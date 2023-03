Carmen Crespo: "la Estrategia del Olivar estará para este año 2023"

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha subrayado que el objetivo por el que trabaja la Junta es poder contar con la I Estrategia Andaluza del Sector del Olivar "en un año" para que los productores puedan aprovechar las oportunidades que les ofrecerá esta planificación "fundamentalmente dirigida a impulsar la competitividad del sector" y que nace con vocación de "servir hasta 2027". Carmen Crespo ha participado esta mañana en el foro titulado 'La fuerza del olivar andaluz' que ha organizado Diario de Jaén en el marco de sus diálogos 'Jaén nuevo milenio'. Además, este desayuno informativo patrocinado por Santander Agro y Dcoop ha contado también con la presencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, entre otras personas.

En su intervención, la consejera de Agricultura ha reafirmado el respaldo que la Junta está ofreciendo a la provincia de Jaén y que se plasma, entre otras medidas, en la movilización de "900 millones de euros en actuaciones relacionadas con el agua, las infraestructuras y las ayudas dirigidas a los agricultores y ganaderos". "Y vamos a seguir adelante en este apoyo", ha apuntado, comentando que Andalucía es líder mundial del sector del olivar al contar con 1,6 millones de hectáreas que suponen "el 61% del total nacional y de las que el 40% se encuentran en la provincia de Jaén". A nivel regional, la actividad olivarera aporta el 40% del empleo y el 28% del valor de la producción del sector agrario de Andalucía.

Para Crespo, es preciso que el olivar "se reinvente a través de una estrategia" que tiene entre sus principales objetivos "resolver los retos del olivar de Andalucía" para que "todos los sistemas sean competitivos y se mantengan así las empresas y puestos de trabajos ligados a esta actividad". Para ello, el Gobierno andaluz apuesta, como ha apuntado la consejera, por la transferencia de conocimiento a los agricultores; por las figuras de calidad, "en las que somos expertos"; por la incorporación de nuevas generaciones a la actividad; y por el aprovechamiento de nuevos nichos de mercado, entre otras medidas. "Ahí tenemos que encontrar nuestras oportunidades de futuro para el olivar andaluz", ha señalado.

La responsable de Agricultura, ha apostado por "inyectar el valor añadido" que se puede conseguir a través de la economía circular, impulsar la diversificación del sector auxiliar y "exportar no solo aceite de oliva y aceituna, sino también tecnología". "Así como hemos hecho que el aceite de oliva esté en la farmacia, en la cosmética y en la biotecnología, tenemos que ser la generación biogás porque ésta es una de las alternativas que se está estudiando actualmente y que, si se hace con calidad, puede permitir inyectarlo a la red y que los operadores se interesen por este mercado", ha comentado. Precisamente, Carmen Crespo ha anunciado que el Gobierno andaluz "aprobará pronto una convocatoria de ayudas para fomentar la generación de biogás a través del subproducto del olivar".

La consejera ha recalcado la importancia de "defender al olivar y a Jaén con sentido común, con propuestas viables, con negociación y con un sistema unido de todo el sector". Asimismo, ha lanzado un mensaje de esperanza basado en que "tenemos un sector muy maduro dispuesto a reinventarse para abordar los retos de futuro, unos desafíos en los que contará con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía". "Incentivar el trabajo es mucho mejor para el futuro del olivar que lamentarse por el pasado", ha recalcado Crespo.

Ámbito hídrico

En cuanto a cuestiones relacionadas con el agua, Carmen Crespo ha apuntado la necesidad de "ahondar en la modernización y la eficiencia del regadío" tanto en el ámbito de los recursos hídricos como en relación a la energía. Para ello, como ha comentado la consejera, el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía contemplará el regadío "como un tema fundamental" y se habilitarán medidas de apoyo como la línea destinada a facilitar la construcción de balsas de riego.

La representante del Gobierno andaluz ha recalcado que hay que "aprovechar todas las fuentes hídricas"; y, en relación a las aguas regeneradas, ha recordado que, a pesar de no ser su competencia por encontrarse en la cuenca del Guadalquivir, la Junta se ha comprometido a impulsar los tratamientos terciarios de las depuradoras cercanas a las fincas de los regantes jiennenses una vez que el Estado les otorgue las concesiones definitivas (actualmente en precario). Carmen Crespo ha concretado que seis comunidades de regantes de la provincia de Jaén se encuentran entre los agricultores que podrían beneficiarse de los 20 hm³ de aguas regeneradas incluidos en la planificación de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

Entre otras peticiones al Estado, la consejera ha reclamado más fondos Next Generation para iniciativas que persiguen, por ejemplo, evitar fugas de agua o modernizar el riego; una rebaja del IVA para los regantes; y que en el 80% de la subvención de fondos europeos se contemplen los costes elegibles de los proyectos de regadío que se desarrollan en colaboración público-privada. Al respecto de esta última solicitud, Crespo ha apostado por "explorar esa vía si vamos a hacer proyectos importantes con el Next Generation" para que los regantes no tengan que hacer frente a ese gasto y para dar mayor viabilidad a las iniciativas.

Respecto a actuaciones de la Junta, la responsable de Agua ha recordado que el Gobierno andaluz está movilizando más de 146 millones de euros para mejorar la depuración en la provincia de Jaén, cantidad que permite "llegar al 85% de los municipios" de este territorio. "Este es el ecologismo real", ha afirmado Carmen Crespo en relación a la depuración, resaltando también que permite cuidar el medio ambiente, "fabricar agua para el futuro" y "crear 2.190 empleos en Jaén".