfato, y un mayor control sobre tu vida. Recuerda que dejar de fumar puede ser un desafío, pero con determinación, apoyo y estrategias adecuadas, puedes lograrlo. ¡Tómatelo un día a la vez y celebra cada logro en tu camino hacia una vida libre de humo!