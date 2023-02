Consejos para evitar incendios ocasionados por calefactores

La Dirección General de Consumo, centro directivo de la Consejería de Salud y Consumo, ha señalado, ante el aumento de incendios en Andalucía en las últimas fechas ocasionados por calefactores, una serie de pautas importantes para evitar que estos aparatos puedan ser el origen de graves accidentes. Así, recomienda a las personas consumidoras y usuarias ser precavidas con el uso de los braseros de carbón, gas o resistencia (barras incandescentes), asegurarse de que el producto comprado es seguro y utilizarlos de manera correcta.

Además, recuerda la importancia de evitar en todo caso el contacto con prendas textiles como mantas, ropas de camilla o cortinas. Además, es adecuado ventilar el espacio en el que el dispositivo se encuentra y mantener limpio el brasero para evitar cualquier obstrucción o acumulación de residuos en el mismo, no dejarlo encendido durante el sueño y apagarlo siempre que no se esté utilizando y no se encuentren personas en la estancia.









Cuando un consumidor adquiera este tipo de producto es importante que preste atención a que lleve el marcado CE, pues esto informa de que el artículo cumple con las normas de seguridad para ser comercializado. Además, es fundamental no sobrecargar el aparato, y hacer un uso correcto de las regletas alargadoras cuidando de que al adquirirlas también tengan el marcado CE y que no se conecten a ella aparatos que superen la potencia para la que han sido fabricadas pues si no es así se puede también provocar un cortocircuito que inicie un fuego.

Hay que ser cuidadosos también con las estufas catalíticas que consumen oxígeno y pueden provocar situaciones de asfixia cuando no hay buena combustión. También se debe prestar atención a los calefactores de aire eléctricos que presentan un sistema de resistencia sobre el que puede caer cualquier objeto inflamable. Se debe de intentar conseguir un calor seguro que huya de todo lo que sea incandescencia. Hay que dimensionar bien los aparatos y que los materiales sean de calidad porque se deterioran con facilidad. También se ha de ser cuidadoso en el manejo de estos aparatos por parte de menores o personas discapacitadas o en lugares donde se encuentren los mismos maximizando las prevenciones.

Por otra parte, es recomendable la instalación en las viviendas e inmuebles de detectores de humo que avisan en caso de incendio. Este dispositivo detecta la concentración de humo y da un tiempo muy valioso para evitar que las personas puedan intoxicarse por la inhalación de gases tóxicos.

Red de alerta de productos industriales

Existe un sistema de alerta de productos de consumo al que se comunican todos los productos de los que se conoce el riesgo por parte de la administración. La Red de Alerta funciona, en primer lugar, cuando recibe un aviso, detectando si un artículo puede resultar inseguro. En ese momento, se lleva a cabo la revisión de la documentación y un análisis para confirmar si ese aparato cumple con la normativa de seguridad, recogida en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre. Seguidamente, si se confirma que el producto no es seguro, se notifica y se procede a su retirada del mercado.

De acuerdo con la información que consta en el sistema nacional de alertas, desde el 1 de enero de 2018 a febrero 2023 se han realizado 550 actuaciones inspectoras sobre productos del tipo braseros eléctricos, estufas, termoventiladores, etc.

Además, en dicho período se ha procedido a la toma de muestras de productos, para su ensayo en laboratorio. Entre ellos hubo ensayos con calefactores cerámicos, termoventiladores, radiadores de aceite, estufas de cuarzo, calefactores ventiladores o braseros eléctricos, todos de diferentes marcas comerciales.

Estas actuaciones de búsqueda y control de productos en Red de Alerta son continuas por parte del personal de la Consejería de Salud y Consumo a través de su Dirección General de Consumo, con especial énfasis en los momentos de mayor venta de los aparatos.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.