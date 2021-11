La auténtica receta de sopa castellana que puedes preparar para combatir el frío

Con la llegada del otoño y la consiguiente bajada de temperaturas no hay nada mas reconfortable al llegar a casa que tomar una buena sopa, uno de los platos más reconstituyentes después de una larga jornada de trabajo.

Las mañanas de niebla con termómetros rozando los cero grados, las largas tardes y las frías noches, nos invitan a echarnos en brazos de la sopa, el caldo o el puchero. Platos de cuchara que nos saben a gloria sobre todo en esta época del año.

Con fideos o sin ellos, con tropezones o sin ellos, la sopa es un plato que a todo el mundo gusta por su variedad a la hora de elegir sus ingredientes. Sopa de picadillo, de tomate, de cebolla, de verduras... las hay de todo tipo y para todos los paladares, tradicionales o de vanguardia, son sabor a campo o a mar.

Sin duda una de las sopas con más arraigo y tradición en nuestro país es la sopa de ajo o sopa castellana.Recuerdo que mi abuela me contaba que en los llamados "años del hambre" las familias, que además solían ser muy numerosas, se las ingeniaban para poder comer a diario con lo poco que había en los hogares.

Con unas papas, un pimiento y una cebolla se hacían unas patatas en caldo; con agua o en el mejor de los casos caldo, una cucharada de pimenton, una hoja de laurel, unos ajos y un chusco de pan duro del día anterior, se hacían una sopa de ajo o castellana que resultaba un delicioso manjar, y si le podían escalfar unos huevos y añadirle algo de jamón y chorizo, aquello ya era una fiesta gastronómica en toda regla.





IMAGEN: Carmina en la Cocina





Aunque la sopa castellana puede variar algunos de sus ingredientes dependiendo de la zona en la que se cocine, nosotros, siguiendo algunos consejos de Carmina en la Cocina (aquí tienes su receta completa), nuestra bloguera gastronómica de cabecera, para hacer nuestra sopa castellana, vamos a necesitar un buen caldo de pollo, unos dientes de ajos, aceite de oliva virgen extra, pan del día anterior, 100 gr de jamón, una cucharada de un buen pimenton dulce de la Vera, huevos, sal y pimienta.

¿Cómo se hace?

La elaboración es muy sencilla. Lo primero que vamnos a hacer es cortar los ajos en láminas, picar el jamón en dados y trocear el pan ( mi abuela so solía hacer a pellizcos generosos).

En una sarten o cazuela ponemos a freir en un chorro de AOVE los ajos con cuidado de que no se nos tuesten demasiado para que no den un sabor amargo a la sopa. En este mismo aceite vamos a rehogar el pan hasta que tome un poco de color y salteamos unos segundos el jamón. Es el momento de retirar del fuego y añadir el pimentón con muchísimo cuidado de que no se nos queme, ponemos el caldo y los ajos que previamente habíamos saltedao y dejamos cocer todo el conjunto a fuego lento (sin que hierva) unos 20 minutos aproximadamente.

Por últmo vamos a añadirle los huevos y dejamos que cuaje la clara pero la yema hemos de procurar que se nos quede lo más líquida o ligeramente cremosa posible (también puedes ponerlos ya escalfados), espolvoreamos con peregil bien picadito y dejamos reposar. Ya solo nos queda disfrutar de una facil, rica y nutritiva sopa castellana o de jao, una de las joyas de nuestra gastronomía popular.

Curiosidades

¿Sabías que el dramaturgo Ricardo de la Vega hizo un poema dedicado a las siete virtudes de las sopas de ajo, que dice tal que así?

Siete virtudes

tienen las sopas

quitan el hambre,

y dan sed poca

Hacen dormir

y digerir

Nunca enfadan

y siempre agradan

Y crían la cara

Colorada







¡Salud!