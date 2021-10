El Ayuntamiento de Jaén le pagará un 20% más a Alsa que a Castillo por cada billete de autobús

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la situación actual en la que se encuentra la ciudad de Jaén y abordar los datos “engañosos” que ha ofrecido el alcalde, Julio Millán, en relación al Acuerdo por la Reactivación Económica y Social de la ciudad como consecuencia del COVID19 y al desempleo en la capital. “Jaén se merece a un alcalde, que desde la humildad, responsabilidad y esfuerzo ofrezca a sus ciudadanos algo de esperanza, siendo capaz de poner encima de la mesa algo más que meras estadísticas ilusorias o manipuladas”.

Bonilla ha señalado que “no sabemos quién es el Tezanos jiennense, pero mucho nos tememos que va a hacer incluso bueno al Tezanos de Pedro Sánchez, porque con tal de vender algo, han comparado el desempleo de Jaén con datos de 2018 y de 2021, cuando deberían comparar con los niveles precrisis”. Así ha lamentado la actitud de “continuo engaño” de Millán, porque ha resaltado que en septiembre de 2019 Jaén tenía 9.147 empleados mientras que en septiembre de 2021, se alcanzó los 9.510 desempleados, suponiendo 350 desempleados más que antes del comienzo de la crisis. “El alcalde necesitó irse al 2018 para que la comparativa le saliese bien” ha afirmado.

PLAN DE REACTIVACION ECONÓMICA Y SOCIAL

El portavoz popular ha criticado que Millán haya anunciado públicamente que el Ayuntamiento ha alcanzado alrededor de un 80% de las propuestas que se recogieron en el acuerdo de reactivación social y económica de Jaén como consecuencia del COVID que fue aprobado el pasado mes de julio de 2020. Aquí, ha recordado como medidas representativas “han quedado completamente en el olvido”, destacando entre otras como no se ha avanzado en el DUSI “donde apenas se ha ejecutado un 5% y se está poniendo en riesgo los 19 millones de euros de fondos europeos”, tampoco se ha cumplido con la aprobación de unos presupuestos participativos, no se ha mejorado la limpieza en la ciudad “por mucho que se vendan baldeos ordinarios”, ni se han devuelto algunas de las tasas, “algunas de ellas tan significativas como las de la UPM”. Además, no se han agilizado el pago a los proveedores, pasando el PMP de 570 a 630 días, lo que ha supuesto que en los últimos 9 meses el Ayuntamiento de Jaén esté pagando 60 días más tarde.

SOLICITUD DEBATE ESTADO CIUDAD

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Bonilla, ha recordado que hace un mes solicitó al alcalde, Julio Millán, que convocase el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad, y a fecha de hoy, no se ha convocado. Así, ha señalado que “parece que está feliz” con la situación que están atravesando cientos de jiennenses que se han quedado sin trabajo o que tienen grandes dificultades para llegar a final de mes.

Es por ello, que desde el Grupo Popular, si no convoca en el día de hoy el pleno, “lo vamos a hacer nosotros, para que los jiennenses puedan conocer de primera mano lo que se ha hecho en esta ciudad y las propuestas de los diferentes grupos en lo que queda de mandato”. “Es el momento de que el equipo de Gobierno se ponga al lado de los jiennenses, inyectando a la económica local los 30 millones de euros que tienen en las cuentas corrientes, para que los proveedores puedan sobrevivir a esta crisis y que Jaén no siga desangrándose en materia de desempleo”.